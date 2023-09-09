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    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

    31 комментарий
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России не нужна переговорная форточка с Украиной

    Запад будет сейчас убеждать Россию начать переговоры с Киевом. Однако России эти переговоры не нужны – для них еще не созрели ни территориальные, ни политические условия.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как связаны контрнаступление Украины и расследование по «Северным потокам»

    Слив Зе-команды сейчас действительно выгоден очень многим. И да, этот слив способен изменить мировую политику, как пишет Der Spiegel, в том смысле, что он запустит важные процессы на военном и экономическом треках.

    23 комментария
    9 сентября 2023, 00:51

    Путин обозначил направление развития отношений России и КНДР

    Путин: Наращивание отношений России и КНДР идет в русле обеспечения безопасности в регионе

    Путин обозначил направление развития отношений России и КНДР
    @ Russian Presidency/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Наращивание двусторонних отношений России и КНДР на всех направлениях идет в русле обеспечения безопасности и стабильности Корейского полуострова и Северо-Восточной Азии, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 75-й годовщины основания республики.

    «Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать двусторонние связи на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии», – передает выдержки из послания российского лидера ТАСС со ссылкой на государственное радио КНДР «Голос Кореи».

    Кроме того, Путин отметил, что Советский Союз первым признал новое суверенное государство. «С тех пор отношения между нашими странами неизменно строятся на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества в различных областях», – отмечается в поздравлении президента.

    Путин также пожелал Ким Чен Ыну «крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР – мира и благополучия».

    Напомним, военизированный парад, приуроченный к 75-летию основания КНДР, прошел в ночь на субботу в Пхеньяне.

    6 сентября 2023, 06:25
    США захотели «удержать» Северную Корею от поставок оружия России

    Помощник президента США Салливан заявил об «интенсивном продвижении» переговоров КНДР и России о поставках оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя возможность введения новых санкций против КНДР в связи с приписываемыми ей поставками вооружений в Россию, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что такой шаг Пхеньяна «не лучшим образом отразится на Северной Корее».

    Салливан обвинил КНДР в поставках России вооружений для атак «зерновых хранилищ и отопительной инфраструктуры» на Украине. По его словам, КНДР «заплатит за это в рамках международного сообщества», передает ТАСС.

    При этом США «не видели», чтобы КНДР «осуществляли значительные поставки боеприпасов или других военных средств в Россию». По версии Вашингтона, переговоры России и КНДР «относительно военной поддержки достаточно интенсивно продвигаются».

    США намерены «призывать Северную Корею выполнять взятые на себя публичные обязательства не поставлять в Россию вооружения», а также искать способы «удержать Северную Корею от этого шага».

    Напомним, в YT сообщила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в середине сентября может посетить Россию и встретиться с главой российского государства Владимир Путиным. В Кремле отказались комментировать возможность встречи Путина и Ким Чен Ына.

    Коментарии (7)
    7 сентября 2023, 19:10
    Посол: КНДР будет укреплять боевое товарищество с Россией

    Посол КНДР заявил о приверженности страны политике «ядерным оружием на ядерное оружие»

    Посол: КНДР будет укреплять боевое товарищество с Россией
    @ Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    КНДР выражает полную поддержку России в ее борьбе за защиту суверенного права и достижения международной справедливости, заявил посол Северной Кореи в Москве Син Хон Чхоль.

    Посол сообщил, что КНДР поддерживает борьбу России за справедливость в мире и будет укреплять с ней товарищество «в борьбе против общего врага».

    По словам дипломата, республика будет продолжать придерживаться позиции «ядерным оружием на ядерное оружие» в ответ на попытки США и враждебных государств усилиться в регионе. КНДР намерена отстаивать мир и стабильность на Корейском полуострове, передает ТАСС.

    Также посол отметил, что сейчас Корейский полуостров становится одной из самых горячих точек, где есть противостояние и напряженность. Причиной является зверская враждебная политика США.

    Ранее сообщалось, что Россия удвоила число дипломатов в КНДР.

    Коментарии (8)
    7 сентября 2023, 16:15
    Россия удвоила число дипломатов в КНДР
    Россия удвоила число дипломатов в КНДР
    @ wikipedia.org/Lazyhawk

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское посольство в Корейской Народно-Демократической республике провело ротацию кадров, туда прибыли 20 новых сотрудников, сообщили российские дипломаты.

    В международном аэропорту Сунан в Пхеньяне в четверг впервые после 2019 года встретили 20 дипломатов и технических сотрудников, сообщили дипломаты в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской), передает ТАСС.

