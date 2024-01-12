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После стрельбы в школе Ижевска директор ЧОП получил условный срок
Суд приговорил к трем годам условно директора ЧОП после стрельбы в школе в Ижевске
Директора частной охранной организации «Щит», работавшей в школе в Ижевске, где произошла стрельба, признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, и приговорили к трем годам условно, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
В сообщении суда уточняется, что Злобин признан также виновным в неправомерном обороте средств платежей. Он приговорен к трем годам лишения свободы с испытательным сроком на три года, передает ТАСС.
Следствие установило, что Злобин, будучи директором ЧОП, не обеспечил пропускной режим в школе, что поставило под угрозу жизнь и здоровье учеников и работников учреждения. Также он два раза изготовил поддельные документы о переводе денег на общую сумму 500 тыс. рублей. Сам подсудимый признал вину только в подделке платежных поручений.
Утром 26 сентября 2022 года выпускник устроил стрельбу в ижевской школе, после чего покончил с собой. Погибли 18 детей и шесть взрослых, более 20 пострадали.