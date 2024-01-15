Темой урока «Разговоры о важном» стала налоговая грамотность

Традиционный урок «Разговоры о важном» прошел на тему налоговой грамотности

Tекст: Александра Юдина

На уроке обсуждалось, что, уплачивая налоги, граждане вносят большой вклад в развитие государства, так как именно благодаря налогам строятся больницы, школы, детские сады, ремонтируются дороги, развивается наука, поддерживается порядок.

На вопросы школьников и студентов ответил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Он рассказал о том, что такое налоги, почему так важно их своевременно платить и как делать это правильно, а также на кого идти учиться, чтобы стать сотрудником налоговой службы.

На уроке обсудили, что каждый человек ответственен за то, каким будет государство. Налог – вклад в общее дело, именно поэтому нужно вовремя платить налоги, которые пойдут на создание школы, стадиона, детских площадок или молодежного центра.

Классные руководители и советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями в ходе диалога со школьниками и студентами пришли к выводу, что платя налоги, каждый гражданин нашей страны вносит вклад в благополучие государства и общества, а также личного благосостояния.