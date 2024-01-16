  • Новость часаАмериканисты: Трамп обходит Байдена в президентской гонке США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия нашла деньги для колоссального рывка в авиапромышленности
    В Британии назвали причину экстренной поездки Залужного под Харьков
    Кулеба рассказал, как «решал вопросы» в Европе с помощью борща с водкой и салом
    Бильжо и Шендеровича заподозрили в проведении нелегальных экскурсий в Италии
    Российские военные штурмом захватили позиции ВСУ
    В Воронеже из-за атаки украинского БПЛА повреждены 35 квартир
    ВС России применили дроны-бомбардировщики «Инферно»
    Ирак собрался жаловаться на Иран в СБ ООН за удар по Эрбилю
    ЕС начал аудит переданных Украине вооружений
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Британская конфетка не сделает жизнь Зеленского слаще

    На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Что ждет российский спорт в 2024 году

    Ждать снятия санкций с российских спортсменов в 2024 году, конечно, не стоит. Но определенный вектор все же просматривается. А именно – надежды на возобновление отношений с Европой как минимум.

    0 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов США угрожают новой бомбардировкой Балкан

    На Западных Балканах образовался еще один геополитический разлом: Москва поддерживает сербов, Запад потворствует шовинизму бошняков. Пока что конфликт между Республикой Сербской и боснийскими властями далек от горячей фазы. И вот 8 января, в преддверии празднования в сербском энтитете Дня Республики, над Боснией пролетели два истребителя F-16 ВВС США.

    3 комментария
    16 января 2024, 12:34

    В Минобороны заявили о планах России в ходе СВО демилитаризовать НАТО

    Советник главы МО: Россия в ходе СВО демилитаризует также и НАТО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия в ходе специальной военной операции демилитаризует не только Украину, но и Североатлантический альянс, заявил советник министра обороны Андрей Ильницкий журналу «Международная жизнь».

    «Нелишне сказать, что, вообще-то говоря, мы занимаемся не только демилитаризацией Украины, мы демилитаризацией НАТО занимаемся», – передает его слова ТАСС.

    По словам Ильницкого, сейчас уже есть понимание, что несмотря на то, что год назад Вашингтон и НАТО заявляли о том, что они обеспечат Киеву через год производство от миллиона до трех миллионов снарядов, на эту цифру не удалось выйти и близко.

    «Разрушены производства, цепочки, поставки», – объяснил военный.

    Советник министра указал, что промышленность стран НАТО не в состоянии произвести «жизненно важные» вещи, в отличие от России.

    По словам Ильницкого, Минобороны России еще на этапе принятия решения о производстве вооружений понимает, где они будут произведены, какими характеристиками будут обладать, когда поступят в войска, и насколько готовы квалифицированные кадры.

    Вместе с тем Ильницкий отметил, что против России в интересах ВСУ работает более 400 спутников НАТО, но только 70 из них являются военными официально, остальные – коммерческие.

    Ранее замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что все высокоточное оружие, которое сейчас имеется в распоряжении ВСУ, западного производства.

    15 января 2024, 21:11
    В Британии назвали причину экстренной поездки Залужного под Харьков

    Британский эксперт Меркурис рассказал о поездке Залужного под Харьков из-за катастрофы на фронте

    В Британии назвали причину экстренной поездки Залужного под Харьков
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военное командование вооруженных сил Украины (ВСУ) провело большую встречу в Харьковской области из-за катастрофы на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

    Киев опасается, что силы России могут взять под контроль Харьковскую область, поэтому главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и глава Минобороны Украины Рустем Умеров были вынуждены собраться под Харьковом, несмотря на то что «они, похоже, находятся в очень плохих отношениях», заявил Меркурис в своем блоге на YouTube, передает РИА «Новости».

    По словам эксперта, украинская армия находится в плохом положении в этом регионе, и украинские генералы пока не знают, как исправить ситуацию.

    Ранее на Украине рассказали о тяжелой ситуации ВСУ в зоне СВО.

