Путин заявил о востребованности высокоскоростного ж/д сообщения по России

Tекст: Ольга Никитина

Главу государства попросили принять меры для сокращения времени железнодорожных перевозок на Дальнем Востоке. «Это одна из основных задач РЖД – увеличение скорости перевозок, это генеральная задача, над этим они работают и будут работать дальше», – приводит его слова ТАСС.

«Скоростное движение будем развивать сначала в европейской части, потом будем идти на Урал и там дальше смотреть. У нас с такой территорией высокоскоростное пассажирское движение востребовано, и конечно, нужно увеличивать скорость перевозки грузов. Это точно», – добавил он.

Кроме того, Путин обратил внимание на важность строительства моста через Лену для Якутска. «Проблема большая для Якутска, столько лет обсуждается, лет 10–15 уже», – заметил глава государства. Одна из участниц встречи попросила Путина лично проконтролировать строительство сооружения. «Я понимаю, да», – заверил Путин.

Ранее Путин назвал грядущее десятилетие периодом «большой стройки» и больших проектов, «в том числе на железной дороге».