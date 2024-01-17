Выставку-форум «Россия» посетил пятимиллионный гость

Tекст: Ольга Иванова

Семья получила памятный подарок от АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и правительства Вологодской области – сертификат на поездку с семьей в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг с персональной экскурсией и фотосессией.

«Новогодние праздники постепенно завершаются. И для тебя, Полиночка, они заканчиваются большим чудом. Ты стала пятимиллионным посетителем выставки «Россия». И благодаря этому повезет и твоим родителям и братишке – всей вашей дружной семье. Мы за вас очень рады!» – поздравила победительницу и всю семью Дмитриевых генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

Пятимиллионному посетителю организовали экскурсию по павильону № 75, в том числе по экспозиции Вологодской области. Познакомили с настоящим Дедом Морозом, который лично пригласил семью Дмитриевых в гости. Они пообещали, что приедут все вместе: главная победительница семилетняя Полина, старший сын Коля, который остался дома, и младший Дима.

С каждой неделей число посетителей площадки возрастает: если между приходом на выставку трех- и четырехмиллионного посетителей прошло 18 дней, то пятый миллион гостей выставка приняла всего за 12 дней.

Четырехмиллионной посетительницей выставки стала Дарья Молодцова из Тулы. Вместе с супругом и друзьями она приехала на ВДНХ в Москву 5 января. Дарье достались в подарок сертификаты на посещение лучших виноделен и виноградников России и туристическую поездку по Краснодарскому краю. Миллионный гость – Светлана Сулейманова из Пензы – побывала на выставке 15 ноября, получив в подарок билеты на балет «Щелкунчик» и поездку в Москву.

Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля.