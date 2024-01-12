В Российской империи сын мог за казенный счет получить профессию, в которой работал его отец. Почему бы не возродить эту практику, которая бы гарантировала не только то, что сын не останется без высшего образования, но и то, что отцу не придется за это платить?0 комментариев
Хуситы пообещали продолжить атаковать суда в Красном море
Хуситы пообещали продолжить атаковать суда в Красном море, несмотря на удары США и Британии по Йемену
Несмотря на удары, нанесенные силами США и Британии по объектам в Йемене, движение «Ансар Аллах» (хуситы) продолжит атаковать связанные с Израилем гражданские суда в Красном море, заявил официальный представитель движения Мухаммед Абдель Салям.
Он заявил, что агрессии с американской и британской стороны нет оправдания. Международное судоходство в Красном и Аравийском морях не находилось под угрозой, приводит его слова РИА «Новости».
«Мы атаковали и продолжим атаковать израильские суда, направляющиеся в порты оккупированной Палестины», – говорится в заявлении спикера движения, размещенном в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Военно-воздушные силы США ранее сообщили, что ударили по более чем 60 целям на 16 объектах йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы).