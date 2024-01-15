В Израиле заявили о скором завершении интенсивных боев на юге Газы

Министр обороны Израиля Галант заявил о скором завершении интенсивных боев на юге Газы

Tекст: Валерия Городецкая

«В начале боевых действий мы обозначили временные рамки и дали понять, что этап интенсивных наземных маневров в секторе Газа продлится около трех месяцев», – сказал Галант в обращении к нации, передает РИА «Новости».



Министр заявил, что на севере палестинского анклава этот этап завершен, в скором времени он завершится и в южной части Газы.

Ранее премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что страна в международных судах потребует от Израиля компенсаций за разрушения в секторе Газа.