Концерт Лолиты отменили в Омске

Запланированный на март концерт певицы Лолиты отменили в Омске

Tекст: Вера Басилая

В ведомстве уточнили, что договоренность об аренде концертного зала была устной, но организатор не оформил его письменно, поэтому концерта Лолиты Милявской в Омске не будет, передает РИА «Новости».

Представители Минкульта отказались комментировать информацию о том, что онлайн-площадки якобы продают билеты на выступление Милявской, подчеркнув, что не имеют к этому отношения. пресс-службе подчеркнули, что не имеют отношения к этим продажам.

Ранее сообщалось, что отменить концерт Лолиты в Омске потребовали казаки, сама певица по этому поводу никак не отреагировала.

Напомним, руководители федеральных телеканалов после скандала, связанного с «голой вечеринкой» у блогера Насти Ивлеевой, постарались в новогодних эфирах обойтись без Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской.

Между тем, певица Лолита Милявская, после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, записала видео, на котором поблагодарила тех, кто поддержал ее после скандала, и показала, как моет пол в своей квартире.