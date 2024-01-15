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Греция выступила против перемещения палестинцев из сектора Газа
Глава МИД Греции Йоргос Герапетритис заявил, что его страна выступает против перемещения палестинцев из сектора Газа
Греция выступает против перемещения жителей сектора Газа, заявил глава МИД Греции Йоргос Герапетритис после встречи в Аммане с вице-премьером, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айманом ас-Сафади.
«Сценарии перемещения населения не могут считаться приемлемыми. Греция считает, что пришло время начать серьезную дискуссию о следующем дне, чтобы иметь возможность открыть политическую перспективу установления мира в регионе», – приводит ТАСС слова греческого министра.
По его словам, палестинская администрация должна сыграть важную роль в урегулировании кризиса в секторе Газа и является «нашим единственным надежным собеседником».
При этом Герапетритис подчеркнул, что Иордания является одним из главных игроков в регионе и разделяет с Грецией «общее видение необходимости жить в безопасном, стабильном регионе, свободном от войн, соперничества и конфликтов».
Для этого, уверен министр, необходимо найти «устойчивое решение палестинского вопроса».
«Греция в течение длительного времени последовательно поддерживает создание независимого палестинского государства, которое будет мирно сосуществовать с Израилем в пределах международно признанных границ, на основе линии границы, существовавшей до 1967 года, и со столицей в Восточном Иерусалиме», – подчеркнул глава МИД Греции.
Ранее глава израильского министерства обороны Йоав Галант сообщил о завершении этапа интенсивных боевых действий в секторе Газа. Министр заявил, что на севере палестинского анклава этот этап завершен, в скором времени он завершится и в южной части Газы.