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    На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Что ждет российский спорт в 2024 году

    Ждать снятия санкций с российских спортсменов в 2024 году, конечно, не стоит. Но определенный вектор все же просматривается. А именно – надежды на возобновление отношений с Европой как минимум.

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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов США угрожают новой бомбардировкой Балкан

    На Западных Балканах образовался еще один геополитический разлом: Москва поддерживает сербов, Запад потворствует шовинизму бошняков. Пока что конфликт между Республикой Сербской и боснийскими властями далек от горячей фазы. И вот 8 января, в преддверии празднования в сербском энтитете Дня Республики, над Боснией пролетели два истребителя F-16 ВВС США.

    3 комментария
    16 января 2024, 15:57

    В сухогруз под флагом Мальты попала ракета у берегов Йемена

    Tекст: Ольга Иванова

    Сухогруз Zogarafia под флагом Мальты подвергся нападению у побережья Йемена, сообщила британская компания Ambrey, которая специализируется на вопросах морской безопасности.

    Компания утверждает, что судно получило небольшие повреждения, передает ТАСС.

    О нападении на судно сообщил также Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), но название судна и подробности центр не привел. Отмечается, что инцидент произошел примерно в 100 морских милях к северо-западу от порта Салиф в Йемене.

    Ранее йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) взяло на себя ответственность за атаку на американское судно в Аденском заливе.

    15 января 2024, 21:11
    В Британии назвали причину экстренной поездки Залужного под Харьков

    Британский эксперт Меркурис рассказал о поездке Залужного под Харьков из-за катастрофы на фронте

    В Британии назвали причину экстренной поездки Залужного под Харьков
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военное командование вооруженных сил Украины (ВСУ) провело большую встречу в Харьковской области из-за катастрофы на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

    Киев опасается, что силы России могут взять под контроль Харьковскую область, поэтому главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и глава Минобороны Украины Рустем Умеров были вынуждены собраться под Харьковом, несмотря на то что «они, похоже, находятся в очень плохих отношениях», заявил Меркурис в своем блоге на YouTube, передает РИА «Новости».

    По словам эксперта, украинская армия находится в плохом положении в этом регионе, и украинские генералы пока не знают, как исправить ситуацию.

    Ранее на Украине рассказали о тяжелой ситуации ВСУ в зоне СВО.

    Коментарии (37)
    16 января 2024, 10:46
    Сотрудник сгоревшего в Шушарах склада Wildberries признался в поджоге
    Сотрудник сгоревшего в Шушарах склада Wildberries признался в поджоге
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Сотрудник сгоревшего в Шушарах склада Wildberries сразу после пожара признался в поджоге.

    Известно, что сотрудник рассказал об этом в чате сотрудников данного склада, после чего удалил свой аккаунт, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Уточняется, что 27 декабря прошлого года он сообщил в том же чате, что помещение «скоро будет гореть», однако его слова тогда никто не воспринял всерьез.

    Напомним, в субботу утром в поселке Шушары в Петербурге на складе Wildberries произошел пожар. Пожарные локализовали возгорание на площади 70 тыс. кв. метров.

    Известно, что компания потеряла связь с 54 сотрудниками сгоревшего склада, однако позднее были найдены все сотрудники склада Wildberries, никто из занятых на складе пропавшим не числится.

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    15 января 2024, 21:56
    Бильжо и Шендеровича заподозрили в проведении нелегальных экскурсий в Италии
    Бильжо и Шендеровича заподозрили в проведении нелегальных экскурсий в Италии
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС, Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский художник Андрей Бильжо и публицист Виктор Шендерович (признан в России иноагентом) зарабатывают нелегальными экскурсиями по Венеции и Риму. Такая информация появилась в социальных сетях, сообщила журналист Марина Юденич.

    «Пишут тут, что Бильжо и Шендерович промышляют нелицензированными экскурсиями. Первый по Венеции, второй – по Риму», – написала Юденич в своем Telegram-канале со ссылкой на пост литератора Елены Чудиновой в социальной сети VK.

    Чудинова поясняет, что она подписана на «видеостраничку одной нашей дамы, она официальный экскурсовод Ватикана».  «Так вот, что она на днях обнаружила. Бывшие эховцы – Бильжо и Шендерович – нынче, оказывается, промышляют нелицензированными экскурсиями. Первый по Венеции, второй - по Риму», –  написала литератор.

    По словам Чудиновой, при этом они избегают ключевых туристических мест, чтобы не попасть под проверку. «То есть экскурсии по закоулкам, при этом денег хотят солидных», – пишет литератор.

    «Если правда, то очень смешно. Практически по классикам: «Дети и красноармейцы бесплатно! Студентам – пять копеек! Не членам профсоюза – тридцать копеек!» – сыронизировала Юденич.

