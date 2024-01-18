Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.24 комментария
В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о грядущей пандемии
В ВОЗ подтвердили неверность интерпретации слов об угрозе новой пандемии
Роспотребнадзор провел консультации с представителями МИД России и ВОЗ, которые опровергли сообщения о грядущей пандемии в мае 2024 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что во время консультаций была подтверждена недостоверность интерпретаций об угрозе новой пандемии, приведенных некоторыми Telegram-каналами, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что во время Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) планируется обсудить «болезнь X», которая якобы многократно может превзойти по количеству смертей пандемию коронавируса.