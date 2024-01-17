Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.10 комментариев
Суд оштрафовал 11 хостинговых компаний за отсутствие филиалов в России
Суд оштрафовал 11 хостинговых компаний на 367,5 млн рублей за отсутствие филиалов в России
Суд в Москве назначил оборотные штрафы 11 облачным хостинговым компаниям на общую сумму более 367 млн рублей за административное правонарушение.
Причиной стало отсутствие представительства в России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.
Виновными признаны компании Amazon Web Services, Inc., HostGator.com LLC, Bluehost Inc., Kamatera Inc., Ionos Inc., Network Solutions LLC, DigitalOcean LLC, DreamHost LLC, GoDaddy.com LLC, WPEngine, Inc. и Hetzner Online GmbH.
Ранее суд Москвы оштрафовал компанию Google за отказ удалить недостоверную информацию о СВО.