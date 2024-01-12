Политолог: Прокуратура России вышла на новый уровень эффективности работы

Политолог Мартынов: Правовое благополучие россиян находится в надежных руках

Tекст: Олег Исайченко

«Владимир Путин всегда уделял прокуратуре колоссальное внимание. Это ведомство уже более 300 лет защищает интересы граждан нашей страны и пристально следит за тем, чтобы законы государства беспрекословно выполнялись каждым человеком, находящимся на территории России. Переоценить важность этой работы невозможно», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

«Наш президент прекрасно понимает задачи прокуратуры и всячески содействует улучшению ее работы. За последние несколько лет ведомство вышло на новый уровень эффективности, что видно по росту стабильности внутри общества. Благодаря усилиям Путина Россия превратилась в сильное и справедливое государство», – подчеркивает собеседник.

«Граждане осознают, что их правовое благополучие находится в надежных руках. Они знают, что перед отечественным законодательством все равны. Пристального внимания прокуратуры не избежит ни один злоумышленник. Однако нельзя забывать и о другой функции этого ведомства – защитной», – уточняет эксперт.

он отмечает, что данный орган помогает гражданам отстаивать собственные права. «Сегодня это особенно важно в условиях проведения СВО. Прокуратура взяла на свои плечи непростую обязанность – гарантировать безопасность нашим военным и их семьям в законодательном плане», – акцентирует политолог.

«Кроме того, ведомство ведет активную деятельность и на территории новых регионов РФ. Необходимо помочь местным жителям понять, что теперь их права и свободы будут защищены, они больше не брошены на произвол судьбы. В общем, прокуратура активно развивается и адаптируется под требования нового времени. Уверен, это ведомство ждет еще немало достижений и заслуг в будущем», – резюмирует Мартынов.

Ранее Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры Российской Федерации с их профессиональным праздником. Глава государства отметил, что на протяжении всей трехсотлетней истории ведомства его работники «убедительно подтверждали свое особое предназначение в служении закону».

По словам Путина, деятельность сотрудников прокуратуры традиционно связана с защитой прав и свобод граждан, обеспечение надзора за соблюдением всех правовых норм в государстве. Глава России подчеркнул, что за каждым решением представителей этого ведомства скрывается «вера людей в торжество закона и справедливости».

Кроме того, президент обозначил важную роль прокуратуры в обеспечении интересов страны в сфере безопасности и обороны. Одной из приоритетных задач Путин назвал «контроль за четким соблюдением законных прав, выплат и льгот для участников специальной военной операции и их семей».

Российская прокуратура была учреждена 12 января 1722 года в соответствии с указом Петра I. Сегодня эта дата считается профессиональным праздником всех сотрудников и ветеранов надзорного ведомства.