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    Российские танки получили новую защиту от беспилотников
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    ВСУ увидели сложности во владении истребителями F-16
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    В Болгарии призвали убрать из учебников по истории упоминание о дружбе с Россией
    В Wildberries потеряли связь с 54 сотрудниками сгоревшего склада
    В ВСУ назвали критической ситуацию с личным составом
    ВС России пресекли шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
    Во Франции призвали Россию дать Европе умереть самостоятельно
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Настало время исправить исторические ошибки

    Есть подозрение, что ни на какой объективный исторический закон мы сегодня опереться не можем. Вышел у нас с этими законами пересменок, Юрьев день. В этом один из смыслов глобальной многополярности: каждый живет как хочет. Тем более – Россия.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда взялась интеллигенция

    Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.

    25 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский умирать не собирается

    Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.

    12 комментариев
    15 января 2024, 09:07

    ВС России благодаря новым прицелам уничтожили БМП ВСУ с рекордной дистанции

    Минобороны: Бойцы ВДВ благодаря новым прицелам уничтожили БМП ВСУ с рекордных 7,8 тыс. метров

    Tекст: Александра Юдина

    Десантники из Костромы благодаря новым прицелам уничтожили БМП ВСУ из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» на Артемовском направлении с рекордной дистанции 7,8 тыс. метров, сообщило Минобороны.

    Известно, что костромские десантники уничтожили боевую машину пехоты украинских формирований с экипажем внутри пуском управляемой ракеты из ПТРК «Корнет» из укрытия, вторую БМП при этом поразили расчеты артиллерии ВДВ, передает РИА «Новости».

    Также уточняется, что подразделения ивановского гвардейского соединения ВДВ после завершения боевой работы оперативно сменили позиции и продолжили выполнять боевую задачу.

    Как отметил заместитель командира противотанкового взвода с позывным «Зевс», в ряды ВС России поставлены тепловизоры, благодаря которым военные могут стрелять на дальность и до десяти километров.

    «С поступлением тепловизоров работаем круглосуточно… Лучше, чем это, я ничего не видел. До этого работал с другими противотанковыми комплексами, но по сравнению с ними это лучше», – заверил он.

    Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что российские противотанковые ракетные комплексы «Хризантема» и «Корнет» способны пробивать немецкие танки Leopard «с любой стороны».

    14 января 2024, 18:25
    Эксперт указал на изменения в отношении Запада к «формуле мира» Зеленского

    Политолог Лукьянов: Запад начинает понимать, что навязать украинскую «формулу мира» России не получится

    Эксперт указал на изменения в отношении Запада к «формуле мира» Зеленского
    @ Norbert Eisele-Hein/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    На Западе ощущается усталость от конфликта вокруг Украины. От этого появляется осознание, что Москве и Киеву придется садиться за стол переговоров. Но при этом навязать России «формулу мира» Зеленского не получится, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее Швейцария призвала включить Россию в переговоры о мире на Украине.

    «Конечно, не швейцарский МИД определяет ход событий вокруг Украины. Вместе с тем подобные заявления можно расценивать как симптом того, что на Западе пришли к умозаключению, что навязать России то, что Зеленский называет «формулой мира», не получится», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай».

    «Соответственно, сейчас западные страны в некотором роде начинают готовить общественное мнение к тому, что необходимо садиться за стол переговоров с участием России. Также становится очевидным, что речь пойдет не об условиях Украины, а о некоем согласованном варианте», – добавил собеседник.

    «Вместе с тем не стоит думать, что эта позиция консолидированная. Такое осознание проявляется во многих государствах, но единого мнения пока нет. Запад хотел бы паузы в текущей кампании, но нужна ли России именно приостановка?» – риторически задался вопросом Лукьянов.

    Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. По его словам, «не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово».

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над собственной «формулой мира». Он подчеркивал, что первые пять пунктов украинского договора были «проработаны на встрече на Мальте», следующие будут рассмотрены на встрече в Швейцарии. Сейчас Киев пытается выработать единую позицию 50 стран по этому документу. Когда они договорятся, эту позицию передадут России.

    При этом в декабре в Белом доме заявляли о намерении вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины. Об этом рассказал заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер. По его словам, такие планы были озвучены на фоне усилившихся разногласий в Европе по поводу военной поддержки ВСУ и ситуации в самих Штатах, где Конгресс отказывается удовлетворять заявку на дополнительное финансирование для офиса Зеленского.

