Офицер США обвинил Байдена в разжигании войны из-за ударов по Йемену

Подполковник США Дэвис обвинил Байдена в разжигании войны из-за ударов по Йемену

Tекст: Александра Юдина

По его словам, ситуация может развернуться более широко – хуситы недвусмысленно предупредили, что, если США нападет на их территории, то они сами начнут атаковать американцев и американские интересы в регионе, передает РИА «Новости».

«Какой у нас план? Это потенциальный удар, который втягивает нас в войну», – возмутился Дэвис.

Также офицер отметил, что действующий глава Белого дома обязан объяснить американцам, для чего США развязывают конфликт.

Напомним, в ночь на пятницу США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене. Хуситы в ответ на бомбежки пригрозили США и Британии «высокой ценой». Иран раскритиковал США и Британию за удар по хуситам, назвав их действия в Йемене произволом.