На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.2 комментария
На чехле пистолета Хантера Байдена нашли кокаин
ABC: На чехле пистолета Хантера Байдена нашли кокаин
Следователи в 2023 году нашли на чехле, где сын президента США Хантер Байден держал пистолет, следы кокаина, утверждает телеканал ABC со ссылкой на данные прокуратуры.
Прокуратура требует от суда отклонить просьбы Хантера Байдена о снятии с него обвинений в незаконном владении оружием, это запрещено наркозависимым, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.
Следователи обнаружили на чехле, где Байден-младший хранил пистолет, наркотики. Субстанцию с коричневого кожаного чехла в лаборатории ФБР определили как кокаин. Эта находка была сделана в 2023 году.
Ранее пресса сообщала, что сын президента США посещал Белый дом летом 2023 года, после чего там обнаружили кокаин.