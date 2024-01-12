В Российской империи сын мог за казенный счет получить профессию, в которой работал его отец. Почему бы не возродить эту практику, которая бы гарантировала не только то, что сын не останется без высшего образования, но и то, что отцу не придется за это платить?0 комментариев
Офицер США обвинил Байдена в разжигании войны из-за ударов по Йемену
Подполковник США Дэвис обвинил Байдена в разжигании войны из-за ударов по Йемену
Американский президент Джо Байден пытается втянуть страну в войну своими действиями по отношению к Йемену, заявил каналу Fox News подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
По его словам, ситуация может развернуться более широко – хуситы недвусмысленно предупредили, что, если США нападет на их территории, то они сами начнут атаковать американцев и американские интересы в регионе, передает РИА «Новости».
«Какой у нас план? Это потенциальный удар, который втягивает нас в войну», – возмутился Дэвис.
Также офицер отметил, что действующий глава Белого дома обязан объяснить американцам, для чего США развязывают конфликт.
Напомним, в ночь на пятницу США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене. Хуситы в ответ на бомбежки пригрозили США и Британии «высокой ценой». Иран раскритиковал США и Британию за удар по хуситам, назвав их действия в Йемене произволом.