    Коментарии (37)
    15 января 2024, 13:14
    Рар: Немцев нельзя запугать войной с Россией

    Политолог Рар: Немецкое общество не верит в возможность конфликта с Россией

    Рар: Немцев нельзя запугать войной с Россией
    @ Imago Images/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Публикация Bild вполне может готовить немцев к необходимости отправки иностранных военных на Украину. Однако общество ФРГ не запугать конфликтом с Москвой. В это никто не верит. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Рар. Ранее немецкое издание Bild сообщило о якобы имеющемся в ФРГ плане войны с Россией.

    «Газета Bild известна своими провокациями и нагнетанием страстей. Поэтому относиться к публикации Репке стоит с долей скепсиса. Важно понимать контекст, в рамках которого была выпущена эта статья. США отказываются от снабжения Украины оружием и пытаются переложить эту задачу на европейцев», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Руководства стран ЕС не знают, как действовать без американцев. Поэтому министры Британии и Франции помчались в Киев, чтобы заверить Зеленского в готовности продолжать поддержку ВСУ. Германию же хотят вынудить стать главным донором финансовой помощи Украины. Однако немцы устали от этого конфликта, поэтому в ход пошли аргументы о скором нападении России на НАТО», – отмечает он.

    «Еще недавно политики и эксперты ФРГ говорили о том, что у Москвы нет сил на ведение войны. Надеюсь, что таким образом в Германии не готовят почву для отправки явно слабеющей Украине иностранных солдат», – акцентирует эксперт.

    «Однако если упомянутый документ правдивый, то рассматривать его нужно в качестве одного из «рабочих сценариев», разработанных в недрах министерства обороны ФРГ. Например, администрация Шольца до сих пор не поставляет Украине ракеты Taurus. Делается это не из-за миролюбивости, а по причине имеющихся опасений дальнейшей эскалации», – подчеркивает политолог.

    «Не думаю, что статьей в Bild Германия пытается отвлечь население от внутренних проблем страны. Немцы не глупы. Общество ФРГ нельзя запугать войной с Россией. В возможность конфликта здесь никто не верит. Скорее всего, все дело именно в переполохе внутри руководства ЕС», – указывает собеседник.

    «Часть политиков Евросоюза считает, что Украина не может проиграть, поскольку это ослабит НАТО. Другие, как мы видим по митингам в Давосе, стараются способствовать началу мирных переговоров между противоборствующими сторонами. Данная позиция не всем приходится по душе», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно о подготовке Германии к войне между НАТО и Россией. Об этом, ссылаясь на секретный документ бундесвера, сообщило издание Bild. Так, согласно ожиданиям министерства обороны ФРГ, конфликт может начаться уже летом 2025 года. При этом эскалация произойдет в феврале 2024-го, когда российская армия перейдет в активное наступление на Украине.

    После начала продвижения в рамках СВО, Россия якобы планирует дать старт серьезным кибератакам на государства Прибалтики. Параллельно с этим, по данным издания, Москвой будет проводиться работа по разжиганию страстей среди этнических русских меньшинств. Сформировавшиеся споры будут использованы РФ в качестве предлога для начала масштабных учений «Запад-2024», в котором будут задействованы 50 тыс. солдат.

    По плану бундесвера, в октябре Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград. Уже в декабре в районе Сувалкского коридора произойдет искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами». Результатом обострения станет отдача приказа главнокомандующего НАТО в «день икс» о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат.

    Таким образом, начало войны называется «неизбежным». «Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок», – иронически прокомментировала статью Bild в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Ранее Владимир Путин заявлял о резком росте активности альянса вблизи российских границ. Президент обращал внимание на то, что численность контингента организации в Восточной и Центральной Европе увеличивается. По его мнению, в настоящий момент НАТО уже и не пытается скрыть агрессивный характер собственных действий за оборонительными формулировками.

    Коментарии (21)
    15 января 2024, 15:36
    Украина намерена выпустить «репарационные облигации» на 300 млрд долларов
    Украина намерена выпустить «репарационные облигации» на 300 млрд долларов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина намерена получить 300 млрд долларов «репарационных облигаций», обеспеченных исками к России, сообщило агентство Reuters.

    В публикации поясняется, что Киев продаст ценные бумаги, которые будут выплачены, только если она получит компенсацию от России, передает RT.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ощутил результата от использования замороженных активов России.

    Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден и его администрация не против передачи Украине замороженных активов России. В США заявили, что пока не приняли решения по замороженным российским активам.

