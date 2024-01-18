Назван размер убытков «Киевстара» после кибератаки

Убытки «Киевстара» от декабрьской кибератаки оценили в 95 млн долларов

Tекст: Валерия Городецкая

Международный телекоммуникационный холдинг Veon, в состав которого входит «Киевстар», напомнил, что из-за кибератаки было приостановлено «предоставление услуг голосовой связи, передачи мобильных данных, широкополосного интернета, международного роуминга и SMS-услуг для клиентов «Киевстара» на Украине и за рубежом», передает ТАСС.

В Veon сообщили, что холдинг не ожидает существенного влияния инцидента на свои финансовые результаты за прошлой год, однако по итогам 2024 ожидается потеря выручки на сумму около 95 млн долларов. Это расходы на обеспечение лояльности абонентов для компенсации неудобств.

В декабре прошлого года на Украине произошел масштабный сбой в работе мобильного оператора «Киевстар». В компании объяснили сбои атакой хакеров.