    Примечательно, что незадолго до встречи в Давосе агентство Bloomberg писало, что «Украина и ее союзники по «Большой семерке» продолжают сопротивляться призывам стран Глобального Юга напрямую взаимодействовать с Россией». Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему «формула мира» Зеленского обречена на провал.

    Отметим, что Москва неоднократно заявляла, что Киев не сможет навязать свои условия мира. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, прогресса в мирном процессе вокруг Украины пока не видно. Он также назвал «совершенно труднообъяснимыми процессами» обсуждение «какой-то комбинацией стран некой «мирной формулы» без участия России. Представитель Кремля напомнил, что де-факто существует по-прежнему юридически закрепленный отказ Киева от каких-либо переговоров, поэтому СВО продолжается.

    Коментарии (13)
    14 января 2024, 18:34
    В ВСУ назвали критической ситуацию с личным составом

    Командир батальона ВСУ: Ситуация с личным составом в украинской армии критическая

    В ВСУ назвали критической ситуацию с личным составом
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация с личным составом в ВСУ на многих направлениях критическая, не хватает молодых мужчин, а средний возраст бойцов – более 40 лет, заявил командир батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко.

    Командир ВСУ добавил, что свежее пополнение очень сильно нужно украинской армии, не хватает молодых солдат, но на фронт поступают нездоровые мужчины старше 40 лет с большими проблемами со здоровьем, передает Ura.ru.

    Он сообщил, что те, кто был призван в начале боевых действий, «во многих подразделениях закончились: не обязательно погибли, они могли быть ранены, могли не выдержать психологически и перевестись в тыловые подразделения по многим причинам».

    Ранее западные СМИ писали, что украинские перспективы на поле боя выглядят мрачно, ВСУ несут большие потери, а поставки западного оружия сократились.

    Коментарии (41)
    14 января 2024, 21:56
    Захарова назвала условия для переговоров по Украине

    Представитель МИД России Захарова: Запад должен прекратить вооружать Украину, если хочет переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны, если хотят переговоров по Украине, должны прекратить вооружать Киев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат заявила, что если отдельные страны хотят найти выйти из тупика, куда их завели США, это один разговор. Им следует прекратить поставку орудия на Украину и отказаться от антироссийской риторики, пишут «Известия».

    Захарова подчеркнула, что в случае, если страны Запада не смогут втянуть в ловушку Россию на своих условиях, чтобы повлиять на принципиальные подходы Москвы.

    Ранее глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине, без нее это невозможно.

    В свою очередь глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда не согласны на заморозку конфликта, это неприемлемо для украинского общества и властей страны.

    Коментарии (33)
    14 января 2024, 13:55
    Разработчик рассказал о новой системе защиты российских танков от FPV-дронов

    Представитель 3mx Шандобыло: Комплекс «Сания» не позволяет дронам противника подлететь к российским танкам

    Разработчик рассказал о новой системе защиты российских танков от FPV-дронов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Российские танки в зоне спецоперации нуждаются в усиленной защите от украинских дронов. Именно поэтому была создана система, позволяющая сбивать БПЛА на большом удалении от машины. Кроме того, «Сания» практически не «подсвечивает» технику для РЭР ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал представить компании-разработчика комплекса «Сания» Сергей Шандобыло.

    «В зоне спецоперации стало окончательно понятно, что любой РЭБ – это своего рода новогодняя елка, которая ярко «светится» для систем радиоэлектронной разведки (РЭР). Суть «Сании» заключается в том, что она способна включаться только в момент появления FPV-дрона в зоне видимости. То есть она заранее не подсвечивает наши танки для разведки противника», – рассказал Сергей Шандобыло, директор по развитию компании 3mx.  

    «Более того, «Сания» способна подавлять дрон противника на довольно большом расстоянии от самих танков. То есть БПЛА просто не успевает подлететь. Сама система работает следующим образом: в режиме радиомолчания она пассивно сканирует пространство на наличие сигналов от FPV-дронов и при его появлении активирует защиту. Сама защита работает до тех пор, пока комплекс продолжает видеть дрон. Как только аппарат падает, еще 30 секунд идет подавление, а затем «Сания» выключается», – объяснил эксперт.

    Специалист назвал еще одну особенность разработки. «У дрона есть приемник и передатчик. И приемники обладают широким спектром используемых частот. В то время как передатчики видеосигнала более-менее универсальны в плане частотности. Поэтому «Сания» детектирует именно видео, которое проще обнаружить», – пояснил он.

