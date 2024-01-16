«Ангарского маньяка» Попкова после суда этапировали из Иркутска в Мордовию

Представители муниципалитетов со всей страны обменялись лайфхаками на выставке «Россия»

В Москве на первый профессиональный форум собралось более 7 тыс. муниципальных служащих

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Основной приоритет муниципалитета – это создание достойных условий для жизни людей. Это то, ради чего муниципалитет существует как часть вертикали власти в России. При этом муниципальная власть ближе всего к людям, мы работаем с нашими жителями напрямую и ежедневно. Кстати, мы стараемся не просто обеспечить людям тепло, воду, свет в доме, транспорт, связь, но и сделать так, чтобы люди чувствовали нашу заботу. Собственно, о важности этого постоянно говорит и Владимир Путин», – рассказал Алексей Петриченко, глава города Мегион, Югра.

«Особенность нашего муниципалитета в том, что он основывался в непосредственной связке с Самотлорским месторождением нефти. Собственно, с нашей территории в стране началось промышленное освоение нефти. И люди, которые живут у нас, являются потомками геологов и нефтяников, которые приехали осваивать эту территорию. Отсюда началось освоение Западной Сибири. При СССР предприятия обеспечивали людей всеми удобствами, строили детсады, больницы. Мы держим планку этой заботы и сейчас. Человекоцентричность, когда глава предприятия отвечает за удобство жизни своих сотрудников, для нас остается приоритетом. Человеческий капитал – это то, ради чего мы работаем», – подчеркнул он.

По его словам, какими бы ни были полномочия федеральных органов власти, «человек живет свою жизнь в муниципалитете». «И с любой своей проблемой он идет к местным властям. Поэтому мы не говорим человеку, к примеру, что окружной департамент здравоохранения находится в ведении субъекта РФ. Вместо этого мы сами идем в департамент и говорим, что у населения есть такой-то запрос. И мы решаем этим проблемы совместно», – пояснил Петриченко.

«Поэтому нынешний форум – это идеальный способ для вертикального и горизонтального обмена опытом, практиками, ведь главы муниципалитетов со всей страны впервые собираются в рамках одной площадки. Это можно считать следующей ступенью развития местного самоуправления», – подчеркнул он.

«Кроме того, мы привезли на форум опыт запуска Совета руководителей, куда входят главы крупных предприятий города. Эта практика вошла в топ-100 премии «Служение». У нас руководители крупных предприятий регулярно собираются под председательством главы города, обсуждают насущные вопросы, городские проблемы и принимают меры к решению этих проблем. Это касается всего: от вопросов общественного транспорта до точечных задач вроде покраски забора или уборки мусора», – детализировал спикер.

По его словам, все это проводится очень быстро, без всяких бюрократических проволочек и бюджетных ограничений: «Думаю, эту практику полезно распространить на другие муниципалитеты нашей страны. Мы в свою очередь тоже сами черпаем из общения с коллегами и представителями федеральных ведомств лайфхаки. В этом и есть замечательная особенность этого форума».



«Россия состоит из муниципалитетов, поэтому развитие человеческого потенциала территорий и любовь к малой родине – крайне важны, это базис для развития нашей страны. Удобство жизни населения на обслуживаемой территории для нас приоритет», – считает Магомед Билалов, глава сельсовета Каялинский Кулинского района Дагестана.



«Если говорить о вызовах, то для российских муниципалитетов очень остро стоят кадровые вопросы. Это особенно характерно для горной местности, а также для районов нашего российского Севера. Социально-культурный вектор не может полностью обеспечивать привлечение или даже просто сохранение кадрового ресурса», – указал он. По его мнению, для решения данной проблемы должна быть разработана комплексная программа, включающая рост финансовой обеспеченности муниципалитетов, создание инфраструктуры.



«Вот пример моего района: основная часть нашего населения занимается сельским хозяйством, животноводством, причем на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря. Но у молодых нет желания оставаться тут, они уезжают в мегаполисы нашей державы. Поэтому, помимо материального и инфраструктурного развития муниципалитетов, нужно проводить идеологическую работу на федеральном уровне, чтобы люди понимали важность их деятельности на местах и не стремились покинуть малую родину», – считает глава сельсовета.

Он пояснил, что у людей не должно быть недооценки важности задач муниципалитетов: «В противном случае в наших муниципалитетах вместе с населением будут иссякать народные черты и особенности. Ведь муниципалитеты России – это хранители традиций каждого народа нашей страны».



Но, по словам Билалова, есть исключение, которое можно приветствовать: когда человек, получивший управленческий опыт в родном муниципалитете, переходит на более высокий уровень. «Эту практику необходимо расширять. Муниципальное управление – это полноценный карьерный лифт. Успешная работа на этом уровне создает для политика и управленца идеальный бэкграунд для развития своих навыков уже на федеральном уровне», – пояснил он.

«Возвращаясь к проблемам муниципалитетов, на мой взгляд, желательно было бы снизить фискальную и бюрократическую нагрузки. Потому что мы зачастую целые дни проводим за заполнением и сбором всяческих отчетных документов. А это время лучше было бы посвятить работе на местах с нашими жителями, решению их вопросов», – подчеркнул собеседник.

«Также нынешний форум явно показывает, что к муниципалитетам прислушиваются органы федеральной власти. Напомню, что глава государства включил представителей органов местного самоуправления в Госсовет, чтобы им было лучше взаимодействовать с вышестоящими органами в формулировании и решении общегосударственных вопросов», – указал спикер.

«Президент всегда подчеркивает важность работы муниципальных служащих. И сегодня это заметно способствует росту уважения к ним. Незаменимость и значимость муниципальных органов власти, без преувеличения, может оценить каждый житель нашей страны. Сотрудники более 18 тыс. муниципальных образований работают в сфере соцобеспечения, коммунального хозяйства, образования. Они ежедневно помогают своим землякам, делая их жизнь удобнее, комфортнее», – пояснила Наталья Линдигрин, генеральный директор АНО Институт региональных проблем. – «Главная особенность этой деятельности в том, что чем лучше они работают – тем меньше о них вспоминают. А как только возникают проблемы – поток критики льется в первую очередь на муниципальных служащих. Поэтому очень важно, чтобы их заслуги видели и признавали. На это направлена премия «Служение», учрежденная по поручению Владимира Путина. Да и сам Форум «Малая Родина – сила России», безусловно, обратит внимание всей страны на профессионалов из органов МСУ».

Напомним, в понедельник на Международной выставке-форуме «Россия» начал работу Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России». Более 7 тыс. муниципальных служащих из 89 регионов страны собралось на площадке, чтобы обсудить актуальные темы отрасли. Форум включает панельные дискуссии, круглые столы и стратегические сессии с участием представителей отраслевых министерств и ведомств, бизнеса и некоммерческих организаций. Задачи форума: объединение муниципального сообщества и повышение престижа муниципальной службы.