    Они прибыли туда в порядке кадровой ротации. Отмечается, что после начала пандемии коронавируса дипломаты в КНДР «долгие месяцы и годы провожали» коллег, от «полноценного батальона» там осталось лишь «два неполных отделения», в последний год там работали 18 сотрудников.

    Тем временем администрация США сообщила о намерении ввести дополнительные санкции против России и КНДР из-за того, что они якобы наращивают военно-техническое сотрудничество.

    Коментарии (13)
    8 сентября 2023, 15:52
    Путин открыл участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса

    Путин принял участие в открытии участка трассы М-12 от Москвы до Арзамаса

    Путин открыл участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин принял участие в открытии участка трассы М-12, который связал Москву с Арзамасом и был построен на 10 месяцев раньше срока.

    Путин приехал в Нижегородскую область, где проходит церемония открытия участков трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса, передает РИА «Новости».

    «Уже в декабре этого года по трассе М-12 можно будет доехать и до Казани. Время в пути у автомобилистов займет всего 6,5 часов вместо 12 часов», – написал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

    Путин вышел на связь со строителями трассы по ВКС. В церемонии приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Виталий Савельев, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Разрешаю», – сказал Путин в ответ на просьбу дать команду на запуск движения, передает ТАСС.

    Общая протяженность участка от Москвы и Арзамаса составляет 415 км. Магистраль соединяет четыре региона – Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. В декабре 2023 года планируется завершить строительство участка до Казани. Время в пути между этими двумя городами сократится с 12 до 6,5 часов.

    Напомним, на сегодняшний день, несмотря на то что трасса даже не полностью открыта, на М-12 уже работают три МФЗ – две в Московской области и одна во Владимирской. А всего к концу этого года, когда будет открыто движение от Москвы до Казани, на всем протяжении новой дороги будет работать 16 многофункциональных зон.

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    8 сентября 2023, 02:04
    КНДР спустила на воду новую атомную подводную лодку

    В КНДР спустили на воду новую подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием

    Tекст: Ольга Никитина

    В КНДР состоялась церемония спуска на воду новейшей подводной лодки, оснащенной тактическим ядерным оружием. В мероприятии принял участие северокорейский лидер Ким Чен Ын, сообщает радиостанция «Голос Кореи».

    В сообщении говорится, что это первая северокорейская субмарина, оснащенная тактическим ядерным оружием. Подлодка готовится к выходу в море для испытательного плавания, передает ТАСС заявление северокорейской стороны.

    Ким Чен Ын в ходе церемонии подчеркнул, что ядерное оружие является важнейшим компонентом военно-технического оснащения ВМС страны. Он пообещал, что ядерное вооружение флота КНДР будет ускорено. Также Северная Корея, по словам главы государства, намерена модернизировать все имеющиеся у нее тяжелые подводные лодки и оснастить их тактическим ядерным оружием.

    Накануне посол Северной Кореи в Москве Син Хон Чхоль заявил, что КНДР выражает полную поддержку России в ее борьбе за защиту суверенного права и достижения международной справедливости.

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    7 сентября 2023, 14:23
    Путин призвал главу Мордовии следить за региональным бюджетом

    Путин обсудил с главой Мордовии социально-экономическое развитие региона

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Мордовии Артемом Здуновым и обсудил социально-экономическое развитие региона, в том числе наращивание промышленного потенциала.

    Путин на встрече со Здуновым призвал его присматривать за региональным бюджетом Мордовии, поскольку у республики были проблемы с госдолгом, размер которого был очень высоким, на регион были наложены штрафы, которые сейчас сняты, передает ТАСС.

    Здунов доложил о том, как в Мордовии улучшают ситуацию с демографией, а также упомянул и о гражданах, отбывающих наказание, заметив, что в регионе «самая большая концентрация таких учреждений».

    «И трудоустройство после освобождения – тоже самое большое в сравнении с другими регионами», – отметил Путин.

    Ранее в июле президент России Владимир Путин на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым отметил стабильную обстановку в регионе.

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    8 сентября 2023, 21:04
    Путин: Запад спровоцировал конфликт на Украине для сдерживания России
    Путин: Запад спровоцировал конфликт на Украине для сдерживания России
    @ Илья Питалев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запад целенаправленно спровоцировал конфликт на Украине, чтобы создать дополнительные условия для ограничения экономического роста и сдерживания развития России, заявил президент России Владимир Путин.

    На встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра Путин напомнил о своей предыдущей беседе в Сарове со специалистами в 2014 году.

