  • Новость часаНайдены все сотрудники склада Wildberries в Петербурге после пожара
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Французам не дали свергнуть африканского друга России
    В Госдуме назвали планы сноса памятника «Алеша» в Болгарии варварской инициативой
    Минобороны обвинило Пентагон в проведении экспериментов с вирусом оспы
    Пригожин: В Дубае штрафом Галкина призвали «знать границы»
    В США подтвердили попадание ракеты хуситов в американское судно
    Протестующие фермеры освистали министра финансов в Берлине
    Эрдоган отменил визит турецкой делегации на форум в Давосе
    СПГ-танкеры приостановили движение по Красному морю
    Путин увеличил штат Федеральной службы охраны
    Мнения
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов США угрожают новой бомбардировкой Балкан

    На Западных Балканах образовался еще один геополитический разлом: Москва поддерживает сербов, Запад потворствует шовинизму бошняков. Пока что конфликт между Республикой Сербской и боснийскими властями далек от горячей фазы. И вот 8 января, в преддверии празднования в сербском энтитете Дня Республики, над Боснией пролетели два истребителя F-16 ВВС США.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Настало время исправить исторические ошибки

    Есть подозрение, что ни на какой объективный исторический закон мы сегодня опереться не можем. Вышел у нас с этими законами пересменок, Юрьев день. В этом один из смыслов глобальной многополярности: каждый живет как хочет. Тем более – Россия.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда взялась интеллигенция

    Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.

    33 комментария
    15 января 2024, 21:52

    В Израиле заявили о скором завершении интенсивных боев на юге Газы

    Министр обороны Израиля Галант заявил о скором завершении интенсивных боев на юге Газы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава израильского министерства обороны Йоав Галант сообщил о завершении этапа интенсивных боевых действий в секторе Газа.

    «В начале боевых действий мы обозначили временные рамки и дали понять, что этап интенсивных наземных маневров в секторе Газа продлится около трех месяцев», – сказал Галант в обращении к нации, передает РИА «Новости».

    Министр заявил, что на севере палестинского анклава этот этап завершен, в скором времени он завершится и в южной части Газы.

    Ранее премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что страна в международных судах потребует от Израиля компенсаций за разрушения в секторе Газа.

    15 января 2024, 16:15
    Эрдоган отменил визит турецкой делегации на форум в Давосе

    Bloomberg: Турция отказалась от участия в саммите ВЭФ в Давосе из-за позиции организаторов по войне в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган отменил визит турецкой делегации на ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе из-за позиции организаторов касательно конфликта Палестины и Израиля, сообщило агентство Bloomberg.

    Как пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники, глава министерства финансов Турции Мехмет Шимшек планировал посетить саммит в Давосе, но Эрдоган остановил его, передает РИА «Новости». Такое решение президента Турции может негативно сказаться на взаимодействии страны с мировыми инвесторами, пишет агентство.

    Отмечается, что Эрдоган и ранее использовал Давос для демонстрации своей политической позиции по палестино-израильскому конфликту: в 2009 году турецкий лидер раскритиковал действующего тогда президента Израиля Шимона Переса из-за операции в Газе и покинул форум, пообещав больше никогда не принимать в нем участия.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что военные преступления, которые в Газе совершает премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, сравнимы с деяниями нацистского режима во главе с Гитлером.

    Коментарии (8)
    14 января 2024, 19:18
    Нетаньяху вызвал раздражение Байдена из-за отказа следовать советам США

    Axios: Байден недоволен Нетаньяху из-за его отказа выполнять рекомендации США

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден и его помощники все больше недовольны тем, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказывается следовать рекомендациям Белого дома по ситуации в секторе Газа, сообщил портал Axios.

    Источники из числа чиновников США сообщили, Байден и другие американские должностные лица сильно раздражены «поведением» Нетаньяху, который отверг большую часть недавних запросов США, касающихся войны в Газе. Есть мнение, что терпение президента кончается, по словам другого источника, Вашингтон очень разочарован, передает ТАСС.

    В публикации уточняется, что США недовольны тем, что Израиль отказывается прекратить удерживать доходы от налоговых поступлений, предназначенные для палестинского бюджета, и обеспечить расширение доставки гуманитарной помощи в Газу.

    Дополнительным поводом для раздражения в Белом доме является нежелание Нетаньяху всерьез обсуждать планы действий после завершения военной стадии конфликта, а также растущее беспокойство относительно продолжающейся активной фазы операции без перехода к более низкой интенсивности боевых действий.

    Как отмечает портал, если масштаб действий израильской армии в анклаве не будет сокращен, то Байден не сможет на том же уровне поддерживать действия Израиля.