    Коментарии (52)
    16 января 2024, 00:05
    Кулеба рассказал, как «решал вопросы» в Европе с помощью борща с водкой и салом

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что «решал любые вопросы» в Европе с помощью водки, борща и сала

    Кулеба рассказал, как «решал вопросы» в Европе с помощью борща с водкой и салом
    @ Philip Reynaers/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что когда он работал послом в Совете Европы, он придумал приглашать чиновников на домашний обед с борщом, водкой и салом, что позволяло «решать любые вопросы».

    «У меня был «клуб борща». Идея такая: варится борщ у меня в квартире, в резиденцию посла приглашаешь нужных тебе людей, бутылка водки, борщ, хлеб, сало. Работало безотказно для решения любых вопросов», – приводит ТАСС слова Кулебы из интервью YouTube-каналу «Бомбардир».

    Украинский министр подчеркнул, что «все любят поесть и выпить в тех или иных объемах».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу украинского дипведомства Дмитрия Кулебу неадекватным и агрессивным из-за заявления, что он хотел ударить российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на встрече в Анталье.

    По ее словам, неадекватность представителей киевского режима – широко известный факт, поскольку необразованных агрессивных людей набрали под видом министров разваливать Украину за американские деньги.

    Коментарии (18)
    16 января 2024, 04:34
    Девочка пострадала при атаке украинских БПЛА на Воронеж

    Губернатор Александр Гусев сообщил, что при атаке украинских БПЛА на Воронеж ранения получила девочка 2013 года рождения

    Девочка пострадала при атаке украинских БПЛА на Воронеж
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Девочка 2013 года рождения, проживающая на улице Тепличной, получила травмы во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Воронеж, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    «У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте», – написал Гусев в своем Telegram-канале.

    По его словам, в квартиру, где проживает девочка, попали фрагменты сбитого БПЛА.

    Губернатор добавил, что утром попросит врачей навестить семью пострадавшей и убедиться, что других последствий для ее здоровья нет.

    Кроме того, он сообщил, что продолжается поквартирный обход.

    Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА.

    Коментарии (45)
    16 января 2024, 10:42
    ЕС начал аудит переданных Украине вооружений

    FT: ЕС начал аудит переданных Украине вооружений

    ЕС начал аудит переданных Украине вооружений
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Брюссель начал аудит вооружений, переданных странами Евросоюза Украине, в связи с заявлениями о том, что некоторые из них не смогли выполнить обязательства по поставкам оружия Киеву, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на информированные источники.

    По данным издания, Европейская служба внешних связей (ЕСВС) проводит проверку количества оружия, которое страны – члены ЕС предоставили Украине в ответ на заявления о том, что некоторые государства не отправили столько вооружений, сколько могли, передает ТАСС.

    По словам европейского дипломата, аудит будет «опираться на материалы, представленные государствами-членами в ответ на запросы ЕСВС». Это требование Брюсселя вызвало протест ряда стран, отказавшихся предоставлять полные данные. ЕСВС планирует обнародовать данные проверки перед саммитом ЕС 1 февраля.

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС не смогли договориться о выделении нового транша Киеву в размере 500 млн евро из Европейского фонда мира на поставки оружия.

    Коментарии (17)
    15 января 2024, 12:50
    Сенатор назвал мракобесием желание Болгарии убрать дружбу с Россией из учебников

    Сенатор Климов: Болгария, вычеркивая Россию из своего прошлого, убивает свое будущее

    Сенатор назвал мракобесием желание Болгарии убрать дружбу с Россией из учебников
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Заявления министра обороны Болгарии Тодора Тагарева о том, что Москва и София «часто оказывались на противоположных сторонах в различных конфликтах», сродни словам о вращении Солнца вокруг Земли. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Андрей Климов. Ранее в Болгарии заявили о необходимости убрать из учебников по истории упоминания о сотрудничестве и дружбе с Россией.

    «Министр обороны Болгарии пытается отрицать дружбу его страны с Россией в прошлом, и на основе этого он призывает убрать упоминания о сотрудничестве из учебников. Такие заявления – это мракобесие, сродни утверждению о том, что Солнце вращается вокруг Земли», – сказал сенатор Андрей Климов.

