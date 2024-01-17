На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.2 комментария
В матче КХЛ игроку «Сочи» Перевалову попали по лицу коньком
На игре Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между командами «Сочи» и «Ак Барс» одному из сочинских игроков Александру Перевалову порезали лицо коньком, эпизод попал на камеры.
Происшествие случилось в первом периоде матча, защитник казанского клуба Дмитрий Юдин задел коньком по лицу нападающего «Сочи» Перевалова, сообщает «Спорт-Экспресс».
Спортсмен получил рассечение, но смог уйти со льда сам.
В Telegram-канале хоккейного клуба «Сочи» опубликовали видео с моментом происшествия.