    Ранее Нетаньяху заявил, что Тель-Авив продолжит войну до полной победы, и ничто не остановит страну на пути к достижению заявленных целей.

    Напомним, международный суд ООН назначил слушания по иску ЮАР против Израиля. Нетаньяху отвергал обвинения в адрес Израиля со стороны ЮАР о возможном геноциде в секторе Газа.

    Коментарии (4)
    14 января 2024, 20:19
    В Белом доме заявили о необходимости снизить интенсивность боев в Газе

    Кирби заявил, что пришло время Израилю снизить интенсивность боев в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон считает, что пришло время для снижения Израилем интенсивности боевых действий в секторе Газа, США обсуждают это с властями еврейского государства, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CBS.

    Кирби заявил, что после возвращения госсекретаря Энтони Блинкена из Израиля, в Белом доме обсуждаются операции по переходу к операциям меньшей интенсивности, сейчас пришел подходящий момент для этого, передает ТАСС.

    По его словам, Израиль вывел из Газы часть войск, и меньше наносит удары с воздуха. Кирби считает, что переход к операциям меньшей интенсивности было бы верным шагом в военной кампании против ХАМАС, поскольку военные Израиля смогли предпринять шаги против ресурсов и инфраструктуры, которые ХАМАС использует для совершения нападений.

    Сотрудник СНБ отметил, что Вашингтон не ждет от Израиля прекращения противодействия ХАМАС,  власти еврейского государства «имеют полное право и обязаны» продолжить действовать против радикального движения.

    Между тем, глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху заявил, что война Израиля против ХАМАС будет продолжаться много месяцев.

    Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и его помощники все больше недовольны тем, что Нетаньяху отказывается следовать рекомендациям Белого дома по ситуации в секторе Газа.

    Напомним, Нетаньяху заявил, что Тель-Авив продолжит войну до полной победы, и ничто не остановит страну на пути к достижению заявленных целей.

    Коментарии (8)
    13 января 2024, 00:45
    Небензя: План Израиля затопить тоннели в Газе можно расценить как попытку геноцида

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Планы израильской стороны затопить туннели в Газе могут привести к загрязнению грунтовых вод, что сделает территорию непригодной для жизни, это может быть квалифицировано как один из элементов геноцида, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ Организации.

    У России крайнюю озабоченность вызывают планы Израиля затопить туннели в Газе морской водой, речь идет, по разным оценкам, о заполнении 1,3 тыс. коридоров длиной в 500 километров, сказал Небензя, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что для этого потребуется 1,5 млн кубометров воды.

    Загрязнение грунтовых вод, которые являются единственным источником пресной воды для жителей Газы, сохранится на столетия. Это грозит не только масштабной экологической катастрофой, но и сделает территорию непригодной для жизни.

    Подобные действия могут быть квалифицированы как один из элементов геноцида, согласно подпункту «С» статьи 2 Конвенции 1948 года «О предупреждении преступлений геноцида и наказании за него», заключил постпред.

    Коментарии (3)
    14 января 2024, 07:49
    WAFA: Израильские военные схватили сестер убитого члена руководства ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Западном берегу реки Иордан израильскими силовиками задержаны сестры убитого в начале января члена руководства движения ХАМАС Салеха аль-Арури, сообщают палестинские информационные агентства.

    Сестер члена руководства движения Даляль и Фатиму аль-Арури схватили утром в воскресенье в их собственных домах в ходе рейдов на оккупированном Западном берегу, передает ТАСС со ссылкой на агентство WAFA.

    Телеканал Al Jazeera показал кадры с сыном одной из сестер. По его словам, военнослужащие Израиля пришли к нему в дом и разгромили там все. Также они изъяли фотографии его дяди.

    Катар ранее заявлял, что убийство аль-Арури негативно повлияло на его посредническую роль выступать посредником между Израилем и ХАМАС в переговорах.

    Коментарии (0)
    14 января 2024, 04:19
    В Вашингтоне митингующие не смогли снести ограждение Белого дома

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице США демонстранты, участвовавшие в митинге в поддержку палестинского народа, попытались снести ограждение у Белого дома, они закидали правоохранителей бутылками.

    В субботу в американской столице прошел масштабный митинг в поддержку прекращения огня в секторе Газа, протестующие попытались снести двухметровое ограждение у Белого дома, передает РИА «Новости».

    На место приехали наряды полиции, их митингующие закидали игрушками и бутылками, они облили полицию водой.

    Также масштабная акция в поддержку Палестины прошла в Лондоне, там полицейские задержали девятерых.

