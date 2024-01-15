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    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Настало время исправить исторические ошибки

    Есть подозрение, что ни на какой объективный исторический закон мы сегодня опереться не можем. Вышел у нас с этими законами пересменок, Юрьев день. В этом один из смыслов глобальной многополярности: каждый живет как хочет. Тем более – Россия.

    7 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда взялась интеллигенция

    Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.

    27 комментариев
    15 января 2024, 11:59

    Японцы испугались неизвестного «огненного шара» в небе

    «Огненный шар» в небе неизвестного происхождения напугал жителей Японии

    Tекст: Александра Юдина

    Жители Японии в соцсетях обсуждают странное небесное тело, которое в понедельник яркой вспышкой пролетело над востоком и северо-востоком страны.

    В Telegram-канале Zvezdanews указано, что в некоторых районах слышали похожий на взрыв грохот.

    Как отметили ученые, болид мчался со скоростью 42,4 км в секунду. Японцы гадают, не был ли это метеорит.


    Осенью 2023 года метеорит упал в Турции.

    14 января 2024, 15:15
    Дерипаска спрогнозировал окончание конфликта на Украине

    Дерипаска сообщил о возможном окончании конфликта на Украине не раньше мая 2025 года

    Дерипаска спрогнозировал окончание конфликта на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Разрешение конфликта на Украине произойдет не раньше мая 2025 года, считает российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска.

    Дерипаска в своем Telegram-канале, комментируя начало работы Всемирного экономического форума в Давосе, отметил, что, по словам организаторов, главной темой будет переговоры о мире на Ближнем Востоке и на Украине, передает РИА «Новости».

    Бизнесмен уточнил, что США будут представлены на форуме на высоком уровне – приедут госсекретарь Энтони Блинкен и советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Он отметил, что конструктивный разговор о ситуации на Украине не состоится, поскольку делегации из России не будет. Дерипаска выразил уверенность в том, что мира раньше мая следующего года ждать и не стоит.

    Как подчеркнул бизнесмен, на повестке также будут обсуждать конфликт и его решение в секторе Газа, а еще одно важной темой станет обсуждение текущей экономической ситуации на фоне повышения процентных ставок и роста долга.

    Дерипаска сообщил, что на форуме пройдет закрытая встреча руководителей ЦБ, а также запланированы выступления президента Франции Эммануэля Макрона и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    Ранее замглавы НАТО Мирча Джоанэ заявил, что конфликт на украинской территории продлится еще долго, он может не завершиться и в 2025 году.

    Коментарии (37)
    14 января 2024, 18:19
    Во Франции призвали Россию дать Европе умереть самостоятельно

    Экс-военный из Франции заявил, что ни один русский солдат не должен освобождать Европу

    Tекст: Вера Басилая

    Европа находится в глубочайшем кризисе из-за некомпетентного руководства, но России освобождать ее не стоит, эти страны «умрут сами», заявил бывший военнослужащий армии Франции Николя, посещающий Донбасс с гуманитарной миссией.

    Николя, имеющий двойное гражданство Франции и России, считает, что «дураки европейцы» сами должны разобраться со своими элитами, и ни одного русского солдата ни в коем случае не надо отправлять освобождать Европу, которая постепенно сама умрет, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что идеалом в Европе служит ЛГБТ( признано экстремистской организацией, запрещено в России), а экономика ЕС в упадке из-за некомпетентного руководства.

    Бывший военный также отметил, что бывшие страны третьего мира разворачивают новый мировой порядок, а европейцы, некогда бывшие самыми продвинутыми, станут самыми бедными. По его словам, Европа уходит вниз, а арабский, азиатский и африканский мир поднимается.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что без радикальных перемен Евросоюз распадется, нынешняя политика Брюсселя «забивает гвозди в крышку гроба» ЕС.

    Коментарии (23)
    14 января 2024, 18:56
    В Wildberries потеряли связь с 54 сотрудниками сгоревшего склада

    Wildberries: Компания не может дозвониться до 54 работников, бывших на сгоревшем складе

    В Wildberries потеряли связь с 54 сотрудниками сгоревшего склада
    @ ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС

    Компания Wildberries пытается связываться с сотрудниками, которые присутствовали на складе в Санкт-Петербурге во время возгорания, пока не получается дозвониться до 54 работников.