    «В России, в свою очередь, все грамотные люди помнят о Кирилле и Мефодии, которые согласно ряду версий, принесли нам из Болгарии кириллицу. Памятники этим святым до сих пор стоят в Москве. И так будет вне зависимости от того, является София членом НАТО или нет», – отмечает собеседник.

    «Болгарское руководство пытается переписать историю. Пока такие люди находятся у власти в стране, страдать прежде всего будет ее народ, который в большинстве своем помнит о роли России. Сейчас София, искажая прошлое, убивает свое будущее», – резюмировал Климов.

    Ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что нужно убрать из учебников по истории упоминания о сотрудничестве и дружбе с Россией. Он считает, что София должна противодействовать «пропаганде» Москвы и «правильно» преподносить историю страны.

    Выступая в Атлантическом совете, министр заявил, что из поколения в поколение учат, что Россия – освободитель и друг, и болгары должны быть ей благодарны, но в истории страны «часто оказывались на противоположных сторонах в различных конфликтах».

    Напомним, вопреки этому мнению болгарского министра, Россия и Болгария оказывались на «противоположных сторонах» совсем не часто. Однако наши страны противостояли друг другу в главных военных кампаниях XX века – Первой и Второй мировых войнах.

    Ранее депутаты внесли в совет болгарского Пловдива предложение о демонтаже и переносе памятника советскому солдату-освободителю «Алеша». Ожидается, что инициативу рассмотрят на сессии 17 января. В случае если предложение будет принято, то монумент уберут до конца года. Его предлагается перенести в Музей коммунистического искусства.

    В центре болгарской Варны вандалы осквернили памятник российскому дипломату графу Николаю Игнатьеву, столкнув бюст с постамента на землю. Местные власти пообещали отреставрировать монумент и установить его на прежнее место. В полиции уверены, что преступники будут найдены, поскольку в округе установлено много камер видеонаблюдения.

    «Рассчитываем, что данные городской администрацией обещания отремонтировать монумент и вернуть его на прежнее место будут выполнены, а преступники будут привлечены к ответственности», – сообщило диппредставительство России в своем Telegram-канале. Посол России Элеонора Митрофанова сообщила, что в болгарский МИД будет направлена соответствующая нота.

    Коментарии (11)
    16 января 2024, 01:52
    Кулеба: ВСУ будут сражаться лопатами при прекращении поставок оружия Запада

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае прекращения поставок оружия с Запада ВСУ будут сражаться лопатами

    Кулеба: ВСУ будут сражаться лопатами при прекращении поставок оружия Запада
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины будут воевать с помощью лопат, если страны Запада перестанут поставлять Киеву оружие, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

    «Я, черт возьми, серьезен, когда говорю, что даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами», – сказал Кулеба в интервью американской телекомпании ABC, передает ТАСС.

    При этом ранее Кулеба заявил, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву поддержку вне зависимости от результатов предстоящих американских президентских выборов, поскольку «на карту» поставлено «гораздо больше, чем только сама Украина», а помощь Украине «отвечает стратегическим интересам США».

    Коментарии (32)
    16 января 2024, 09:56
    В Воронеже из-за атаки украинского БПЛА получили повреждения 35 квартир

    Губернатор Воронежской области Гусев заявил о повреждениях 35 квартир после атаки украинского беспилотника

    В Воронеже из-за атаки украинского БПЛА получили повреждения 35 квартир
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Повреждены в трех многоквартирных домах Воронежа 35 квартир после атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    В своем Telegram-канале он указал, что российская ПВО сбила вражеские беспилотники, однако 35 квартир трех десятиэтажных домов на Тепличной улице получили повреждения.

    В частности, повреждены 23 квартиры в доме № 6А (первый подъезд), семь квартир в доме № 68 (четвертый подъезд), четыре квартиры в доме № 6В (третий подъезд), одна квартира в доме № 6Г.

    По данным Гусева, на базе школы № 84 для жителей пострадавших квартир развернули пункт временного размещения, однако пока что за помощью никто не обратился, люди остались у родственников.

    В данный момент на месте работают спецслужбы, представители администрации Советского района, УК «Стройтехника».

    Также развернут оперативной штаб от администрации города, специалисты занимаются установкой в доме временного остекления. Уже решен вопрос об установке временного остекления в домах № 67, № 68А, № 67Б, № 68В на Острогожской улице Воронежа.

