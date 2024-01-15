Хуситы взяли ответственность за атаку на американское судно

Нетаньяху вызвал раздражение Байдена из-за отказа следовать советам США

Axios: Байден недоволен Нетаньяху из-за его отказа выполнять рекомендации США

Tекст: Вера Басилая

Источники из числа чиновников США сообщили, Байден и другие американские должностные лица сильно раздражены «поведением» Нетаньяху, который отверг большую часть недавних запросов США, касающихся войны в Газе. Есть мнение, что терпение президента кончается, по словам другого источника, Вашингтон очень разочарован, передает ТАСС.

В публикации уточняется, что США недовольны тем, что Израиль отказывается прекратить удерживать доходы от налоговых поступлений, предназначенные для палестинского бюджета, и обеспечить расширение доставки гуманитарной помощи в Газу.

Дополнительным поводом для раздражения в Белом доме является нежелание Нетаньяху всерьез обсуждать планы действий после завершения военной стадии конфликта, а также растущее беспокойство относительно продолжающейся активной фазы операции без перехода к более низкой интенсивности боевых действий.

Как отмечает портал, если масштаб действий израильской армии в анклаве не будет сокращен, то Байден не сможет на том же уровне поддерживать действия Израиля.

Ранее Нетаньяху заявил, что Тель-Авив продолжит войну до полной победы, и ничто не остановит страну на пути к достижению заявленных целей.

Напомним, международный суд ООН назначил слушания по иску ЮАР против Израиля. Нетаньяху отвергал обвинения в адрес Израиля со стороны ЮАР о возможном геноциде в секторе Газа.