    «Тогда только наши недоброжелатели делали первые шаги в попытках ограничить наш технологический суверенитет, помешать нашему развитию, тогда мы говорили о том, что нужно предпринимать энергичные шаги, чтобы обеспечить свой технологический суверенитет. Должен сказать, что наши прогнозы подтвердились, как мы говорили – будет вот так, вот так – все так и произошло, спровоцировали еще этот конфликт на Украине, воспользовались этим», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент считает, что это целенаправленно делалось для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения экономического роста и сдерживания развития России.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр страны.

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    6 сентября 2023, 13:14
    Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

    Наследный принц Саудовской Аравии поблагодарил Путина за поддержку обращения королевства в БРИКС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Наследный принц выразил признательность российскому лидеру за поддержку обращения королевства о присоединении к БРИКС, сообщила пресс-служба Кремля.

    В свою очередь Путин рассказал о приоритетах российского председательства в БРИКС в 2024 году, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Стороны также дали высокую оценку взаимодействию двух стран в формате «ОПЕК плюс». Договоренности о сокращении добычи нефти в сочетании с добровольными обязательствами по ограничению поставок сырья позволяют обеспечивать стабильность глобального энергетического рынка, отмечается в сообщении.

    В ходе переговоров лидеры затронули ряд актуальных вопросов дальнейшего углубления кооперации в торгово-экономической, транспортно-логистической и инвестиционной областях.

    Напомним, на прошедшем саммите БРИКС было принято решение расширить и принять в нее еще шесть государств – Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые страны БРИКС усилят Россию.

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    8 сентября 2023, 19:52
    В Пхеньяне прошел военизированный парад по случаю 75-летия основания КНДР
    В Пхеньяне прошел военизированный парад по случаю 75-летия основания КНДР
    @ Yao Dawei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военизированный парад прошел в ночь на субботу в Пхеньяне, его приурочили к 75-летию основания КНДР, сообщило агентство Yonhap News.

    О подробностях мероприятия не сообщается, предположительно, в параде приняли участие члены Рабоче-крестьянского красного ополчения, отряды которого составляют костяк гражданской самообороны республики, передает ТАСС.

    СМИ также предполагает возможное участие в торжествах Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Творческий коллектив прибыл в страну 7 сентября, чтобы выступить на концерте в День образования КНДР 9 сентября.

    Рабоче-крестьянское красное ополчение создали в 1959 году по инициативе основателя КНДР Ким Ир Сена. Сейчас оно насчитывает от 3 до 5 млн человек.

    Ранее посол КНДР заявил, что страна будет укреплять боевое товарищество с Россией.

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    7 сентября 2023, 13:29
    Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Центр»

    Президент Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Центр» Мордвичеву

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-полковника командующему группировкой войск «Центр» в зоне спецоперации Андрею Мордвичеву.

    В тексте указа, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, президент распорядился присвоить Мордвичеву Андрею Николаевичу звание генерал-полковника, а начальнику Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Александру Шестакову – звание генерал-лейтенанта.

    Напомним, 4 августа министр обороны Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации и заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.

    В июле командующий группировкой российских войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев предсказал срок завершения «наступления» ВСУ.

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    7 сентября 2023, 13:01
    Песков заявил о намерении России развивать отношения с Северной Кореей

    Песков: Россия намерена развивать отношения с КНДР без оглядки на мнение других стран

    Tекст: Антон Никитин

    Россия намерена развивать отношения с КНДР без оглядки на мнение других стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «У нас с Пхеньяном свои отношения, мы ими дорожим, это наш сосед – Северная Корея, и мы, разумеется, будем и дальше развивать с ними отношения без оглядки на мнение других стран», – приводит слова представителя Кремля ТАСС.

    Накануне в администрации США заявили об «интенсивном продвижении» переговоров КНДР и России о поставках оружия. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу не исключил проведения совместных учений с Северной Кореей.

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    8 сентября 2023, 23:14
    Путин дал молодому ученому совет по поводу идеальной жены
    Путин дал молодому ученому совет по поводу идеальной жены
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин обсудил с молодыми учеными в Сарове вопросы поиска темной материи во Вселенной, неожиданно разговор затронул тему поиска идеальной жены.

    Аспирант филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в Сарове Максим Вялков рассказал главе государства, что занимается темой нейтрино – фундаментальных частиц, не имеющих заряда и обладающих крайне малой массой, изучение которых является одним из важных направлений в физике, поскольку дает возможность обнаружить эффекты, находящиеся за пределами стандартной модели, передает ТАСС.

    «Темную материю где искать будем? Во Вселенной или где-то поближе?» – спросил Путин. Молодой человек заверил, что «она везде, ее больше, чем видимой материи». «Будем искать здесь», – сказал аспирант. «Найдем и чего будем с этим делать?» – поинтересовался Путин. «Получим новые загадки. Но сначала получим Нобелевскую премию», – ответил молодой ученый.