    По его словам, необходимость создания комплекса была обусловлена в том числе ролью танков на поле СВО. «На фоне этого мы сделали так, чтобы «Санию» можно дорабатывать, устанавливать и снимать с танков буквально в полевых условиях. Для наших ребят в зоне спецоперации это очень важно», – дополнил собеседник.

    Резюмируя, Шандобыло подчеркнул, что сейчас для российских танков, по сути, создан комплекс мер защиты, который включает в себя и уже нашумевшие «мангалы». И в совокупности с «Санией» это позволит обезопасить машины от дронов противника.

    Ранее Минобороны сообщило, что на российских танках в зоне СВО используют комплексы подавления FPV-дронов «Сания». Ведомство показало работу танка Т-80БВМ с системой подавления беспилотников «Сания», разработанной компанией 3mx.

    Комплекс работает автоматически, по данным изготовителя, он способен фиксировать одиночные FPV-дроны или рои таких аппаратов на расстоянии до полутора километров. Эти беспилотники подавляются на расстоянии до километра. «Сания» способна работать и при движении машины. В ходе боевой работы танковые экипажи 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса уничтожили опорный пункт украинских военных у Первомайского. Танк Т-80БВМ использовал складки местности и прибыл на позицию, чтобы открыть огонь. ВСУ потеряли до 10 человек убитыми и ранеными

    Коментарии (17)
    14 января 2024, 12:46
    ВС России пресекли шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

    Группировка «Восток» пресекла шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

    ВС России пресекли шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения группировки войск «Восток» в течение суток сорвали шесть попыток ВСУ провести ротацию подразделений на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

    По его словам, в течение суток пресечены шесть попыток противника провести ротации боевиков в районах Равнополя и Новомихайловки, передает ТАСС.

    Гордеев добавил, что артиллерия и авиация ВС России поразили опорные пункты и пункты временной дислокации 79-й десантно-штурмовой и 58-й механизированной бригад ВСУ в районах Новомихайловки и Новодонецкого.

    По его словам, потери ВСУ составили более 110 военнослужащих, 152-миллиметровая гаубица Д-20, три автомобиля, а также пять минометных расчетов и пункт управления БПЛА.

    Ранее Гордеев сообщил, что потери ВСУ на Южно-Донецком направлении составили 90 военнослужащих, две бронированные машины и шесть пикапов.

    Коментарии (4)
    14 января 2024, 17:03
    Сальдо: ВСУ за неделю потеряли около 200 человек в Крынках Херсонской области
    Сальдо: ВСУ за неделю потеряли около 200 человек в Крынках Херсонской области
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины за неделю потеряли убитыми и ранеными около 200 бойцов в Крынках на левом берегу Днепра и несколько единиц техники, в том числе танк и один ЗРК, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале Сальдо написал, что общие потери противника в живой силе составили свыше 200 боевиков, уничтожены два самоходных и одно буксируемое орудие, 12 минометов, один танк, одна боевая бронированная машина, один ЗРК, одна установка РСЗО, семь автомобилей, 15 лодок, 38 БПЛА, 19 складов, пунктов наблюдения и управления и так далее.

    По данным губернатора, у ВСУ растет число заболевших и обмороженных в Крынках, эвакуировать их через Днепр невозможно из-за замерзших речных потоков. Сальдо также пишет, что многие военные ВСУ попадают в плен с тяжелыми обморожениями и некрозом тканей.

    Ранее офицеры ВСУ пожаловались на отказ солдат воевать за левый берег Днепра.

    Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ теряют в Крынках на левом берегу Днепра элиту, штурмовые отряды, что глупо и безответственно со стороны Киева.

    Коментарии (9)
    14 января 2024, 20:29
    В центре Белгорода установили железобетонное укрытие от обстрелов ВСУ

    В Белгороде после атак установили модульную конструкцию для защиты от обстрелов

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Белгорода возле остановки универсмага после атак ВСУ установили железобетонное модульное сооружение, предназначенное для защиты населения от обстрелов.

    Укрытие представляет собой конструкцию из пяти бетонных плит, скрепленных между собой, с крышей и входным проемом, передает РИА «Новости».

    Внутри коробки есть дополнительное бетонное заграждение, которое защищает от осколков через входной проем, внутри проведены провода для освещения.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы России сделают все, чтобы минимизировать, а затем полностью избавиться от угрозы украинских обстрелов Белгорода и других российских городов.

