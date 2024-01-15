На Западных Балканах образовался еще один геополитический разлом: Москва поддерживает сербов, Запад потворствует шовинизму бошняков. Пока что конфликт между Республикой Сербской и боснийскими властями далек от горячей фазы. И вот 8 января, в преддверии празднования в сербском энтитете Дня Республики, над Боснией пролетели два истребителя F-16 ВВС США.0 комментариев
В Израиле заявили о скором завершении интенсивных боев на юге Газы
Министр обороны Израиля Галант заявил о скором завершении интенсивных боев на юге Газы
Глава израильского министерства обороны Йоав Галант сообщил о завершении этапа интенсивных боевых действий в секторе Газа.
«В начале боевых действий мы обозначили временные рамки и дали понять, что этап интенсивных наземных маневров в секторе Газа продлится около трех месяцев», – сказал Галант в обращении к нации, передает РИА «Новости».
Министр заявил, что на севере палестинского анклава этот этап завершен, в скором времени он завершится и в южной части Газы.
Ранее премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что страна в международных судах потребует от Израиля компенсаций за разрушения в секторе Газа.