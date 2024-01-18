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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Давос – развлечение и война в одном пакете

    США и Европа стремительно настраивают все доступные им инструменты на защиту собственных особых позиций в мировых делах. Военная функция Давоса становится не менее важной, чем традиционная развлекательно-коммерческая.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Свобода давно не там, где ее ищут

    Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.

    21 комментарий
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Политэмигранты врут, как очевидцы

    Говоря о том, что в США бытует миф о страшной и ужасной России, многие думают, что виноваты в этом исключительно американские СМИ. Увы, в конкурсе «кто расскажет самую страшную историю о России» они всегда будут на втором месте после так называемых очевидцев.

    24 комментария
    18 января 2024, 08:24

    Спецназ «Ахмат» заметил на Кременском участке фронте женскую роту ВСУ

    Боец спецназа «Ахмат»: Женская рота ВСУ зашла на Кременской участок фронта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рота, состоящая из женщин, зашла на позиции ВСУ на Кременском участке фронта в Донбассе, рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

    По его словам, на участок местности в Серебрянском лесничестве, известный как «болото», зашла женская рота, которая состоит из добровольцев, носит название К-2 и принадлежит 54-й бригаде ВСУ, передает РИА «Новости».

    Как пояснил боец, с таким ВС России еще не сталкивались и сначала подумали, что это такие акустические ловушки, но радиоперехваты подтвердили, что да, там женщины стоят.

    Он уточнил, что женщины на этом участке фронта выполняют функции операторов БПЛА и снайперов.

    Ранее зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что присоединение к ВСУ является «лучшим волонтерством» для украинцев в 2024 году.

    17 января 2024, 19:36
    Высокоточным ударом уничтожено 60 французских наемников в Харькове

    ВС России нанесли высокоточный удар по пункту дислокации наемников в Харькове

    Высокоточным ударом уничтожено 60 французских наемников в Харькове
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по пункту дислокации иностранных боевиков в городе Харькове, основу которых составляли французские наемники, сообщили в Министерстве обороны России.

    В Telegram-канале Минобороны сообщается, что в результате удара здание, в котором находились наемники, было полностью разрушено. По данным ведомства, было уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 солдат доставили в больницы.

    Между тем военкоры опубликовали фотографии, предположительно, здания, по которому был нанесен удар. Украинские власти сообщали, что удар пришелся по «недействующему медцентру», а в Минздраве страны сообщили о восьми раненых, следует из сообщения в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

    Ранее сообщалось, что ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ.

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    17 января 2024, 10:38
    Бастрыкин поручил завести дело на президента узбекского землячества после оскорблений в адрес участников СВО
    Бастрыкин поручил завести дело на президента узбекского землячества после оскорблений в адрес участников СВО
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после поста президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова с оскорблениями в адрес участников спецоперации.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, в публикации в соцсетях Баратов оскорбительно высказался об участниках СВО и также признался, что его задевает термин «русский».

    С просьбой отреагировать на высказывания Баратова к Бастрыкину обратились военкоры. После этого председатель СКР дал поручение о возбуждении уголовного дела.

    1 января Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения мигрантов на участников СВО в Челябинске.

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    17 января 2024, 10:05
    Освобожденного в рамках обмена британского наемника Эслина заметили в зоне СВО

    «Российская газета»: Приговоренный к смертной казни в ДНР британец Эслин вернулся в зону СВО

    Освобожденного в рамках обмена британского наемника Эслина заметили в зоне СВО
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Британский наемник Эйден Эслин, попавший в российский плен в 2022 году, приговоренный в ДНР к смертной казни, а позже освобожденный в рамках обмена пленными, вновь замечен в зоне проведения спецоперации, пишут СМИ.

    В Сети появился ролик, снятый самим Эслином, на котором видна стела на въезде в Авдеевку, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    При этом по видео невозможно определить, вооружен ли британец.

    Газета Daily Mail писала ранее, что Эслин после освобождения в рамках обмена собирается работать в зоне СВО как «военный корреспондент».

    Коментарии (31)
    17 января 2024, 14:12
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России за прошедшие сутки поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны.

    Ракетные войска и артиллерия, ударные беспилотники ВС России также поразили базу горючего для украинской военной техники, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и «Небо-СВ», 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 119 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Российская ПВО за сутки сбила 11 снарядов РСЗО «Ольха» и чешской Vampire, а также уничтожила 21 украинский беспилотник в районах Золотаревки, Белогоровки ЛНР, Новониколаевки, Горловки и Песков ДНР.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 779 БПЛА, 450 ЗРК, 14 658 танков и других бронемашин, 1202 РСЗО, 7759 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 560 единиц спецтехники.

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    17 января 2024, 19:52
    В Бурятии потребовали отменить концерт Кристины Орбакайте

    Ветераны и общественники потребовали отменить концерт Кристины Орбакайте в Бурятии

    В Бурятии потребовали отменить концерт Кристины Орбакайте
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Против концерта имеющей двойное гражданство России и США певицы Кристины Орбакайте в Улан-Удэ выступили активисты организации «Боевое братство» Бурятии.