    Коментарии (9)
    14 января 2024, 13:52
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли более 300 военных
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли более 300 военных
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия за минувшие сутки поразила на Донецком направлении более 300 украинских военных, девять танков, БМП Bradley, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и 27 автомобилей, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении ВС России отразили три атаки штурмовых групп 21-й, 24-й механизированных и 50-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Веселого, Новгородского и Невельского ДНР. Отмечается, что на данном направлении Украина потеряла убитыми и ранеными более 300 военных, девять танков, четыре боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley, четыре боевые бронированные машины, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и 27 автомобилей.

    В пресс-службе уточнили, что во время контрбатарейной борьбы за минувшие сутки российские военные ликвидировали две артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, АS-90 производства Великобритании, Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, самоходную пушку Dana чешского производства, орудие М119 производства США и три гаубицы Д-30.

    Как указали в Минобороны, на Купянском направлении российская армия отразила четыре атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районе Синьковки Харьковской области и уничтожила подразделения ВСУ в районах Кисловки Харьковской области и Розовки ЛНР.

    В сообщении говорится, что российские солдаты поразили на данном направлении за минувшие сутки до 130 украинских военнослужащих, четыре танка, восемь автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США и три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также в районе Волчанска Харьковской области ликвидировали склад боеприпасов 113-й бригады теробороны.

    В ведомстве подчеркнули, что на Краснолиманском направлении Россия отразила атаку штурмовых групп 13-й бригады нацгвардии Украины в районе Червоной Дибровы ЛНР, а также ликвидировали более 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

    В Минобороны заявили, что на Южно-Донецком направлении ВС России уничтожили формирования 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Елизаветовки ДНР. Отмечается, что ВСУ потеряли на данном направлении более 170 солдат, два танка, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и шесть автомобилей, а также артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании, самоходную пушку Dana чешского производства и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    В пресс-службе пояснили, что на Запорожском направлении российская армия уничтожила до 60 украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-30, а на Херсонском направлении Украина потеряла до 60 солдат, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку Zuzana-2 словацкого производства и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    В ведомстве уточнили, что Россия ликвидировала склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 112 районах.

    В сообщении отмечается, что средствами ПВО сбиты 23 украинских беспилотника в районах Новоандреевки, Спорного, Липового ДНР, Подкуйчанска, Попасной ЛНР, Веселого, Любимовки, Нового Запорожской области, Новой Каховки Херсонской области и 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

    Ранее в Минобороны сообщили, что расчет разведывательного беспилотника Zala соединения ВДВ обнаружил на правом берегу Днепра два танка ВСУ и скорректировал их поражение «Ланцетами».

    Коментарии (8)
    14 января 2024, 16:07
    В Киеве заявили о подготовке договоров о безопасности с США, Германией и Францией

    Советник главы офиса Зеленского Власюк заявил о подготовке договоров о безопасности с США и рядом стран

    Tекст: Вера Басилая

    Украина разрабатывает договоры по безопасности с США, Германией, Францией и рядом других стран по аналогии документа, подписанного с Великобританией, заявил советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк в эфире телеканала «Рада».

    Власюк заявил, что аналогичные документы, которые были полписаны с Британией, разрабатываются с рядом других стран, начиная с Соединенных Штатов, Германии, Италии, Франции, Канады, Польши. По его словам, идея – предоставление гарантий безопасности для Украины, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу Владимир Зеленский и Риши Сунак, который прибыл с неанонсированным визитом в Киев, подписали двустороннее соглашение о безопасности. Обязательства Лондона по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО.

    Сунак объявил, что Британия в рамках пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов. Отмечается, что соглашение с Украиной не предусматривает участия Британии в конфликте с Россией.

    Заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев заявил, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.

    Коментарии (6)
    14 января 2024, 21:22
    Беглов рассказал о гендерно-нейтральных туалетах в школах Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Российские бойцы специальной военной операции (СВО) «видели гендерно-нейтральные туалеты» в школах на Украине, им не нужно объяснять, какие ценности они защищают, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

    В своем Telegram-канале он написал, что российским бойцам, которые видели в украинских школах «туалеты, где вместо двух помещений... три помещения – для девочек, мальчиков и гендерно-нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем».