    В Wildberries заявили, что некоторые работники склада оставили там личные вещи, включая мобильные телефоны, чтобы быстро и безопасно покинуть объект, передает РИА «Новости».

    При этом число людей, с которыми не удалось установить связь, постепенно уменьшается, в том числе благодаря работе горячей линии, ни один из сотрудников склада в Шушарах не числится пропавшим или погибшим.

    Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями после произошедшего пожара на складе Wildberries в поселке Шушары.

    Напомним, в субботу утром под Петербургом в складском комплексе Wildberries начался пожар. Пожарные локализовали возгорание на складе Wildberries на площади 70 тыс. кв. метров. К вечеру субботы площадь горения сократилась до 4 тыс. кв. метров. Страховщик оценил ущерб от пожара в 10-11 млрд рублей. Позже стало известно, что сгоревший в Петербурге склад Wildberries работал без разрешения Госстройнадзора.

    Коментарии (35)
    14 января 2024, 18:25
    Эксперт указал на изменения в отношении Запада к «формуле мира» Зеленского

    Политолог Лукьянов: Запад начинает понимать, что навязать украинскую «формулу мира» России не получится

    Эксперт указал на изменения в отношении Запада к «формуле мира» Зеленского
    @ Norbert Eisele-Hein/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    На Западе ощущается усталость от конфликта вокруг Украины. От этого появляется осознание, что Москве и Киеву придется садиться за стол переговоров. Но при этом навязать России «формулу мира» Зеленского не получится, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее Швейцария призвала включить Россию в переговоры о мире на Украине.

    «Конечно, не швейцарский МИД определяет ход событий вокруг Украины. Вместе с тем подобные заявления можно расценивать как симптом того, что на Западе пришли к умозаключению, что навязать России то, что Зеленский называет «формулой мира», не получится», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай».

    «Соответственно, сейчас западные страны в некотором роде начинают готовить общественное мнение к тому, что необходимо садиться за стол переговоров с участием России. Также становится очевидным, что речь пойдет не об условиях Украины, а о некоем согласованном варианте», – добавил собеседник.

    «Вместе с тем не стоит думать, что эта позиция консолидированная. Такое осознание проявляется во многих государствах, но единого мнения пока нет. Запад хотел бы паузы в текущей кампании, но нужна ли России именно приостановка?» – риторически задался вопросом Лукьянов.

    Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. По его словам, «не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово».

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над собственной «формулой мира». Он подчеркивал, что первые пять пунктов украинского договора были «проработаны на встрече на Мальте», следующие будут рассмотрены на встрече в Швейцарии. Сейчас Киев пытается выработать единую позицию 50 стран по этому документу. Когда они договорятся, эту позицию передадут России.

    При этом в декабре в Белом доме заявляли о намерении вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины. Об этом рассказал заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер. По его словам, такие планы были озвучены на фоне усилившихся разногласий в Европе по поводу военной поддержки ВСУ и ситуации в самих Штатах, где Конгресс отказывается удовлетворять заявку на дополнительное финансирование для офиса Зеленского.

    Примечательно, что незадолго до встречи в Давосе агентство Bloomberg писало, что «Украина и ее союзники по «Большой семерке» продолжают сопротивляться призывам стран Глобального Юга напрямую взаимодействовать с Россией». Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему «формула мира» Зеленского обречена на провал.

    Отметим, что Москва неоднократно заявляла, что Киев не сможет навязать свои условия мира. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, прогресса в мирном процессе вокруг Украины пока не видно. Он также назвал «совершенно труднообъяснимыми процессами» обсуждение «какой-то комбинацией стран некой «мирной формулы» без участия России. Представитель Кремля напомнил, что де-факто существует по-прежнему юридически закрепленный отказ Киева от каких-либо переговоров, поэтому СВО продолжается.

