Торговое судно загорелось после атаки беспилотника у берегов Йемена

Tекст: Валерия Городецкая

По данным UKMTO, БПЛА атаковал торговое судно в 60 морских милях к юго-востоку от йеменского порта Аден, удар пришелся на левый борт, передает ТАСС. В результате удара беспилотника на судне произошел пожар, он уже потушен.

Гражданским судам рекомендовано проявлять осторожность при навигации в этом районе.

Ранее сообщалось, что в сухогруз под флагом Мальты у берегов Йемена попала ракета.