    Коментарии (0)
    14 января 2024, 19:33
    Лидер «Хезболла» назвал ошибкой удары США по Йемену

    Лидер «Хезболла» Насрулла: США совершили ошибку, начав агрессию против Йемена

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден проявил недальновидность, отдав приказ атаковать территорию Йемена для остановки операции хуситов в Красном море, заявил лидер ливанской шиитской партии «Хезболлах» шейх Хасан Насрулла в телеобращении к участникам митинга в Бейруте.

    Насрулла заявил, что действия американцев говорят о незнании народа Йемена и его воли к сопротивлению. По словам политика, удары крылатыми ракетами ничего не изменят, йеменцы не отступят до тех пор, пока не прекратится «израильская агрессия» в секторе Газа», передает ТАСС.

    Лидер «Хезболла» отметил, что каждый араб, мусульманин, свободный и благородный человек обязан заявить сейчас о своей поддержке Йемена, его народа, армии и движения «Ансар Аллах».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Совета Безопасности ООН по ситуации в Красном море не дает права даже думать о нанесении ударов по Йемену.

    В посольстве России в Йемене заявили, что удары коалиции во главе с США и Британией по объектам хуситов в Йемене грозят дальнейшим ухудшением положения населения страны.

    Коментарии (2)
    13 января 2024, 00:18
    Небензя: ООН должна как можно скорее рассмотреть вопрос о прекращении огня в Газе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен как можно скорее вернуться к рассмотрению вопроса о прекращении огня в секторе Газа, заявил на заседании российский постпред при ООН Василий Небензя.

    Без немедленного прекращения огня в Газе Ближний Восток может погрузиться в пучину полномасштабной войны с самыми серьезными глобальными последствиями, сказал Небензя, передает РИА «Новости».

    СБ ООН обязан в скором времени вернуться к рассмотрению этого вопроса, подчеркнул он.

    Коментарии (0)
    13 января 2024, 22:32
    Нетаньяху пообещал, что Израиль продолжит войну «до полной победы»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив продолжит войну до полной победы, и ничто не остановит страну на пути к достижению заявленных целей.

    Израиль продолжит «войну до конца», пока не достигнет «решительной победы» и ликвидации ХАМАС, возвращения заложников и нейтрализации угрозы из сектора Газы, сказал Нетаньяху, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что израильскую сторону не остановит «ни Гаага, ни ось зла, ни кто-либо другой».

    Напомним, международный суд ООН назначил слушания по иску ЮАР против Израиля. Нетаньяху отвергал обвинения в адрес Израиля со стороны ЮАР о возможном геноциде в секторе Газа.

    Коментарии (3)
    13 января 2024, 04:40
    В поселке рядом с сектором Газа в Израиле прозвучала воздушная тревога

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У израильского сельскохозяйственного поселения рядом с сектором Газа прозвучали сирены воздушной тревоги, они предупредили об угрозе воздушного обстрела, сообщили в пресс-службе армии Израиля.

    Сирены прозвучали у поселка Нетив-ха-Асара, находящегося рядом с палестинским анклавом, заявили в пресс-службе, передает ТАСС.

    Это уже третье за сутки оповещение о воздушной тревоге на территории Израиля.

    Коментарии (0)
    13 января 2024, 22:17
    В Вашингтоне начался митинг за прекращение конфликта в секторе Газа

    Рядом с Белым домом начался митинг за прекращение конфликта в секторе Газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В центре американской столицы началась акция в поддержку палестинского народа, она проходит в нескольких кварталах от Белого дома, в манифестации участвуют несколько тысяч человек.

    Представитель American Muslims for Palestine («Американские мусульмане за Палестину») сообщил ТАСС, что организаторы рассчитывают увидеть до 25 тыс. человек.

    Демонстранты скандируют призывы «положить конец геноциду в Газе» и призывают перестать финансировать «апартеид со стороны Израиля».

    Израильские власти, по их мнению, должны быть призваны к ответу за преступления «против человечности» в секторе Газа. В манифестации участвуют американские граждане со многих штатов, включая Висконсин, Миннесоту, Техас и Флориду.

    Правоохранители перекрыли все четыре улицы, которые подходят к площади, на месте присутствуют десятки нарядов. После акции протеста участники планируют выйти к Белому дому.

    Коментарии (0)
    14 января 2024, 12:31
    Нетаньяху призвал закрыть границу между Египтом и сектором Газа

    Tекст: Валентина Григоренко

    Необходимо закрыть границу между Египтом и сектором Газа для того, чтобы в анклав не попадало оружие, которое использует палестинское движение ХАМАС, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Как указал Нетаньяху, Израиль уничтожит ХАМАС и демилитаризует сектор Газа, однако военная техника и другое смертоносное оружие будут продолжать поступать на границу с Египтом, поэтому необходимо закрыть этот южный проход, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    По его словам, Израиль пока не решил, как именно будет действовать при закрытии границы Газы с Египтом, но это будет означать возобновление израильского контроля над анклавом и удар по суверенитету палестинцев в секторе Газа.