    Коментарии (13)
    15 января 2024, 05:44
    Генерал НАТО назвал три сценария развития событий на Украине

    Генерал Бридлав: Бездействие Запада приведет к разгрому Украины

    Генерал НАТО назвал три сценария развития событий на Украине
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Есть три вероятных сценария развития конфликта на Украине, причем реализация двоих из них приведет к победе России, считает бывший верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав.

    Бридлав в беседе с американским журналом Newsweek заявил, что если Запад продолжит нынешнюю политику и не предпримет на украинском направлении ничего нового, то Украина проиграет, поскольку у России «больше людей и ресурсов», передает РИА «Новости».

    В случае же, если Запад прекратит поддержку киевского режима, Украина потеряет десятки тысяч человек и в результате произойдет ее «полное подчинение» России, предупредил генерал.

    «Выиграть» в конфликте, по его мнению, Украина могла бы, если бы Запад передал Киеву все, что ему нужно.

    Ранее Бридлав заявлял, что Киев совершил большую ошибку, решив перенести боевые действия с открытых пространств в города. Он называл это преступлением против собственного народа.

    Коментарии (17)
    14 января 2024, 18:34
    В ВСУ назвали критической ситуацию с личным составом

    Командир батальона ВСУ: Ситуация с личным составом в украинской армии критическая

    В ВСУ назвали критической ситуацию с личным составом
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация с личным составом в ВСУ на многих направлениях критическая, не хватает молодых мужчин, а средний возраст бойцов – более 40 лет, заявил командир батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко.

    Командир ВСУ добавил, что свежее пополнение очень сильно нужно украинской армии, не хватает молодых солдат, но на фронт поступают нездоровые мужчины старше 40 лет с большими проблемами со здоровьем, передает Ura.ru.

    Он сообщил, что те, кто был призван в начале боевых действий, «во многих подразделениях закончились: не обязательно погибли, они могли быть ранены, могли не выдержать психологически и перевестись в тыловые подразделения по многим причинам».

    Ранее западные СМИ писали, что украинские перспективы на поле боя выглядят мрачно, ВСУ несут большие потери, а поставки западного оружия сократились.

    Коментарии (41)
    14 января 2024, 19:39
    Экс-владелец «Техносилы» отказался от российского гражданства

    Экс-владелец «Техносилы» Кокорич отказался от российского гражданства

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший владелец «Техносилы» Михаил Кокорич сообщил об отказе от российского гражданства из-за несогласия с проводимой политики властями России.

    Кокорич в соцсети объявил, что отказался от российского гражданства сознательно и официально в связи с несогласием с боевыми действиями на территории Украины, пишет «Коммерсант».

    К посту он приложил сертификат, выданный посольством, но скрыл  название государства, в котором находится дипломатическое представительство.

    Бывший владелец сети магазинов электроники «Техносила» в 2011 году основал частную российскую космическую компанию Dauria Aerospace.

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    14 января 2024, 21:46
    В Болгарии призвали убрать из учебников по истории упоминание о дружбе с Россией

    Министр обороны Болгарии призвал убрать из учебников по истории упоминания о сотрудничестве и дружбе с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что нужно убрать из учебников по истории упоминания о сотрудничестве и дружбе с Россией.

    Таграев считает, что Болгария должна противодействовать российской пропаганде» и «правильно» преподносить историю страны, передает RT.

    Выступая в Атлантическом совете, министр заявил, что из поколения в поколение учат, что Россия – освободитель и друг, и болгары должны быть ей благодарны, но в истории страны «часто оказывались на противоположных сторонах в различных конфликтах».

    Ранее депутаты в болгарском Пловдиве предложили демонтировать памятник советскому солдату-освободителю «Алеша».

    Между тем, бывший французский военный с двойным гражданством заявил, что ни один русский солдат не должен освобождать Европу, России следует дать этим странам умереть самим.