    В комментариях под постом Чудиновой пользователи отметили, что для проведения экскурсий по Венеции и Риму требуется не только специальная лицензия, но также виза с правом работы на территории Италии.

    Ранее публицист Виктор Шендерович заявил, что Североатлантический альянс должен был ударить по России еще в 2014 году.

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    15 января 2024, 19:34
    В «Яблоке» объяснили отъезд Явлинского в Германию
    В «Яблоке» объяснили отъезд Явлинского в Германию
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Политик Григорий Явлинский поехал на медицинское обследование в Германию, сообщили в пресс-службе партии «Яблоко».

    В пресс-службе пояснили, что в 2019 году Явлинскому сделали операцию на позвоночнике в одной из немецких клиник, и теперь с определенной периодичностью ему надо проходить обследование. Отмечается, что политик вернется в Москву в начале февраля, передает РИА «Новости».

    Ранее появились сообщения о том, что основатель «Яблока» был замечен в аэропорту, садящимся на рейс в Стамбул.

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    15 января 2024, 19:16
    Пригожин: В Дубае штрафом Галкина призвали «знать границы»

    Продюсер Пригожин объяснил причину вынесения штрафа Максиму Галкину за выступление в Дубае

    Пригожин: В Дубае штрафом Галкина призвали «знать границы»
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    ОАЭ – толерантная и аполитичная страна, объединяющая большое множество культур и различных людей. Именно поэтому она не может позволить резко высказываться против какого-либо государства, сказал газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, комментируя получение Максимом Галкиным (признан в России иноагентом) штрафа в ОАЭ за антироссийские высказывания.

    «Не думаю, что русским, которые приезжают на концерты Галкина, смешно от того, что он говорит со сцены. Это не смешно! Это не коррелируется с тем, что происходит на самом деле. Люди приходят посмотреть на артиста из уважения к его творчеству, а оказываются в ситуации, когда юмор может зашкаливать и оказаться за гранью. Люди не хотят такое слушать», – говорит Пригожин.

    ОАЭ, по словам собеседника, толерантная и аполитичная страна, объединяющая большое множество культур и различных людей. Именно поэтому она не может позволить резко высказываться против какого-либо государства, иначе конфликтов между населением и приезжими не избежать.

    «Где логика? Он приезжает в страну, где живет огромное количество русских людей, которые являются гражданами России, но говорит про их родину такое. Вообще то, что на сегодняшний день происходит в мире, это не смешно. Эта ситуация дала артистам ясно понять, что пора границы знать. Границы должны быть, их не может не быть», – заключил Пригожин.

    Ранее Галкин получил штрафы за антироссийские высказывания во время выступлений в Дубае.
    Как отмечается, департамент туризма и коммерческого маркетинга Дубая пристально следит за выступлениями зарубежных звезд, чтобы они не допускали политических заявлений. 

    Кроме того, концерты Максима Галкина, запланированные на конец января, отменили в курортных городах Таиланда – Паттайе и Пхукете. Источник в местной развлекательной индустрии пояснил, что таиландские власти жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены.

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    16 января 2024, 08:32
    Российские военные штурмом захватили позиции ВСУ на Купянском направлении и взяли пленных

    Минобороны: Российские военные штурмом захватили позиции ВСУ и взяли пленных на Купянском направлении

    Российские военные штурмом захватили позиции ВСУ на Купянском направлении и взяли пленных
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Военнослужащие штурмового подразделения Западной группировки ВС России захватили позиции ВСУ и взяли в плен украинских военных на Купянском направлении, сообщило Минобороны.

    По данным ведомства, штурмовики ВС России выдвинулись вперед и провели боевую работу – забрали опорный пункт без особого труда, оказали помощь раненым военнослужащим ВСУ и отправили в свой тыл группу военнослужащих противника, рассказавших много полезной информации, передает ТАСС.

    Как отметил командир штурмовой группы с позывным Ларек, его боевой путь начинался с пехоты, чтобы было полное понимание того, что такое прилеты и как укрываться от беспилотников противника.

    «Бывают ситуации, когда двое-трое суток находишься в укрытии. У нас были три группы. Заходили с трех направлений, разными дорогами. Одна из групп в этот момент находилась непосредственно в тылу противника», – рассказал он.

    Ранее стало известно, что четверых украинских диверсантов, готовивших теракты на российских военных и энергетических объектах, доставили в Москву.

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    15 января 2024, 19:04
    Певца Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы

    Певца Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы из-за содержимого багажа

    Tекст: Ольга Иванова

    Испанский исполнитель Хулио Иглесиас был задержан в аэропорту Доминиканской Республики из-за содержимого его чемоданов, сообщила газета ABC.