    Ранее Нетаньяху заявил, что Тель-Авив продолжит войну до полной победы и ничто не остановит страну на пути к достижению заявленных целей.

    Коментарии (0)
    14 января 2024, 06:17
    Израиль ударил по двум городам в секторе Газа

    Al Jazeera: Израиль ударил по двум городам в секторе Газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские в воскресенье утром военные нанесли два удара по двум городам в секторе Газа, есть погибшие, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Армия Израиля ударила по городу Дейр-эль-Балах в центре анклава и по жилому дому в центре города Рафах в южной части сектора, утверждает Al Jazeera, передает ТАСС.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Тель-Авив готов сражаться до полного уничтожения ХАМАС.

    Коментарии (0)
    14 января 2024, 02:37
    В Лондоне полиция задержала девятерых участников пропалестинской акции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В британской столице задержаны несколько участников многотысячной акции в поддержку палестинского народа, об этом сообщили в полиции города.

    Правоохранители задержали троих подозреваемых в разжигании расовой ненависти, двоих – за нарушение общественного порядка, еще одним задержанным оказался человек, у которого были предметы, которые могли причинить ущерб, сообщила полиция Лондона, передает РИА «Новости».

    Еще трое раздавали листовки, их подозревают в поддержке запрещенной организации.

    Там добавили, что большинство из тех, кто пришел на собрание, вели себя мирно и законопослушно. Всего задержано девять человек.

    По данным Independent, в митинге участвовали тысячи человек. Они призывали прекратить огонь в секторе Газа.

    Коментарии (0)
    14 января 2024, 15:28
    Число жертв израильских обстрелов сектора Газа выросло почти до 24 тыс. человек

    Минздрав Палестины: Число жертв израильских обстрелов сектора Газа выросло почти до 24 тыс. человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло почти до 24 тыс. человек, сообщило отделение министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа.

    Как отмечается в сообщении министерства, которое распространил телеканал «Аль-Джазира», число жертв израильской агрессии выросло до 23968 погибших, еще 60582 получили ранения, передает РИА «Новости».

    По информации ведомства, за последние 24 часа в результате действий армии Израиля произошло 11 массовых убийств, унесших жизни 125 человек.

    Ранее собеседники газеты New York Times в палестинских профильных ведомствах и ВОЗ заявили, что с обострением конфликта на Ближнем Востоке при ударах израильской армии погибло больше палестинцев, чем в последние 15 лет.

    Коментарии (0)
    Главное
    В «Яблоке» объяснили отъезд Явлинского в Германию
    Министра обороны США Остина выписали из больницы
    В России допустили введение нового запрета на экспорт бензина
    Украина намерена выпустить «репарационные облигации»
    Amazon пригрозили оборотным штрафом в России
    Певца Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы
    Волочкова обвинила Джигурду в публикации интимного видео

    Какой сценарий конфликта на Ближнем Востоке выгоден России

    В военный конфликт на Ближнем Востоке втягиваются все новые игроки. Эксперты называют четыре возможных сценария развития событий в регионе после удара США и Британии по Йемену. Какой из них самый мягкий и самый опасный для рынка нефти и России? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские танки получили новую защиту от беспилотников

    Россия сделала шаг к тому, чтобы преодолеть одну из ключевых уязвимостей современных танков, которая вскрылась в ходе спецоперации. Началось применение новой системы защиты, предназначенной для резкого повышения выживаемости бронетехники. О чем идет речь и как это связано с концепцией применения танков в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    «Славянский стиль» стал влиять на маятник русофобии

    Одной из главных тенденций в мировой моде внезапно стало увлечение «славянским стилем» и даже некоторыми песнями российских исполнителей. Это выглядит особенно парадоксально на фоне распространенных на Западе попыток отмены русской культуры. Эксперты по-разному объясняют происходящее, но несомненно, что русский стиль вновь заставил говорить о себе за рубежом. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина довела политику США до ступора

    «Если новый бюджет на Украину принят не будет, то Украина с большой вероятностью в течение нескольких месяцев потерпит военное поражение». Такими словами политологи объясняют крайне резкие высказывания президента США в адрес американских парламентариев. Что именно сказал Джозеф Байден и почему его политические противники наотрез отказываются давать деньги для Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............