    Губернатор региона отметил, что воронежцы благодарят военных за работу этой ночью, и присоединился к словам благодарности.

    «Мы уверены в надежной защите нашего неба», – написал он.

    Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО российских войск сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА. Ранения получила десятилетняя девочка, в одном многоквартирном доме было ликвидировано возгорание на балконе, еще в нескольких домах выбиты окна.

    Коментарии (18)
    16 января 2024, 03:43
    Минобороны: ПВО сбила над Воронежем три украинских беспилотника

    Минобороны России: Средства ПВО сбили над Воронежем три украинских беспилотника

    Минобороны: ПВО сбила над Воронежем три украинских беспилотника
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Дежурные средства ПВО российских войск сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.

    «16 января текущего года с 01:50 до 02:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что атака украинских беспилотников на регион была отражена дежурными средствами ПВО.

    По словам Гусева, пострадавших нет, в одном многоквартирном доме было ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна.

    Коментарии (3)
    15 января 2024, 17:54
    На Украине решили сократить число вузов

    На Украине разработали законопроект об уменьшении количества университетов

    На Украине решили сократить число вузов
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Украины разработали законопроект, подразумевающий закрытие части университетов в стране в связи с двукратным снижением числа выпускников школ, пишут украинские СМИ.

    «Уже сейчас разработан законопроект о предпосылках модернизации сети учреждений высшего образования. На самом деле этот законопроект об уменьшении количества университетов», – цитирует издание «Цензор» замглавы министерства образования и науки Украины Михаила Винницкого, передает РИА «Новости».

    По словам Винницкого, число выпускников школ на Украине сократилось почти вдвое: в этом году их было около 360 тыс., когда в 2008 это количество достигало 640 тысяч. К 2033 году на Украине будет 300 тыс. выпускников, считает чиновник.

    Он отметил, что в 2008 году в стране было около 350 учебных заведений, в среднем на одно учебное заведение приходилось 6,7 тыс. студентов, и, несмотря на отсутствие средней цифры контингента студентов по состоянию на 2023 год, «можно понять, что она еще меньше», заявил Винницкий.

    Он добавил, что сейчас на Украине, помимо 100 частных и 40 коммунальных учреждений высшего образования, действуют 170 государственных университетов без учета филиалов, а после реформы их должно остаться около 100.

    Ранее в Киеве испугались отказа украинцев возвращаться из-за границы.

    Коментарии (2)
    15 января 2024, 23:30
    Кулеба: США будут помогать Киеву вне зависимости от партии будущего президента

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США будут помогать Киеву вне зависимости от партии будущего президента

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон продолжит оказывать Киеву поддержку вне зависимости от результатов предстоящих американских президентских выборов, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

    «Мы победим независимо от партийной принадлежности следующего американского президента», – сказал Кулеба в интервью польскому изданию Uklad Sil, передает ТАСС.

    Он отметил, что «на карту» поставлено «гораздо больше, чем только сама Украина», поэтому помощь Украине «отвечает стратегическим интересам США».

    При этом он подчеркнул, что Киеву «повезло, что есть президент Байден, который является демократом и понимает Украину».

    Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что мир стоит максимально близко к Третьей мировой войне. При этом он заявил, что готов предотвратить эту войну и обвинил действующего президента США Джо Байдена в том, что тот сделал США «слабым и неэффективным государством».

    Коментарии (6)
    16 января 2024, 03:33
    Украинские беспилотники атаковали Воронеж

    Губернатор: Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Воронеж, никто не пострадал

    Tекст: Денис Тельманов

    Атака украинских беспилотников на Воронеж была отражена дежурными средствами ПВО, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    «По предварительной информации, пострадавших нет. В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна. Оперативные службы уже работают на местах», – написал Гусев в своем Telegram-канале.

    По его словам, объемы повреждённого имущества будут уточнены после поквартирного обхода.

    Гусев также пообещал в кратчайшие сроки оказать помощь всем гражданам, которые пострадали от атаки.

    Ранее сообщалось, что при аварийном сходе боеприпаса в селе Петропавловка под Воронежем пострадали четыре человека. Нештатный сход авиационного боеприпаса произошел во время полета самолета воздушно-космических сил.


