Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.12 комментариев
Береговая охрана Японии сообщила о пуске баллистической ракеты КНДР
Береговая охрана: КНДР совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты
КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщила береговая охрана Японии.
Как сообщил телеканал NHK со ссылкой на японские правительственные источники, запущенная ракета КНДР, вероятно, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, передает ТАСС.
Сторожевые корабли Японии призвали находящиеся в районе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним и сообщить властям.
Ранее ракета КНДР также упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.