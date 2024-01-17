ABC: На чехле пистолета Хантера Байдена нашли кокаин

Tекст: Алексей Дегтярев

Прокуратура требует от суда отклонить просьбы Хантера Байдена о снятии с него обвинений в незаконном владении оружием, это запрещено наркозависимым, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

Следователи обнаружили на чехле, где Байден-младший хранил пистолет, наркотики. Субстанцию с коричневого кожаного чехла в лаборатории ФБР определили как кокаин. Эта находка была сделана в 2023 году.

Ранее пресса сообщала, что сын президента США посещал Белый дом летом 2023 года, после чего там обнаружили кокаин.