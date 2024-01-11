Путин допустил предоставление статуса ТОР приграничным логистическим центрам

Политолог: Визит Путина на Чукотку задает новый тренд пространственного развития России

Политолог Баширов: Визит Путина положительно скажется на развитии Чукотки и Арктического региона

Tекст: Олег Исайченко

«Владимир Путин задал новый тренд пространственного развития России, который нацелен на преображение всех регионов страны. В частности, для своего первого визита в новом году он выбрал Чукотку. Часто, когда говорят о развитии Дальнего Востока, вспоминают лишь Владивосток, однако там есть и другие субъекты, на которые очень важно обратить внимание», – сказал Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

«Чукотка – один из активно развивающихся российских регионов. Да, пока там не настолько хорошо развита инфраструктура. Тем не менее субъект имеет огромное количество ресурсов. В совокупности с активной работой властей это делает регион очень привлекательным для инвесторов», – отмечает собеседник.

«Визит президента, безусловно, положительно скажется на Чукотке. Следует ожидать новых поручений главы государства, направленных на развитие как этого субъекта, так и всего Арктического региона. Особое внимание российского лидера традиционно обращено на социальную сферу, например, он поддержал идею освобождения многодетных семей от налога на жилье на Дальнем Востоке», – подчеркивает он.

Также своим визитом Путин выразил доверие действующему главе региона Владиславу Кузнецову, который ранее занимал позицию первого заместителя председателя правительства ЛНР, где отвечал за восстановление инфраструктуры. «Это однозначно положительный сигнал для местной власти, поскольку президент доверяет губернатору стратегическую задачу по развитию важного для экономики страны региона», – отметил политолог.

«Важно и то, что Путин обращает внимание не только на Чукотку, но и на другие субъекты нашей страны. Президент смотрит за развитием всех российских регионов и за исполнением своих указов. В частности, глава государства планировал приехать в Якутию, но пока не смог этого сделать, полагаю, что вскоре он все же посетит этот регион», – резюмировал Баширов

Ранее президент России Владимир Путин впервые прилетел с рабочим визитом на Чукотку. В наступившем 2024 году это стало первой региональной поездкой для лидера страны. От аэропорта до Анадыря глава государства передвигался на снегоболотоходе, который имеет большие колеса со сверхнизким давлением, которые больше, чем у внедорожника, что позволяет им передвигаться по региону в местах, где нет автомобильных дорог.

В ходе визита президент посетил круглогодичный тепличный комплекс «Крестьянское хозяйство Макатровых». В нем выращивают овощи в условиях вечной мерзлоты. Теплицы занимают 0,24 га, половина из них введена в работу в этом году. На предприятии задействованы два десятка человек. В течение года там производят 79 тонн продукции, это примерно 20% от покупаемых в Анадыре овощей.

Президент Владимир Путин в ходе встречи с жителями Анадыря рассказал, что лучше наблюдать жизнь региона своими глазами, чем в докладах. «Один раз лучше увидеть, чем сто раз услышать: здесь сразу многое становится понятно. По бумагам вроде и так все ясно, но когда смотришь своими глазами, некоторые вещи приобретают совершенно другое звучание. Например, прилететь в аэропорт, потом переехать в город – по зимнику в данном случае, начинаешь понимать, что это такое и как люди здесь живут», – цитирует главу государства сайт Кремля.

Кроме того, президент отметил, что вопросы Чукотки важны не только для всей страны, но и для всего мира. «Чукотка на слуху у всей страны. И не только потому, что это самый восточный регион России, но и потому, что здесь сосредоточены полезные ископаемые в больших количествах, здесь очень много вопросов, связанных с обеспечением безопасности страны, с развитием логистических маршрутов – чрезвычайно важных не только для России, но и для всего мира», – сказал Путин.

Также Владимир Путин согласился с предложением жителей Анадыря освободить многодетные семьи на Дальнем Востоке от налога на жилье. «Безусловно, такая возможность есть. Я это поддерживаю и поручу правительству и соответствующей профильной комиссии Госсовета это проработать. Думаю, что в ближайшее время это решение будет принято», – отметил он.