    Выступление Орбакайте в Улан-Удэ запланировано на 13 марта, но в «Боевом братстве» считают, что артистка, которая живет в США и имеет американское гражданство, не определившаяся со своей позицией по поводу СВО, не должна давать концерты в России из-за заработка и получать общественное одобрение, следует из сообщения организации на странице «ВКонтакте».

    Общественники назвали Орбакайте «иноагентом», которому «не место в публичном пространстве». Также против концерта выступила Бурятская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, которая обвинила певицу в финансировании ВСУ и потребовала от бурятского Минкульта запретить ее выступление.

    Ранее сообщалось, что Орбакайте уехала в США после проведения новогодних корпоративов.

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    17 января 2024, 21:42
    Бундестаг проголосовал против передачи Киеву крылатых ракет Taurus
    Бундестаг проголосовал против передачи Киеву крылатых ракет Taurus
    @ IMAGO/Sven Eckelkamp/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкий парламент проголосовал против резолюции оппозиционного блока ХДС/ХСС, требовавшей от правительства передать Украине крылатые ракеты Taurus.

    За поставки ракет проголосовали 178 депутатов Бундестага, против выступили 485, трое воздержались, передает РИА «Новости».

    Передать Украине ракеты Taurus потребовали консерваторы из фракции ХДС/ХСС партии бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, теперь они находятся в оппозиции.

    Напомним, 3 января представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин пока не принял решения о возможных поставках Киеву крылатых ракет Taurus.

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    18 января 2024, 05:30
    На Украине арестовали более 150 морпехов ВСУ за отказ форсировать Днепр

    Tекст: Александра Юдина

    Более 150 украинских морских пехотинцев арестовали в оккупированном киевскими властями Херсоне за отказ форсировать Днепр, сообщила супруга одного из арестованных.

    По ее словам, супруг – военный ВСУ, никогда не уклонялся от службы и был настоящим патриотом, однако его и более 150 морских десантников из разных подразделений арестовал Херсонский суд и отправил в СИЗО, передает РИА «Новости».

    Женщина добавила, что морских пехотинцев арестовали за то, что они отказались выполнять приказ командования и переправляться на левый берег.

    Украинка пояснила, что украинским морским пехотинцам не поставлялись боеприпасы, не было продовольствия.

    «Их командиры хотят выслужиться перед командованием и бросают наших сыновей, отцов и братьев на смерть», – заключила она, призвав сограждан «не молчать, чтобы помочь остановить «мясные» штурмы и освободить арестованных».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинцы начинают понимать, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей.

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    17 января 2024, 11:35
    Путин дал поручение о помощи гражданским женам погибших бойцов СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил правительству продумать меры поддержки женщин, которые не находились в браке с погибшими бойцами СВО, но совместно проживали, либо имеют общих детей.

    «Представить предложения о мерах поддержки жен лиц, погибших (умерших) при выполнении задач специальной военной операции, и женщин, которые не заключили брак с такими лицами, но совместно проживали с ними, вели общее хозяйство либо имеют общих детей», – говорится в перечне поручений, утвержденном по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 4 декабря 2023 года, и опубликованном на сайте Кремля.

    Отмечается, что такие меры поддержки будут охватывать вопросы материального обеспечения, оказания медицинской помощи, предоставления возможности получения образования, повышения квалификации, профессиональной переподготовки. «При необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство России», – указано на сайте Кремля.

    Ранее Путин отмечал, что при создании таких механизмов нужно действовать аккуратно и не допустить каких-либо злоупотреблений.

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    17 января 2024, 09:19
    В Крыму предупредили США о последствиях нападения на полуостров

    Депутат Шонус: Крым – часть ядерной державы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предложение США атаковать Крым бесперспективно, полуостров стал частью России – ядерной державы, готовой защищать свою территорию, заявил зампредседателя комитета Госсовета региона по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.

    Он прокомментировал призыв бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса при помощи высокоточного дальнобойного вооружения уничтожить Керченский мост и изолировать Крым, передает РИА «Новости».

    По словам депутата, США в своем плане упускают то, что Крым – это территория России и они говорят с ядерной державой, у которой все прописано в доктрине.

    Шонус добавил, что разговорами о захвате Крыма Запад пытается отвести внимание от неудавшегося контрнаступления ВСУ. Он добавил, что это попытка оправдать большие траты на военную помощь, запугать россиян и ввести в заблуждение украинцев.

    Напомним, Ходжес заявлял, что в январе 2023 года украинские войска «войдут в Мариуполь и Мелитополь».

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    18 января 2024, 02:07
    Казаки лисичанской бригады заявили о ликвидации двух рот ВСУ

    Казаки из бригады им. М.И. Платова рассказали об уничтожении двух рот украинских военных

    Tекст: Александра Юдина

    Казаки из Шестой казачьей лисичанской бригады им. М.И. Платова рассказали о штурме в Серебрянском лесничестве, где было уничтожено более двух рот украинских военных.

    В Telegram-канал «Атаман» указано, что казаки продолжают вести штурмовые действия в Серебрянском лесничестве, где за двое суток было уничтожено более двух рот украинских военных.

