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Иракские группировки объявили о первой атаке на базу США у аэропорта в Сирии
Шиитские движения в составе «Исламского сопротивления в Ираке» объявили о первом нападении на военную базу США возле аэропорта города Эль-Камышлы в Сирии, об этом сообщило агентство Shafaq News со ссылкой на заявление движений.
Отмечается, что атакована база «Хемо», которая расположена к западу от аэропорта Эль-Камышли в Сирии, передает РИА «Новости».
Иракские СМИ отмечают, что против той базы была совершена первая атака.
Ранее в среду иракские вооруженные группировки заявили, что атаковали другую базу США в районе газового месторождения «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.
Напомним, премьер-министр Ирака Мухаммед Шия ас-Судани после гибели в Багдаде в результате американского удара полевого командира проиранского шиитского движения заявил о выводе иностранного военного контингента из Ирака.