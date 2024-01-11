Путин: Возможностей на Дальнем Востоке даже больше, чем в Москве

Путин: Дальний Восток обладает такими возможностями, которых нет даже в Москве

Tекст: Ольга Никитина

Один из участников встречи рассказал, что после учебы в столичном вузе вернулся на Сахалин, где его семья, воспользовавшись преимуществами механизма территории опережающего развития, занималась проектом по строительству гостиниц на территории горнолыжного курорта «Горный воздух». Выслушав его, Путин сказал: «Здорово, что вы после обучения в Москве вернулись на Дальний Восток, на Сахалин, и себя [здесь] реализовываете».

«Москва хороший город, там много возможностей, но таких нет», – заметил Путин. «А здесь у вас [необходимые возможности] есть на Сахалине. У вас получается. Здорово. Я вас с этим поздравляю», – приводит его слова ТАСС.

Также глава государства отметил, что изменения в преференциальные режимы для бизнеса на Дальнем Востоке нужно вносить аккуратно, чтобы не навредить предпринимателям. «Вы правы, безусловно, сохранение правил игры, как вы сказали, стабильность, действительно, – это мать инвестиций. Когда люди строят планы, бизнес-планы, конечно, должны исходить из того, что ситуация стабильна», – сказал Путин. В частности, его попросили не сокращать возможности льготных режимов для бизнеса на Дальнем Востоке, а оставить их прежними или улучшить.

При этом президент обратил внимание, что изменения предлагаются в законопроекте, который пока не одобрен. «И проекта-то нет, есть только обсуждение», – добавил он. Глава государства пояснил, что предложения Минфина заключаются «только в том, чтобы объем предоставляемых льгот не превышал объемы капитальных вложений и средств на НИОКР, чтобы было соответствие».

«Экономия государственных ресурсов нужна, это правда, лишних денег никогда не бывает. Но здесь очень важно сохранить этот режим в целом, не ухудшать его. Обязательно посмотрим», – заверил Путин. Он подчеркнул, что «одно дело – это бюрократия и поиск оптимизации расходов бюджета, а с другой стороны на чаше весов инвестиционный климат целого огромного макрорегиона».

Сейчас на Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов – территории опережающего развития, которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями.

Ранее в ходе встречи Путин заявлял, что статус территории опережающего развития (ТОР) может быть придан мультимодальным складским комплексам, прилегающим к автомобильным международным пунктам пропуска.