Японцы испугались неизвестного «огненного шара» в небе
«Огненный шар» в небе неизвестного происхождения напугал жителей Японии
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«Огненный шар» в небе неизвестного происхождения напугал жителей Японии
Дерипаска сообщил о возможном окончании конфликта на Украине не раньше мая 2025 года
Дерипаска в своем Telegram-канале, комментируя начало работы Всемирного экономического форума в Давосе, отметил, что, по словам организаторов, главной темой будет переговоры о мире на Ближнем Востоке и на Украине, передает РИА «Новости».
Бизнесмен уточнил, что США будут представлены на форуме на высоком уровне – приедут госсекретарь Энтони Блинкен и советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Он отметил, что конструктивный разговор о ситуации на Украине не состоится, поскольку делегации из России не будет. Дерипаска выразил уверенность в том, что мира раньше мая следующего года ждать и не стоит.
Как подчеркнул бизнесмен, на повестке также будут обсуждать конфликт и его решение в секторе Газа, а еще одно важной темой станет обсуждение текущей экономической ситуации на фоне повышения процентных ставок и роста долга.
Дерипаска сообщил, что на форуме пройдет закрытая встреча руководителей ЦБ, а также запланированы выступления президента Франции Эммануэля Макрона и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Ранее замглавы НАТО Мирча Джоанэ заявил, что конфликт на украинской территории продлится еще долго, он может не завершиться и в 2025 году.
Экс-военный из Франции заявил, что ни один русский солдат не должен освобождать Европу
Николя, имеющий двойное гражданство Франции и России, считает, что «дураки европейцы» сами должны разобраться со своими элитами, и ни одного русского солдата ни в коем случае не надо отправлять освобождать Европу, которая постепенно сама умрет, передает РИА «Новости».
Он также добавил, что идеалом в Европе служит ЛГБТ( признано экстремистской организацией, запрещено в России), а экономика ЕС в упадке из-за некомпетентного руководства.
Бывший военный также отметил, что бывшие страны третьего мира разворачивают новый мировой порядок, а европейцы, некогда бывшие самыми продвинутыми, станут самыми бедными. По его словам, Европа уходит вниз, а арабский, азиатский и африканский мир поднимается.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что без радикальных перемен Евросоюз распадется, нынешняя политика Брюсселя «забивает гвозди в крышку гроба» ЕС.
Wildberries: Компания не может дозвониться до 54 работников, бывших на сгоревшем складе
В Wildberries заявили, что некоторые работники склада оставили там личные вещи, включая мобильные телефоны, чтобы быстро и безопасно покинуть объект, передает РИА «Новости».
При этом число людей, с которыми не удалось установить связь, постепенно уменьшается, в том числе благодаря работе горячей линии, ни один из сотрудников склада в Шушарах не числится пропавшим или погибшим.
Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями после произошедшего пожара на складе Wildberries в поселке Шушары.
Напомним, в субботу утром под Петербургом в складском комплексе Wildberries начался пожар. Пожарные локализовали возгорание на складе Wildberries на площади 70 тыс. кв. метров. К вечеру субботы площадь горения сократилась до 4 тыс. кв. метров. Страховщик оценил ущерб от пожара в 10-11 млрд рублей. Позже стало известно, что сгоревший в Петербурге склад Wildberries работал без разрешения Госстройнадзора.
Политолог Лукьянов: Запад начинает понимать, что навязать украинскую «формулу мира» России не получится
«Конечно, не швейцарский МИД определяет ход событий вокруг Украины. Вместе с тем подобные заявления можно расценивать как симптом того, что на Западе пришли к умозаключению, что навязать России то, что Зеленский называет «формулой мира», не получится», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай».
«Соответственно, сейчас западные страны в некотором роде начинают готовить общественное мнение к тому, что необходимо садиться за стол переговоров с участием России. Также становится очевидным, что речь пойдет не об условиях Украины, а о некоем согласованном варианте», – добавил собеседник.
«Вместе с тем не стоит думать, что эта позиция консолидированная. Такое осознание проявляется во многих государствах, но единого мнения пока нет. Запад хотел бы паузы в текущей кампании, но нужна ли России именно приостановка?» – риторически задался вопросом Лукьянов.
Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. По его словам, «не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово».
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над собственной «формулой мира». Он подчеркивал, что первые пять пунктов украинского договора были «проработаны на встрече на Мальте», следующие будут рассмотрены на встрече в Швейцарии. Сейчас Киев пытается выработать единую позицию 50 стран по этому документу. Когда они договорятся, эту позицию передадут России.
