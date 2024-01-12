В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.3 комментария
Эрдоган обвинил США и Британию в попытках превратить Красное море в «море крови»
Соединенные Штаты и Великобритания применили при ударах по объектам йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) непропорциональную силу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Они пытаются превратить Красное море в море крови», – приводит его слова ТАСС. То же самое, по мнению Эрдогана, Израиль осуществляет в Палестине.
По разным каналам турецкая сторона получает сведения о том, что «хуситы отвечают успешно», добавил президент Турции. Кроме того, Эрдоган выразил надежду, что Израиль будет осужден Международным судом ООН за военные преступления, совершенные в секторе Газа.
В Кремле ранее заявили, что удары, нанесенные силами Соединенных Штатов и Великобритании по Йемену, с точки зрения международного права являются нелегитимными.