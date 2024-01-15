На Западных Балканах образовался еще один геополитический разлом: Москва поддерживает сербов, Запад потворствует шовинизму бошняков. Пока что конфликт между Республикой Сербской и боснийскими властями далек от горячей фазы. И вот 8 января, в преддверии празднования в сербском энтитете Дня Республики, над Боснией пролетели два истребителя F-16 ВВС США.0 комментариев
Хуситы взяли ответственность за атаку на американское судно
Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на американское судно в Аденском заливе
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) взяло на себя ответственность за атаку на американское судно в Аденском заливе, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.
«Военно-морские силы Йемена провели операцию против американского судна в Аденском заливе с применением ряда противокорабельных ракет», – сказал Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah, передает ТАСС.
По его словам, «попадание было прямым».
Сариа подчеркнул, что хуситы считают законными целями военные корабли США и Великобритании, которые использовались для нанесения ударов по территории Йемена.
Кроме того, представитель движения отметил, что вооруженные силы Йемена продолжат проводить операции по предотвращению израильского судоходства в водах Красного и Аравийского морей.
Ранее сообщалось, что не менее четырех танкеров катарской государственной компанией QatarEnergy для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) приостановили движение по маршрутам, пролегающим через Красное море, после ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене.