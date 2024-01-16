На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
В сухогруз под флагом Мальты попала ракета у берегов Йемена
Сухогруз Zogarafia под флагом Мальты подвергся нападению у побережья Йемена, сообщила британская компания Ambrey, которая специализируется на вопросах морской безопасности.
Компания утверждает, что судно получило небольшие повреждения, передает ТАСС.
О нападении на судно сообщил также Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), но название судна и подробности центр не привел. Отмечается, что инцидент произошел примерно в 100 морских милях к северо-западу от порта Салиф в Йемене.
Ранее йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) взяло на себя ответственность за атаку на американское судно в Аденском заливе.