    Сообщается, что певец прилетел с Багамских островов, при остановке в Доминиканской Республике таможенники обнаружили у Иглесиаса свежие продукты, которые запрещено ввозить на территорию государства, передает ТАСС.

    Певец и путешествующие с ним люди были задержаны на несколько часов в аэропорту, но в итоге их всех отпустили.

    Ранее американская супермодель Джиджи Хадид была арестована в аэропорту на Каймановых островах за хранение марихуаны.

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    16 января 2024, 08:18
    ВС России начали использовать дроны-бомбардировщики «Инферно»

    «Рустехдрон»: ВС России ведут ковровые бомбардировки позиций ВСУ с дронов «Инферно»

    ВС России начали использовать дроны-бомбардировщики «Инферно»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России в зоне СВО приступили к ковровым бомбардировкам украинских позиций с помощью специальных беспилотников-бомбардировщиков «Инферно», рассказали в компании-разработчике «Рустехдрон».

    Как сообщил представитель компании, дрон «Инферно» оснащен девятью слотами для сброса гранат, а в ходе выполнения боевой задачи аппарат пролетает над украинскими окопами и сериями по три сбрасывает гранаты, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что такая работа является своеобразным аналогом ковровых бомбардировок в большой авиации. По словам представителя компании, «Инферно» также может эффективно бомбить легкобронированную технику, он несет четыре килограмма боевой нагрузки, в которую могут входить гранаты ГП-25 и ВОГ-17 и специально изготовленные заводские боеприпасы.

    Представитель компании добавил, что дрону нет необходимости зависать над окопами, он бросает бомбы в движении, что резко повышает выживаемость беспилотников, радиус действия БПЛА составляет пять километров.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны нарастит поставки наиболее востребованных образцов вооружения, в частности, будет формировать серийную линейку беспилотников (БПЛА) различных классов.

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    16 января 2024, 00:05
    Кулеба рассказал, как «решал вопросы» в Европе с помощью борща с водкой и салом

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что «решал любые вопросы» в Европе с помощью водки, борща и сала

    Кулеба рассказал, как «решал вопросы» в Европе с помощью борща с водкой и салом
    @ Philip Reynaers/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что когда он работал послом в Совете Европы, он придумал приглашать чиновников на домашний обед с борщом, водкой и салом, что позволяло «решать любые вопросы».

    «У меня был «клуб борща». Идея такая: варится борщ у меня в квартире, в резиденцию посла приглашаешь нужных тебе людей, бутылка водки, борщ, хлеб, сало. Работало безотказно для решения любых вопросов», – приводит ТАСС слова Кулебы из интервью YouTube-каналу «Бомбардир».

    Украинский министр подчеркнул, что «все любят поесть и выпить в тех или иных объемах».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу украинского дипведомства Дмитрия Кулебу неадекватным и агрессивным из-за заявления, что он хотел ударить российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на встрече в Анталье.

    По ее словам, неадекватность представителей киевского режима – широко известный факт, поскольку необразованных агрессивных людей набрали под видом министров разваливать Украину за американские деньги.

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    15 января 2024, 17:46
    Amazon пригрозили оборотным штрафом в России

    Tекст: Валентина Григоренко

    Amazon и еще 10 иностранным компаниям, предоставляющим хостинг, грозят оборотные штрафы до 1/10 дохода за работу в России без представительства, сообщили в 422 судебном участке Таганского района Москвы.

    Как указали в судебном участке, протокол в отношении Amazon Web Services, Inc будет рассмотрен 17 января, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что также будут рассмотрены протоколы еще на 10 иностранных компаний, которые предоставляют хостинг и доменные имена. Среди них Bluehost, Kamatera Inc, Hetnez Online Gmb, Ionos Inc, Network Solution, Digitalocean Llc, Dreamhost Llc, Godaddy.com, Wpengine Inc и Hostgator.com.

    Компаниям грозят оборотные штрафы на сумму, составляющую до одной десятой их дохода за календарный год за работу в России без представительства.

    Ранее суд Москвы оштрафовал компанию Google за систематическое неудаление недостоверных сведений о спецоперации на Украине на сумму 4,6 млрд рублей.

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    15 января 2024, 19:59
    Найдены все сотрудники склада Wildberries в Петербурге после пожара
    Найдены все сотрудники склада Wildberries в Петербурге после пожара
    @ ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Местонахождение всех людей, работавших на складе Wildberries в поселке Шушары в Петербурге в день пожара, произошедшего в субботу, установлено, сообщила пресс-служба онлайн-ретейлера.

    «Мы установили местонахождение абсолютно всех людей, которые находились на складе в Шушарах 13 января. Никто из занятых на складе пропавшим не числится», – сообщил Wildberries в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Напомним, в субботу утром в поселке Шушары в Петербурге на складе Wildberries произошел пожар. Пожарные локализовали возгорание на площади 70 тыс. кв. метров. Сообщалось, что компания потеряла связь с 54 сотрудниками сгоревшего склада, позже их число сократилось до 16.