    Коментарии (76)
    14 января 2024, 12:28
    Сын Марадоны заявил об убийстве отца

    Сын Марадоны заявил, что его отца убили

    Сын Марадоны заявил об убийстве отца
    @ Zz-Arch Arnal/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины по футболу Диего Марадона был убит, заявил его внебрачный сын Диего Марадона-младший, комментарий которого приводит испанская газета Marca.

    По его словам, дети футболиста действительно верят в аргентинское правосудие, поскольку их отца убили и бросили его на произвол судьбы тогда, когда можно было что-то сделать. Марадона-младший добавил, что до последнего дня будет бороться за справедливость, передает ТАСС.

    Напомним, Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В воскресенье СМИ сообщили, что врача спортсмена Леопольдо Луке обвинили в непредумышленном убийстве футболиста.

    Коментарии (3)
    14 января 2024, 21:56
    Захарова назвала условия для переговоров по Украине

    Представитель МИД России Захарова: Запад должен прекратить вооружать Украину, если хочет переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны, если хотят переговоров по Украине, должны прекратить вооружать Киев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат заявила, что если отдельные страны хотят найти выйти из тупика, куда их завели США, это один разговор. Им следует прекратить поставку орудия на Украину и отказаться от антироссийской риторики, пишут «Известия».

    Захарова подчеркнула, что в случае, если страны Запада не смогут втянуть в ловушку Россию на своих условиях, чтобы повлиять на принципиальные подходы Москвы.

    Ранее глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине, без нее это невозможно.

    В свою очередь глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда не согласны на заморозку конфликта, это неприемлемо для украинского общества и властей страны.

    Коментарии (33)
    14 января 2024, 13:55
    Разработчик рассказал о новой системе защиты российских танков от FPV-дронов

    Представитель 3mx Шандобыло: Комплекс «Сания» не позволяет дронам противника подлететь к российским танкам

    Разработчик рассказал о новой системе защиты российских танков от FPV-дронов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Российские танки в зоне спецоперации нуждаются в усиленной защите от украинских дронов. Именно поэтому была создана система, позволяющая сбивать БПЛА на большом удалении от машины. Кроме того, «Сания» практически не «подсвечивает» технику для РЭР ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал представить компании-разработчика комплекса «Сания» Сергей Шандобыло.

    «В зоне спецоперации стало окончательно понятно, что любой РЭБ – это своего рода новогодняя елка, которая ярко «светится» для систем радиоэлектронной разведки (РЭР). Суть «Сании» заключается в том, что она способна включаться только в момент появления FPV-дрона в зоне видимости. То есть она заранее не подсвечивает наши танки для разведки противника», – рассказал Сергей Шандобыло, директор по развитию компании 3mx.  

    «Более того, «Сания» способна подавлять дрон противника на довольно большом расстоянии от самих танков. То есть БПЛА просто не успевает подлететь. Сама система работает следующим образом: в режиме радиомолчания она пассивно сканирует пространство на наличие сигналов от FPV-дронов и при его появлении активирует защиту. Сама защита работает до тех пор, пока комплекс продолжает видеть дрон. Как только аппарат падает, еще 30 секунд идет подавление, а затем «Сания» выключается», – объяснил эксперт.

    Специалист назвал еще одну особенность разработки. «У дрона есть приемник и передатчик. И приемники обладают широким спектром используемых частот. В то время как передатчики видеосигнала более-менее универсальны в плане частотности. Поэтому «Сания» детектирует именно видео, которое проще обнаружить», – пояснил он.

    По его словам, необходимость создания комплекса была обусловлена в том числе ролью танков на поле СВО. «На фоне этого мы сделали так, чтобы «Санию» можно дорабатывать, устанавливать и снимать с танков буквально в полевых условиях. Для наших ребят в зоне спецоперации это очень важно», – дополнил собеседник.

    Резюмируя, Шандобыло подчеркнул, что сейчас для российских танков, по сути, создан комплекс мер защиты, который включает в себя и уже нашумевшие «мангалы». И в совокупности с «Санией» это позволит обезопасить машины от дронов противника.

    Ранее Минобороны сообщило, что на российских танках в зоне СВО используют комплексы подавления FPV-дронов «Сания». Ведомство показало работу танка Т-80БВМ с системой подавления беспилотников «Сания», разработанной компанией 3mx.

