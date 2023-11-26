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На Украине решили разрешить военкоматам снимать процесс вручения повесток в ВСУ
Депутат Рады Костенко: Военкомам разрешат фиксировать на видео процесс вручения повесток в ряды ВСУ
Депутаты Верховной рады готовят документ, в котором разрешается сотрудникам военкоматов снимать на фото и видео процедуру проверки документов и вручения повесток мужчинам призывного возраста в рамках мобилизации, заявил секретарь комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
Как указал Костенко в эфире радио, при подготовке законопроекта пытаются найти комплексный подход, чтобы решить некоторые вопросы мобилизации. По его словам, на данный момент увеличиваются полномочия военкоматов, поскольку у них есть много вопросов, а также у тех граждан, которым они вручают повестки в рамках мобилизации. Он уточнил, что сотрудникам военкоматов будет разрешено снимать видео и записывать аудио, а также они смогут проверять прописные документы, передает РИА «Новости».
Ранее Роман Костенко сообщил, что до конца 2023 года на Украине разработают закон о расширении полномочий сотрудников территориальных центров комплектования (военкоматов), так как полиция «отстраняется» от помощи им.
Напомним, замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова сообщила, что сотни тысяч украинцев делают все возможное, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. В Сети не раз публиковали видеозаписи того, как сотрудники военкоматов силой задерживают и сажают в машины мужчин на улицах.