На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
В ЦБ назвали число подключившихся к российскому аналогу SWIFT стран
ЦБ сообщил о подключении уже 20 стран к российскому аналогу SWIFT
Уже 20 стран подключились к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России – аналогу SWIFT, следует из презентации, которую первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин представил на международной выставке-форуме «Россия».
Как говорится в презентации, Система передачи финансовых сообщений представляет 557 банков и компаний, из них 159 нерезидентов из 20 стран, передает РИА «Новости».
В начале декабря в ЦБ сообщили, что СПФС ЦБ России насчитывает 150 нерезидентов из 16 стран.