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    16 января 2024, 12:34
    В Минобороны заявили о демилитаризации НАТО в ходе СВО

    Советник главы МО: Россия в ходе СВО демилитаризует также и НАТО

    В Минобороны заявили о демилитаризации НАТО в ходе СВО
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия в ходе специальной военной операции демилитаризует не только Украину, но и Североатлантический альянс, заявил советник министра обороны Андрей Ильницкий журналу «Международная жизнь».

    «Нелишне сказать, что, вообще-то говоря, мы занимаемся не только демилитаризацией Украины, мы демилитаризацией НАТО занимаемся», – передает его слова ТАСС.

    По словам Ильницкого, сейчас уже есть понимание, что несмотря на то, что год назад Вашингтон и НАТО заявляли о том, что они обеспечат Киеву через год производство от миллиона до трех миллионов снарядов, на эту цифру не удалось выйти и близко.

    «Разрушены производства, цепочки, поставки», – объяснил военный.

    Советник министра указал, что промышленность стран НАТО не в состоянии произвести «жизненно важные» вещи, в отличие от России.

    По словам Ильницкого, Минобороны России еще на этапе принятия решения о производстве вооружений понимает, где они будут произведены, какими характеристиками будут обладать, когда поступят в войска, и насколько готовы квалифицированные кадры.

    Вместе с тем Ильницкий отметил, что против России в интересах ВСУ работает более 400 спутников НАТО, но только 70 из них являются военными официально, остальные – коммерческие.

    Ранее замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что все высокоточное оружие, которое сейчас имеется в распоряжении ВСУ, западного производства.

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    15 января 2024, 16:15
    Эрдоган отменил визит турецкой делегации на форум в Давосе

    Bloomberg: Турция отказалась от участия в саммите ВЭФ в Давосе из-за позиции организаторов по войне в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган отменил визит турецкой делегации на ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе из-за позиции организаторов касательно конфликта Палестины и Израиля, сообщило агентство Bloomberg.

    Как пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники, глава министерства финансов Турции Мехмет Шимшек планировал посетить саммит в Давосе, но Эрдоган остановил его, передает РИА «Новости». Такое решение президента Турции может негативно сказаться на взаимодействии страны с мировыми инвесторами, пишет агентство.

    Отмечается, что Эрдоган и ранее использовал Давос для демонстрации своей политической позиции по палестино-израильскому конфликту: в 2009 году турецкий лидер раскритиковал действующего тогда президента Израиля Шимона Переса из-за операции в Газе и покинул форум, пообещав больше никогда не принимать в нем участия.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что военные преступления, которые в Газе совершает премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, сравнимы с деяниями нацистского режима во главе с Гитлером.

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    16 января 2024, 10:42
    ЕС начал аудит переданных Украине вооружений

    FT: ЕС начал аудит переданных Украине вооружений

    ЕС начал аудит переданных Украине вооружений
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Брюссель начал аудит вооружений, переданных странами Евросоюза Украине, в связи с заявлениями о том, что некоторые из них не смогли выполнить обязательства по поставкам оружия Киеву, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на информированные источники.

    По данным издания, Европейская служба внешних связей (ЕСВС) проводит проверку количества оружия, которое страны – члены ЕС предоставили Украине в ответ на заявления о том, что некоторые государства не отправили столько вооружений, сколько могли, передает ТАСС.

    По словам европейского дипломата, аудит будет «опираться на материалы, представленные государствами-членами в ответ на запросы ЕСВС». Это требование Брюсселя вызвало протест ряда стран, отказавшихся предоставлять полные данные. ЕСВС планирует обнародовать данные проверки перед саммитом ЕС 1 февраля.

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС не смогли договориться о выделении нового транша Киеву в размере 500 млн евро из Европейского фонда мира на поставки оружия.

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    16 января 2024, 04:34
    Девочка пострадала при атаке украинских БПЛА на Воронеж

    Губернатор Александр Гусев сообщил, что при атаке украинских БПЛА на Воронеж ранения получила девочка 2013 года рождения

    Девочка пострадала при атаке украинских БПЛА на Воронеж
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Девочка 2013 года рождения, проживающая на улице Тепличной, получила травмы во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Воронеж, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    «У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте», – написал Гусев в своем Telegram-канале.

    По его словам, в квартиру, где проживает девочка, попали фрагменты сбитого БПЛА.

    Губернатор добавил, что утром попросит врачей навестить семью пострадавшей и убедиться, что других последствий для ее здоровья нет.

    Кроме того, он сообщил, что продолжается поквартирный обход.

    Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА.

    Коментарии (57)
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