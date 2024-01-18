ВШЭ и ЭИСИ: Посетители выставки «Россия» заявили о гордости за страну и об уверенности в завтрашнем дне

Tекст: Ольга Никитина

Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте НИУ ВШЭ, девять из десяти посетителей благодаря выставке узнали много нового о достижениях России и ее регионов, культуре ее народов и путешествиях. При этом 88% опрошенных с высокой вероятностью порекомендуют выставку другим людям.

Экспозиции, представленные на выставке, дают людям возможность «чувствовать себя частью большой страны» (96%) и вселяют веру в будущее и уверенность в завтрашнем дне (95%). Выставка вдохновила большинство опрошенных, дала им силы на перемены и желание попробовать что-то новое – такое мнение высказали 94% респондентов. Также у 92% участников исследования выставка вызвала желание стремиться к собственным достижениям.

Почти все опрошенные – 90% – отметили, что им очень понравилось содержание выставки, а 89% высоко оценили качество проводимых мероприятий.

В исследовании принимали участие более 4,2 тыс. респондентов – посетителей выставки.

Авторы проведенного опроса пришли к выводам, что на всем протяжении работы выставки посетители высоко оценивают как опыт посещения в целом, так и отдельные аспекты. Приведенные оценки выставки в сравнении с предыдущим исследованием, результаты которого были презентованы в студии ЭИСИ на выставке 12 декабря 2023 года, демонстрируют устойчивость, а по некоторым из параметров – рост.

Так, например, на 8% увеличилось число тех, кто узнал на выставке много нового об историческом развитии России и ее регионах, на 7% – об экономике страны и ее субъектах, на 6% – о путешествиях по России, говорится в Telegram-канале ЭИСИ.

Напомним, выставку «Россия» посетили свыше 5 млн гостей.