При этом в декабре в Белом доме заявляли о намерении вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины. Об этом рассказал заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер. По его словам, такие планы были озвучены на фоне усилившихся разногласий в Европе по поводу военной поддержки ВСУ и ситуации в самих Штатах, где Конгресс отказывается удовлетворять заявку на дополнительное финансирование для офиса Зеленского.
Примечательно, что незадолго до встречи в Давосе агентство Bloomberg писало, что «Украина и ее союзники по «Большой семерке» продолжают сопротивляться призывам стран Глобального Юга напрямую взаимодействовать с Россией». Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему «формула мира» Зеленского обречена на провал.
Отметим, что Москва неоднократно заявляла, что Киев не сможет навязать свои условия мира. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, прогресса в мирном процессе вокруг Украины пока не видно. Он также назвал «совершенно труднообъяснимыми процессами» обсуждение «какой-то комбинацией стран некой «мирной формулы» без участия России. Представитель Кремля напомнил, что де-факто существует по-прежнему юридически закрепленный отказ Киева от каких-либо переговоров, поэтому СВО продолжается.
Генерал Бридлав: Бездействие Запада приведет к разгрому Украины
Бридлав в беседе с американским журналом Newsweek заявил, что если Запад продолжит нынешнюю политику и не предпримет на украинском направлении ничего нового, то Украина проиграет, поскольку у России «больше людей и ресурсов», передает РИА «Новости».
В случае же, если Запад прекратит поддержку киевского режима, Украина потеряет десятки тысяч человек и в результате произойдет ее «полное подчинение» России, предупредил генерал.
«Выиграть» в конфликте, по его мнению, Украина могла бы, если бы Запад передал Киеву все, что ему нужно.
Ранее Бридлав заявлял, что Киев совершил большую ошибку, решив перенести боевые действия с открытых пространств в города. Он называл это преступлением против собственного народа.
Командир батальона ВСУ: Ситуация с личным составом в украинской армии критическая
Командир ВСУ добавил, что свежее пополнение очень сильно нужно украинской армии, не хватает молодых солдат, но на фронт поступают нездоровые мужчины старше 40 лет с большими проблемами со здоровьем, передает Ura.ru.
Он сообщил, что те, кто был призван в начале боевых действий, «во многих подразделениях закончились: не обязательно погибли, они могли быть ранены, могли не выдержать психологически и перевестись в тыловые подразделения по многим причинам».
Ранее западные СМИ писали, что украинские перспективы на поле боя выглядят мрачно, ВСУ несут большие потери, а поставки западного оружия сократились.
Экс-владелец «Техносилы» Кокорич отказался от российского гражданства
Кокорич в соцсети объявил, что отказался от российского гражданства сознательно и официально в связи с несогласием с боевыми действиями на территории Украины, пишет «Коммерсант».
К посту он приложил сертификат, выданный посольством, но скрыл название государства, в котором находится дипломатическое представительство.
Бывший владелец сети магазинов электроники «Техносила» в 2011 году основал частную российскую космическую компанию Dauria Aerospace.
Министр обороны Болгарии призвал убрать из учебников по истории упоминания о сотрудничестве и дружбе с Россией
Таграев считает, что Болгария должна противодействовать российской пропаганде» и «правильно» преподносить историю страны, передает RT.
Выступая в Атлантическом совете, министр заявил, что из поколения в поколение учат, что Россия – освободитель и друг, и болгары должны быть ей благодарны, но в истории страны «часто оказывались на противоположных сторонах в различных конфликтах».
Ранее депутаты в болгарском Пловдиве предложили демонтировать памятник советскому солдату-освободителю «Алеша».
Между тем, бывший французский военный с двойным гражданством заявил, что ни один русский солдат не должен освобождать Европу, России следует дать этим странам умереть самим.
Сын Марадоны заявил, что его отца убили
По его словам, дети футболиста действительно верят в аргентинское правосудие, поскольку их отца убили и бросили его на произвол судьбы тогда, когда можно было что-то сделать. Марадона-младший добавил, что до последнего дня будет бороться за справедливость, передает ТАСС.
Напомним, Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В воскресенье СМИ сообщили, что врача спортсмена Леопольдо Луке обвинили в непредумышленном убийстве футболиста.
Представитель МИД России Захарова: Запад должен прекратить вооружать Украину, если хочет переговоров
Дипломат заявила, что если отдельные страны хотят найти выйти из тупика, куда их завели США, это один разговор. Им следует прекратить поставку орудия на Украину и отказаться от антироссийской риторики, пишут «Известия».
Захарова подчеркнула, что в случае, если страны Запада не смогут втянуть в ловушку Россию на своих условиях, чтобы повлиять на принципиальные подходы Москвы.
Ранее глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине, без нее это невозможно.
В свою очередь глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда не согласны на заморозку конфликта, это неприемлемо для украинского общества и властей страны.
