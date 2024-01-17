Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.12 комментариев
Торговое судно загорелось после атаки беспилотника у берегов Йемена
Центр координации морских торговых перевозок при ВМБ Британии (UKMTO) сообщил о пожаре на судне у берегов Йемена, произошедшем в результате атаки беспилотного летательного аппарата.
По данным UKMTO, БПЛА атаковал торговое судно в 60 морских милях к юго-востоку от йеменского порта Аден, удар пришелся на левый борт, передает ТАСС. В результате удара беспилотника на судне произошел пожар, он уже потушен.
Гражданским судам рекомендовано проявлять осторожность при навигации в этом районе.
Ранее сообщалось, что в сухогруз под флагом Мальты у берегов Йемена попала ракета.