    По словам комбрига бригады с позывным «Гейзер», ВСУ несут серьезные потери, после штурма украинский окоп был полностью разбит.

    Ранее казаки из бригады имени М.И. Платова успешно обезвредили тяжелый БПЛА ВСУ типа «Баба Яга», оснащенный системой навигации Starlink и способный переносить до шести осколочно-фугасных мин на дистанцию до 12 км.

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    17 января 2024, 10:58
    ФСБ задержала в ЛНР передававшего Киеву данные о ВС России мужчину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Кременского района Луганской народной республики (ЛНР), передававший ВСУ данные о местах дислокации российских военных и техники, задержан сотрудниками УФСБ по ЛНР.

    Согласно сообщению пресс-службы ведомства, житель Кременского района осуществлял сбор сведений о местах дислокации личного состава и военной техники ВС России, задействованных в проведении СВО. Затем он их чеерез интернет-мессенджер передавал представителю ВСУ, передает ТАСС.

    Ранее ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за шпионаж в пользу Польши.

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    17 января 2024, 14:21
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 290 военных и танк

    Минобороны: ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 290 военных и танк

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска на Донецком направлении отразили шесть атак ВСУ, украинские войска потеряли до 290 военнослужащих, танк, две машины пехоты, пять бронемашин, две гаубицы Д-30 и самоходную пушку «Пион», сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Российские войска на Донецком направлении отразили шесть атак формирований 81-й аэромобильной, 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ около Белогоровки, Красного и Богдановки ДНР, следует из Telegram-канала Минобороны.

    Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й и 42-й механизированных бригад ВСУ возле Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки ДНР. Потери составили до 290 военнослужащих, танк и другая техника.

    В то же время на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки «Восток» нанесено поражение формированиям 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны возле Новомихайловки, Парасковиевки ДНР и Приютного Запорожской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, орудие Д-20 и самоходную артустановку «Гвоздика».

    Также, согласно данным Минобороны, на Купянском направлении подразделения Западной группировки отразили атаку штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Тернов Харьковской области. Здесь потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, два бронетранспортера.

    В Минобороны сообщили, что на Краснолиманском направлении отражены три атаки штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины, 25-й воздушно-десантной и 63-й механизированной бригад ВСУ в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Нанесено огневое поражение живой силе противника под Григоровкой ДНР и Серебрянским лесничеством.

    Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, танк, две бронемашины, гаубица Д-30.

    На Запорожском направлении ВС России нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Каменское, Работино и Мирное Запорожской области. Потери противника – до 25 военнослужащих, а также гаубица Д-30.

    На Херсонском направлении поблизости от Тягинки и Ивановки Херсонской области потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, участвующих в боевых действиях в составе ВСУ.

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    17 января 2024, 15:36
    В Белгородской области село осталось без света из-за обстрела со стороны ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ обстреляли окраину села Репяховка Белгородской области, повредив линию электропередачи, из-за чего жители остались без света, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По его словам, под обстрел ВСУ попала окраина села Репяховка Краснояружского района, есть повреждение линии электропередачи, никто не пострадал. По словам губернатора, аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны, передает ТАСС.

    Ранее девочка получила ранение в результате обстрела ВСУ в Белгородской области.

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    18 января 2024, 05:54
    Российские артиллеристы уничтожили укрепрайон ВСУ на Купянском направлении

    Минобороны: Российские артиллеристы расчетами РСЗО «Град» уничтожили укрепрайон ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Запад» уничтожили выявленные укрепленные позиции и пехоту ВСУ в зоне спецоперации на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.

    Известно, что после получения координат расчеты РСЗО в кротчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар по площадным целям, передает РИА «Новости».

    По данным оборонного ведомства, важную роль в нанесении удара играет точное наведение, которое обеспечивают расчеты беспилотных летательных аппаратов.

    В частности, огонь батареи Западного военного округа ведут по целям с использованием тактики «карусель», когда одна батарея выезжает на позиции, другая ведет перезарядку, а третья перемещается к новой огневой позиции.

    По информации ведомства, частая смена позиций и зарядка позволяет наносить максимальный урон противнику и находиться вне зоны прицельного огня его артиллерии.

    Ранее расчеты реактивных систем залпового огня «Град» российских десантников уничтожили замаскированные позиции вооруженных сил Украины на Артемовском направлении.

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    18 января 2024, 06:48
    Расчет САУ «Мста-С» уничтожил британский бронетранспортер под Купянском

    Минобороны: Расчет САУ «Мста-С» уничтожил британский бронетранспортер под Купянском

    Tекст: Александра Юдина

    Расчет САУ «Мста-С» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожил британский бронетранспортер Saxon ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.

    Уточняется, что на одном из участков разведчики обнаружили сосредоточение бронетехники и живой силы ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения, передает РИА «Новости».

    По информации ведомства, расчет одной из 152-миллиметровых самоходных гаубиц уничтожил бронетранспортер Saxon ВСУ.

    Ранее сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили укрепрайон ВСУ на Купянском направлении.

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