    Коментарии (2)
    15 января 2024, 20:54
    Премьер Эстонии назвала срок для подготовки Европы к «российской угрозе»

    Премьер Эстонии Каллас: У Европы есть несколько лет для подготовки к «угрозе со стороны России»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила, что у Европы есть от трех до пяти лет на подготовку к тому, что Россия будет представлять «серьезную угрозу» для восточного фланга стран НАТО.

    В интервью британской газете The Times Каллас со ссылкой на доклад Департамента внешней разведки Эстонии заявила, что войска НАТО в течение трех-пяти лет смогут быть готовы к тому, чтобы противостоять восстановившей силы Российской армии, передает ТАСС.

    Издание указывает, что прогноз основывается на сценарии ситуации, при котором в конфликте на Украине будет заключено соглашение о прекращении огня. Эстонский премьер подчеркнула, что этот срок будет зависеть от степени единства позиции европейских стран по Украине.

    Ранее немецкие СМИ со ссылкой на секретный документ бундесвера сообщили, что Германия занимается подготовкой к войне между Североатлантическим альянсом и Россией.

    Коментарии (9)
    16 января 2024, 02:44
    Замминистра обороны Украины назвала сроки рассмотрения закона о мобилизации

    Правительство Украины направит в Раду законопроект о мобилизации через несколько недель

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинское правительство передаст в Раду новую редакцию резонансного законопроекта о правилах мобилизации в ближайшие несколько недель, заявила заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова.

    По ее словам, новая редакция законопроекта «должна пройти определенный путь согласования в правительстве», передает ТАСС.

    «Я хочу подчеркнуть, что такой закон нужен как можно скорее... Мы бы хотели, чтобы это были дни, но мы понимаем, что это будет, скорее всего, несколько недель», – сказала Калмыкова в эфире телеканала «Рада».

    Первая версия законопроекта о новых правилах мобилизации поступила в Верховную раду 25 декабря прошлого года и предлагала разрешить властям мобилизовать инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде и ограничивать права уклонистов, в том числе покинувших страну. Законопроект вызвал разногласия среди депутатов Рады и 11 января был направлен на доработку.

    Ранее сообщалось, что Эстония отказалась высылать украинцев мобилизационного возраста.

    Коментарии (0)
    Главное
    В регионах начался единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина
    Суд ДНР приговорил пулеметчика «Азова» за расстрел машины с детьми
    Рамасвами вышел из президентской гонки и поддержал Трампа
    Российская туристка погибла в горах Турции
    Бездомные собаки загрызли жителя Хабаровска
    Не долетевший до Луны флаг Украины сожгут в околоземной атмосфере
    Сотрудник сгоревшего в Шушарах склада Wildberries признался в поджоге

    Россия нашла деньги для колоссального рывка в авиапромышленности

    За шесть лет в России планируется произвести 600 гражданских самолетов. И часть денег будет выделена из Фонда национального благосостояния. Какие самолеты должны заменить Boeing и Airbus, и готовы ли заводы так резко нарастить объемы выпуска отечественных лайнеров? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские танки получили новую защиту от беспилотников

    Россия сделала шаг к тому, чтобы преодолеть одну из ключевых уязвимостей современных танков, которая вскрылась в ходе спецоперации. Началось применение новой системы защиты, предназначенной для резкого повышения выживаемости бронетехники. О чем идет речь и как это связано с концепцией применения танков в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    «Славянский стиль» стал влиять на маятник русофобии

    Одной из главных тенденций в мировой моде внезапно стало увлечение «славянским стилем» и даже некоторыми песнями российских исполнителей. Это выглядит особенно парадоксально на фоне распространенных на Западе попыток отмены русской культуры. Эксперты по-разному объясняют происходящее, но несомненно, что русский стиль вновь заставил говорить о себе за рубежом. Подробности

    Перейти в раздел

    Французам не дали свергнуть африканского друга России

    Попытка государственного переворота была совершена в дружественной России африканской стране – Буркина-Фасо. Жертвой покушения должен был стать лидер страны – командующий армией капитан Ибрагим Траоре. Местные источники связывают успешное предотвращение попытки переворота с работой российских специалистов. Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............