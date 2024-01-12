Названы главные интриги следующей недели избирательной кампании

Политолог Чеснаков: Кандидатам в президенты предстоит работать над смыслами избирательных кампаний

Tекст: Олег Исайченко

«За последнее время было зафиксировано несколько основных событий, связанных с предстоящими выборами президента России. 5 января ЦИК зарегистрировала кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого и Владислава Даванкова от «Новых людей», а 9 января представителя КПРФ Николая Харитонова. Штаб Владимира Путина ведет очень активную работу по сбору подписей и уже достиг показателей, необходимых для участия в избирательной кампании», – сказал научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Несколько дней назад состоялась поездка Путина на Чукотку и в Хабаровск. Решение начать избирательную кампанию с Дальнего Востока вполне логичное, оно показывает стратегическую повестку, нацеленную на развитие данного региона. Кроме того, президент продемонстрировал новые приоритеты в геополитическом позиционировании страны», – подчеркивает он.

«Даванков совершил визит в Челябинскую область, где пообщался с молодежью. Слуцкий в свою очередь приехал в Астраханскую область. На этих двух кандидатов следует обратить особое внимание в ходе избирательной кампании, так как они выдвигаются впервые. Харитонов же опытный кандидат, ранее участвовавший в выборах президента», – отметил политолог.

«Остальные претенденты пока собирают подписи. Наибольшие шансы зарегистрироваться есть у Сергея Бабурина и Андрея Богданова. Вероятность, что другие кандидаты смогут оказаться в бюллетенях, заметно меньше. Сейчас каждому участнику предвыборной гонки важно понимать, что главное в избирательной кампании – это смыслы, мини-послания, которые они отправляют россиянам», – акцентирует эксперт.

«Также необходимо затронуть тему дистанционного электронного голосования. Оно будет впервые использоваться на президентских выборах. Уже создана соответствующая комиссия. Сейчас необходимо начинать формировать позитивное мнение о ДЭГ у граждан, чтобы оно воспринималось россиянами как что-то обычное», – поясняет он.

Чеснаков напомнил, что за последнее время серьезных попыток вмешательства в избирательную кампанию не зафиксировано. «Был ряд заявлений от некоммерческих организаций и СМИ, но не более. Тем не менее в Совфеде создана рабочая группа, которая будет следить за попытками иностранного влияния на президентские выборы», – отмечает политолог.

«В целом можно выделить несколько интриг ближайшей недели. Когда и сколько подписей соберут кандидаты и какие конфликты могут сопровождать этот процесс? Кто из участников будет зарегистрирован следующим, а кто снимется с выборов? Кроме того, интересно посмотреть, смогут ли претенденты использовать Госдуму для агитации и оживят ли они электоральный процесс», – резюмировал Чеснаков.

Напомним, ранее Владимир Путин прилетел в Хабаровский край с рабочим визитом. Он отметил, что возможности, которые открываются перед местными предпринимателями, иногда оказываются более широкими, чем у столичного бизнеса. «Москва хороший город, там много возможностей, но таких нет», – заметил президент.



До этого Владимир Путин впервые побывал с рабочим визитом на Чукотке. В наступившем 2024 году это стало первой региональной поездкой для лидера страны. От аэропорта до Анадыря глава государства добрался на снегоболотоходе, который имеет большие колеса со сверхнизким давлением, что позволяет передвигаться по региону в местах, где нет автомобильных дорог.

Президент отметил, что вопросы Чукотки важны не только для всей страны, но и для всего мира. «Чукотка на слуху у всей страны. И не только потому, что это самый восточный регион России, но и потому, что здесь сосредоточены полезные ископаемые в больших количествах, здесь очень много вопросов, связанных с обеспечением безопасности страны, с развитием логистических маршрутов – чрезвычайно важных не только для России, но и для всего мира», – сказал президент.