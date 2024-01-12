На Москву надвигаются несколько волн сильного мороза

Синоптик рассказал о морозах в Москве в выходные и на следующей неделе

Tекст: Татьяна Косолапова

«Мы приближаемся к самым холодным дням по климату: конец января – начало февраля, поэтому в низких температурах на предстоящих выходных нет ничего необычного. Во всех случаях резкое похолодание в Москве этой зимой вызвано вторжением холодного воздуха в тылу уходящего циклона, на который накладывается влияние антициклона с малооблачной погодой. И приходящий к берегам Москвы холодный воздух с севера или с северо-востока начинает в такой ситуации по ночам еще больше остывать», – говорит Леус.



Он подчеркивает, что именно поэтому этой зимой жители столицы могут наблюдать крайне переменчивую погоду: то температура приближается к нулю и вокруг образуется слякоть, то резко ударяют морозы с температурой минус 20 в ночное время.

«Нас ждут очень холодные выходные в Москве. Я напомню, что у нас самая низкая температура в столице, зафиксированная с начала этой календарной зимы, составляет минус 27 градусов. Так вот, вполне не исключено, что предстоящей ночью температура будет даже немного ниже. Мы будем находиться под влиянием антициклона в субботу, ночная температура в Москве будет держаться в пределах минус 26–28 градусов, а на севере и востоке области около минус 30», – делится синоптик.

В дневное время в столице будет 18–20 градусов ниже нуля. По его словам, примерно так же морозно, как в субботу, в Москве будет и в ночь на воскресенье. Дневная температура ожидается также в пределах 18–20 градусов мороза.

«В воскресенье немного потеплеет до минус 14–16, скажется приближение атмосферного фронта с запада, и ближе к вечеру пойдет небольшой снег. Новая неделя начнется с дальнейшего заметного потепления, минус 2–4 градуса будет в понедельник, и временами будет идти снег. Во вторник нас ждет вторая в этом году оттепель, первая была вчера. И начиная со среды столбики термометров опять пойдут вниз. Насколько холодным будет следующая морозная волна, пока точно сказать трудно», – заключил Леус.

Ранее синоптики предупредили об аномальном холоде в разных регионах России на первой рабочей неделе в 2024 году. В том числе сильно похолодало на юге страны.