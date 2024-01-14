Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.12 комментариев
В Москве двое мужчин погибли под колесами электрички
На станции «Дегунино» в столице погибли двое мужчин, они попали под поезд, начата служебная проверка, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.
Вечером в субботу поступило сообщение, что электропоезд «Можайск – Дмитров» на девятом километре платформы «Дегунино» смертельно травмировал двух мужчин, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел по второму главному пути перегона «Бескудниково – Москва – Савеловская».
Устанавливаются личности погибших. По предварительным данным, происшествие случилось вне зоны пешеходного перехода. Проводится осмотр места происшествия.