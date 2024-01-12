Эрдоган обвинил США и Британию в попытках превратить Красное море в «море крови»

Tекст: Ольга Никитина

«Они пытаются превратить Красное море в море крови», – приводит его слова ТАСС. То же самое, по мнению Эрдогана, Израиль осуществляет в Палестине.

По разным каналам турецкая сторона получает сведения о том, что «хуситы отвечают успешно», добавил президент Турции. Кроме того, Эрдоган выразил надежду, что Израиль будет осужден Международным судом ООН за военные преступления, совершенные в секторе Газа.

В Кремле ранее заявили, что удары, нанесенные силами Соединенных Штатов и Великобритании по Йемену, с точки зрения международного права являются нелегитимными.