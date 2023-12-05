Депутат Рады призвала украинских женщин идти на фронт

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала украинских женщин мобилизоваться и идти на фронт

«Уважаемые мобилизованные военнослужащие, вы хотите, чтобы к вам в подразделение пришли новые? Чтобы вас усилили? Дали отдохнуть? Лучшее волонтерство в 2024-м – прийти в ВСУ. Это касается и женщин», – приводит РИА «Новости» слова депутата в соцсетях.



В качестве примера Безуглая сообщила, что сама прошла военную службу по мобилизации в 2015 году. Агентство приводит данные Минобороны Украины, согласно которым число женщин-военнослужащих за последние два года возросло на 40% и достигло 43 тыс. человек.

Служить в армии женщинам разрешили в возрасте от 18 до 60 лет, как и в случае с мужчинами. Кроме того, с 1 октября 2023 года женщин-медиков обязали встать на воинский учет.

Ранее сообщалось, что на Украине военкомам планируют разрешить фиксировать на видео процесс вручения повесток в ряды ВСУ.