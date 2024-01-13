Тихонов жестко ответил на обвинения Дзюбы

Tекст: Ольга Иванова

Дзюба в YouTube-шоу «Ну, так нельзя» обвинил Тихонова в том, что он заигрывает с болельщиками московского «Спартака», заявив, что для него важнее титул с красно-белыми, чем победа на чемпионате мира.

В ответ на это Тихонов заявил, что его не задевают такие слова. Он посоветовал Дзюбе стоит соблюдать субординацию и сравнил их достижения в составе красно-белых, передает Sport24.

Тихонов напомнил, что в составе «Спартака» он выигрывал чемпионство восемь раз.

Тихонов выступал за «Спартак» с 1992 по 2000 год и в 2011-м.

Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год. В составе московской команды форвард трижды становился серебряным призером чемпионата России.