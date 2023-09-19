Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?4 комментария
На Украине обещали разобраться в попытке военкомата задержать мужчину во Львове
Военкомат Львовской области обещал провести проверку после попытки силой задержать мужчину на улице
Военкомат Львовской области на Украине заявил, что в связи с видеозаписью о попытке сотрудников силой задержать мужчину на улице назначена служебная проверка.
Как заявил военкомат, в Сети сообщается о «якобы неправомерных действиях» сотрудников. По результатам проверки «будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры», передает РИА «Новости».
Украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой сотрудники военкомата хотели силой затащить мужчину в микроавтобус, но тому удалось сбежать. Люди, которые стали очевидцами этого инцидента, оскорбляли сотрудников военкомата и требовали позвать полицейских. Сообщалось, что инцидент произошел во Львове.
Напомним, Киев объявил о решении отменить статус «ограниченно пригодного» к службе в ВСУ. В стране приступили к мобилизации больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ, а также призывников с болезненными проявлениями расстройств психики.