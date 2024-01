Суд оштрафовал 11 хостинговых компаний за отсутствие филиалов в России

Суд оштрафовал 11 хостинговых компаний на 367,5 млн рублей за отсутствие филиалов в России

Tекст: Кристина Цыцура

Причиной стало отсутствие представительства в России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.

Виновными признаны компании Amazon Web Services, Inc., HostGator.com LLC, Bluehost Inc., Kamatera Inc., Ionos Inc., Network Solutions LLC, DigitalOcean LLC, DreamHost LLC, GoDaddy.com LLC, WPEngine, Inc. и Hetzner Online GmbH.

Ранее суд Москвы оштрафовал компанию Google за отказ удалить недостоверную информацию о СВО.