Представитель 3mx Шандобыло: Комплекс «Сания» не позволяет дронам противника подлететь к российским танкам
«В зоне спецоперации стало окончательно понятно, что любой РЭБ – это своего рода новогодняя елка, которая ярко «светится» для систем радиоэлектронной разведки (РЭР). Суть «Сании» заключается в том, что она способна включаться только в момент появления FPV-дрона в зоне видимости. То есть она заранее не подсвечивает наши танки для разведки противника», – рассказал Сергей Шандобыло, директор по развитию компании 3mx.
«Более того, «Сания» способна подавлять дрон противника на довольно большом расстоянии от самих танков. То есть БПЛА просто не успевает подлететь. Сама система работает следующим образом: в режиме радиомолчания она пассивно сканирует пространство на наличие сигналов от FPV-дронов и при его появлении активирует защиту. Сама защита работает до тех пор, пока комплекс продолжает видеть дрон. Как только аппарат падает, еще 30 секунд идет подавление, а затем «Сания» выключается», – объяснил эксперт.
Специалист назвал еще одну особенность разработки. «У дрона есть приемник и передатчик. И приемники обладают широким спектром используемых частот. В то время как передатчики видеосигнала более-менее универсальны в плане частотности. Поэтому «Сания» детектирует именно видео, которое проще обнаружить», – пояснил он.
По его словам, необходимость создания комплекса была обусловлена в том числе ролью танков на поле СВО. «На фоне этого мы сделали так, чтобы «Санию» можно дорабатывать, устанавливать и снимать с танков буквально в полевых условиях. Для наших ребят в зоне спецоперации это очень важно», – дополнил собеседник.
Резюмируя, Шандобыло подчеркнул, что сейчас для российских танков, по сути, создан комплекс мер защиты, который включает в себя и уже нашумевшие «мангалы». И в совокупности с «Санией» это позволит обезопасить машины от дронов противника.
Ранее Минобороны сообщило, что на российских танках в зоне СВО используют комплексы подавления FPV-дронов «Сания». Ведомство показало работу танка Т-80БВМ с системой подавления беспилотников «Сания», разработанной компанией 3mx.
Комплекс работает автоматически, по данным изготовителя, он способен фиксировать одиночные FPV-дроны или рои таких аппаратов на расстоянии до полутора километров. Эти беспилотники подавляются на расстоянии до километра. «Сания» способна работать и при движении машины. В ходе боевой работы танковые экипажи 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса уничтожили опорный пункт украинских военных у Первомайского. Танк Т-80БВМ использовал складки местности и прибыл на позицию, чтобы открыть огонь. ВСУ потеряли до 10 человек убитыми и ранеными
МИД Швейцарии призвал включить Россию в обсуждение мирного урегулирования на Украине
Пресс-конференция транслировалась онлайн на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ). Как указал Кассис, необходимо найти путь к тому, чтобы Россия была включена в процесс. По его словам, «не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово», передает ТАСС.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над собственной «формулой мира».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины, поэтому продолжает СВО.
Депутат Бундестага Науйок: США выходят из истории с Украиной, Зеленский активно ищет у других, где можно что-нибудь взять
По его словам, Вашингтон в конечном итоге выходит из истории с Украиной, Киев перестал получать от Штатов поддержку, поэтому Зеленский активно ищет, у кого что можно попросить, передает RT.
Также Науйок раскритиковал политику федерального правительства Германии на фоне бюджетного кризиса.
Ранее Зеленский и премьер Британии Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. Британия в рамках пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов.
Позднее стало известно, что Украина разрабатывает договоры по безопасности с США, Германией, Францией и рядом других стран по аналогии документа, подписанного с Великобританией.
ВСУ сообщили о гибели летчика-снайпера генерала Станислава Павловича
В командовании ВСУ отметили, что Станислав Николаевич был едва ли не единственным генералом, который в возрасте 65 лет летал и обучил не одно поколение летчиков, передает РБК.
Причина смерти не названа.
Bild: Минобороны Германии готовится к войне с Россией
Согласно ожиданиям минобороны ФРГ, конфликт может начаться летом 2025 года, говорится в публикации таблоида Bild. Издание отмечает, что в «день икс» главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат, включая более 30 тыс. военных из состава Бундесвера, передает РИА «Новости».
Эскалация, по данным газеты, может начаться уже в феврале 2024 года, когда российская армия перейдет в активное наступление на Украине.
В секретном плане минобороны Германии, по информации издания, описываются действия России и Запада с точностью до места и месяца. Начало войны названо «неизбежным». Наиболее вероятным местом столкновения составители доклада считают Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.
В декабре президент Владимир Путин отмечал, что активность НАТО резко возросла – к российским границам переброшены значительные силы США.