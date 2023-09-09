Путин обозначил направление развития отношений России и КНДР

Путин: Наращивание отношений России и КНДР идет в русле обеспечения безопасности в регионе

Tекст: Ольга Никитина

«Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать двусторонние связи на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии», – передает выдержки из послания российского лидера ТАСС со ссылкой на государственное радио КНДР «Голос Кореи».

Кроме того, Путин отметил, что Советский Союз первым признал новое суверенное государство. «С тех пор отношения между нашими странами неизменно строятся на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества в различных областях», – отмечается в поздравлении президента.

Путин также пожелал Ким Чен Ыну «крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР – мира и благополучия».

Напомним, военизированный парад, приуроченный к 75-летию основания КНДР, прошел в ночь на субботу в Пхеньяне.