    По его словам, те, кто с автоматом в руках прошел украинизированную версию Донбасса, хорошо понимают, за что мы воюем.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины, поэтому продолжает СВО.

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    14 января 2024, 09:48
    Российские снайперы на Запорожском направлении назвали приоритетные цели

    Снайперы России на Запорожском направлении отнесли иностранных наемников к приоритетным целям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Снайперы различных российских подразделений в зоне СВО относят к одной из приоритетных целей для себя иностранных наемников ВСУ, рассказали снайперы ВС России.

    Бойцы пояснили, что наемников легко отличить от украинских боевиков, потому что зарубежные военные лучше одеты, отдают приказы и держатся в центре или позади группы.

    Как рассказал снайпер с позывным «Пианист», ликвидация иностранного наемника для российского военнослужащего будет своей победой, потом можно будет вспомнить, что «иностранного фашиста отправили к Бандере», передает РИА «Новости».

    Снайпер с позывным «Немой» поддержал коллегу, заявив, что иностранцы, должны дома сидеть, и пообещал, что если увидит наемника, то будет стрелять.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России в ходе специальной военной операции ликвидировали свыше 5,9 тыс. наемников.

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    14 января 2024, 21:34
    Власти Украины отказались от заморозки конфликта

    Ермак: Власти Украины не согласны на заморозку конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский и его команда не согласны на заморозку конфликта, это неприемлемо для украинского общества и властей страны, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в Давосе.

    Ермак пожаловался на идеи на Всемирном экономическом форуме в Давосе о немедленных переговорах с Россией. По его словам, в вопросах урегулирования конфликта не может быть единой позиции на 100%. Но Киеву приходится объяснять, «почему сейчас это неприемлемо, но очень важно выслушать всех», передает РИА «Новости».

    В качестве причин якобы невозможности переговоров он назвал ранее проводимые по нормандскому и минскому форматам.

    Ранее глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине, без нее это невозможно.

    В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над собственной «формулой мира».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины, поэтому продолжает СВО.

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    14 января 2024, 13:19
    После атаки дронов ВСУ в Курской области пострадал один человек

    Губернатор Курской области Старовойт: После атаки беспилотников ВСУ в поселке Теткино пострадал один человек

    Tекст: Валентина Григоренко

    В результате атаки украинских беспилотников на поселок Теткино Глушковского района Курской области пострадал один человек, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

    Старовойт в своем Telegram-канале написал, что на поселок Теткино Глушковского района совершена атака беспилотников со стороны Украины. По его словам, у одного пострадавшего осколочное ранение средней степени тяжести, ему уже оказывается вся необходимая медпомощь.

    Он подчеркнул, что в двух домах в Теткино выбиты окна, власти окажут собственникам помощь в ремонте.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской областью.

    Коментарии (2)
    14 января 2024, 14:47
    Жителям Киева пригрозили отключением света за долги

    ТСН: Жителям Киева могут отключить свет за неуплату долгов

    Tекст: Вера Басилая

    Задолженность жителей Киева за электроэнергию составила 5,4 млн долларов, а в Днепропетровской области – 11 млн долларов, без света могут остаться 2,2% киевлян, сообщает украинский телеканал ТСН.

    Украинские СМИ со ссылкой на энергокомпанию YASNO ДТЭК сообщила, что в Киеве сейчас насчитывается 28 тыс. должников, которые задолжали 5,4 млн долларов за свет. Киевлянам предлагают реструктурировать долг или оформить субсидию, в случае неуплаты свет отключат, передает РИА «Новости».

    По данным ТСН, в Днепропетровской области за свет задолжали 46 тыс. потребителей, общая сумма долга – 10,9 млн долларов.

    Между тем, украинские СМИ сообщали, что кабинет министров Украины отменил мораторий на отключение света и начисление пени за долги по коммунальным услугам.

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    15 января 2024, 05:20
    Танкисты уничтожили замаскированный опорник ВСУ под Купянском

    Танкисты группировки «Запад» поразили на Купянском направлении опорный пункт ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Танкисты первой гвардейской танковой армии группировки «Запад» уничтожили из закрытой позиции замаскированный опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны России.

    Цель была уничтожена с трех выстрелов, передает РИА «Новости».

    На счету экипажа, выполнившего боевую задачу, не один десяток пораженных целей, рассказал командир танка с позывным «Татарин».

    Ранее сообщалось об уничтожении опорного пункта ВСУ вблизи Первомайского.

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