    Комплекс работает автоматически, по данным изготовителя, он способен фиксировать одиночные FPV-дроны или рои таких аппаратов на расстоянии до полутора километров. Эти беспилотники подавляются на расстоянии до километра. «Сания» способна работать и при движении машины. В ходе боевой работы танковые экипажи 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса уничтожили опорный пункт украинских военных у Первомайского. Танк Т-80БВМ использовал складки местности и прибыл на позицию, чтобы открыть огонь. ВСУ потеряли до 10 человек убитыми и ранеными

    Коментарии (17)
    14 января 2024, 16:32
    Швейцария призвала включить Россию в переговоры о мире на Украине

    МИД Швейцарии призвал включить Россию в обсуждение мирного урегулирования на Украине

    Швейцария призвала включить Россию в переговоры о мире на Украине
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине, заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе.

    Пресс-конференция транслировалась онлайн на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ). Как указал Кассис, необходимо найти путь к тому, чтобы Россия была включена в процесс. По его словам, «не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово», передает ТАСС.

    В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над собственной «формулой мира».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины, поэтому продолжает СВО.

    Коментарии (38)
    15 января 2024, 09:04
    Депутат Бундестага заявил о выходе США из истории с украинским конфликтом

    Депутат Бундестага Науйок: США выходят из истории с Украиной, Зеленский активно ищет у других, где можно что-нибудь взять

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Эдгар Науйок заявил изданию Deutschland Kurier, что президент Украины Владимир Зеленский активно ищет, «где еще можно что-нибудь взять».

    По его словам, Вашингтон в конечном итоге выходит из истории с Украиной, Киев перестал получать от Штатов поддержку, поэтому Зеленский активно ищет, у кого что можно попросить, передает RT.

    Также Науйок раскритиковал политику федерального правительства Германии на фоне бюджетного кризиса.

    Ранее Зеленский и премьер Британии Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. Британия в рамках пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов.

    Позднее стало известно, что Украина разрабатывает договоры по безопасности с США, Германией, Францией и рядом других стран по аналогии документа, подписанного с Великобританией.

    Коментарии (10)
    15 января 2024, 10:58
    Стало известно о гибели генерала ВСУ летчика-снайпера Павловича

    ВСУ сообщили о гибели летчика-снайпера генерала Станислава Павловича

    Стало известно о гибели генерала ВСУ летчика-снайпера Павловича
    @ t.me/topwar_official

    Tекст: Александра Юдина

    Украинского летчика-снайпера и экс-главу воздушного командования «Запад» генерал-лейтенанта Станислава Павловича похоронили на Украине, сообщили в командовании ВСУ.

    В командовании ВСУ отметили, что Станислав Николаевич был едва ли не единственным генералом, который в возрасте 65 лет летал и обучил не одно поколение летчиков, передает РБК.

    Причина смерти не названа.

    Коментарии (14)
    15 января 2024, 01:42
    Bild: Германия готовится к войне с Россией

    Bild: Минобороны Германии готовится к войне с Россией

    Bild: Германия готовится к войне с Россией
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Германия занимается подготовкой к войне между Североатлантическим альянсом и Россией, пишут немецкие СМИ со ссылкой на секретный документ Бундесвера.

    Согласно ожиданиям минобороны ФРГ, конфликт может начаться летом 2025 года, говорится в публикации таблоида Bild. Издание отмечает, что в «день икс» главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат, включая более 30 тыс. военных из состава Бундесвера, передает РИА «Новости».

    Эскалация, по данным газеты, может начаться уже в феврале 2024 года, когда российская армия перейдет в активное наступление на Украине.

    В секретном плане минобороны Германии, по информации издания, описываются действия России и Запада с точностью до места и месяца. Начало войны названо «неизбежным». Наиболее вероятным местом столкновения составители доклада считают Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.

    В декабре президент Владимир Путин отмечал, что активность НАТО резко возросла – к российским границам переброшены значительные силы США.

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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