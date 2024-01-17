Суд оштрафовал 11 хостинговых компаний за отсутствие филиалов в России

Иран нанес удар по территории Пакистана

Иран ударил по позициям террористов в Пакистане

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Tasnim, Вооруженные силы Ирана нанесли удары по объектам с помощью беспилотников и ракет, другие подробности операции не сообщаются, передает ТАСС.

Это первый ракетный удар иранских вооруженных сил по территории Пакистана.

В ночь на 10 января террористы «Джейш аль-Зольм» напали на КПП между городами Раск и Джангал в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, погиб сотрудник полиции. Ранее группировка брала на себя ответственность и за другие нападения на границе Ирана и Пакистана.

Ранее Иран нанес 24 удара по объектам в Ираке и Сирии, которые связывают с США и Израилем. Газета ВЗГЛЯД писала, как эксперты оценили последствия удара Тегерана по иракскому Эрбилю.