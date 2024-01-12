В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.3 комментария
Концерт Лолиты отменили в Омске
Запланированный на март концерт певицы Лолиты отменили в Омске
Запланированный на концерт марта концерт певицы Лолиты Милявской в Омской филармонии проводиться не будет, сообщили в Министерстве культуры региона.
В ведомстве уточнили, что договоренность об аренде концертного зала была устной, но организатор не оформил его письменно, поэтому концерта Лолиты Милявской в Омске не будет, передает РИА «Новости».
Представители Минкульта отказались комментировать информацию о том, что онлайн-площадки якобы продают билеты на выступление Милявской, подчеркнув, что не имеют к этому отношения. пресс-службе подчеркнули, что не имеют отношения к этим продажам.
Ранее сообщалось, что отменить концерт Лолиты в Омске потребовали казаки, сама певица по этому поводу никак не отреагировала.
Напомним, руководители федеральных телеканалов после скандала, связанного с «голой вечеринкой» у блогера Насти Ивлеевой, постарались в новогодних эфирах обойтись без Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской.
Между тем, певица Лолита Милявская, после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, записала видео, на котором поблагодарила тех, кто поддержал ее после скандала, и показала, как моет пол в своей квартире.