    «Вам успехов по изучению нейтрино», – пожелал президент, собираясь передать слово другому участнику встречи. Однако собеседник главы государства неожиданно добавил: «И в поиске жены».

    «Неизвестно, что важнее, – отреагировал глава государства. – Я не шучу. Попадется какая-нибудь не очень увлеченная наукой девушка, и что будете делать? Про нейтрино забудете».

    «Я нашел формулу: должна быть жена-архитектор», – заявил Вялков. «Почему?» – спросил Путин. «Это человек искусства. У здания есть душа, и вот ее закладывает архитектор. Она должна чувствовать красоту вселенной, и точно так же физик-математик чувствует эту красоту вселенной», – поделился своей теорией молодой ученый.

    «Он (архитектор – прим. ВЗГЛЯД) должен мыслить образами, – стал рассуждать Путин. – Знаете что? Это ваше учреждение не должно ограничиваться какими-то стереотипами. Вы тоже не ограничивайтесь стереотипами. Обязательно архитектор и все! И уткнетесь там в стену в какую-то. Нужен человек, который мыслит образами, а это может быть человек самых разных профессий», – посоветовал глава государства. «Я учту, запишу», – шутливо сдался молодой человек. «Нет-нет, это ваш выбор», – подвел итог президент.

    Ранее Путин назвал решаемым вопрос организации пассажирского авиасообщения в аэропорту города Сарова в Нижегородской области и поручил продумать возможные варианты его решения.

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    7 сентября 2023, 14:29
    Путин поручил продумать разграничение ответственности за создание и применение ИИ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Путин поручил продумать, как разграничить ответственность создающих и использующих нейросети.

    «Правительству рассмотреть вопросы, касающиеся разграничения ответственности за создание и использование технологий искусственного интеллекта и сложных нейросетей», – говорится в указе, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Также президент поручил обеспечить поддержку до 2030 года исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта с упором на алгоритмы машинного обучения и развитие больших языковых моделей.

    Сделать это нужно с помощью финансирования таких мер поддержки из федерального бюджета. Доклад должен быть предоставлен до 1 декабря и далее один раз в год.

    Также появилось распоряжение предусмотреть введение льгот для отечественных производителей комплектующих к суперкомпьютерам.

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    8 сентября 2023, 10:16
    Путин назвал Донбасс многовековым оплотом России

    Президент Владимир Путин поздравил Донбасс с 80-летием освобождения от фашистских захватчиков во время ВОВ

    Tекст: Александра Юдина

    Донбасс является многовековым оплотом России, землей тружеников и воинов, это – богатый и щедрый край, заявил российский лидер Владимир Путин во время поздравления с 80-летием освобождения региона от фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.

    Президент подчеркнул важность даты в истории России, так как в этот день 80 лет назад «был очищен от нацистских оккупантов легендарный, непокоренный Донбасс», передает ТАСС.

    В своей речи Путин также отметил, что Россия надежно хранит духовные традиции, заветы и память предков, и напомнил о Саур-Могиле – кургане в ДНР, который был стратегической высотой и несколько раз переходил из рук в руки, но покорился советским солдатам.

    Путин также сообщил, что в данный момент мемориал Саур-Могилы, разрушенный в 2014 году, полностью восстановлен, а рядом с образами советских воинов по праву увековечены подвиги их доблестных потомков – новых героев Донбасса.

    Президент добавил, что пример Красной армии мог вдохновить девять лет назад ополченцев Донбасса «в новой схватке с нацизмом».

    «Вся наша Россия, цельная своей историей, нерушимая своими духовными традициями, верная заветам и памяти предков», – заметил он.

    По словам Путина, сотни тысяч партизан, мирных граждан и детей подверглись пыткам и казням, пока нацистская Германия оккупировала Донбасс во время ВОВ – нацисты «делали все, чтобы сохранить за собой донецкие степи, заставить людей работать на военную машину Третьего рейха».

    При этом, как подчеркнул российский лидер, на захваченных территориях нацистов встретило яростное народное сопротивление, его накал не ослабевал 700 дней.

    «За то время, пока жестокий, циничный зверь хозяйничал на Донбассе, пыткам и казням подверглись сотни тысяч партизан, подпольщиков, мирных граждан, детей», – напомнил президент.

    Ранее Путин призвал власти Донбасса не откладывать решение социальных вопросов.

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    8 сентября 2023, 20:17
    Путин посетил закрытый город атомщиков Саров

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Саров, где находится одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса страны.

    В начале визита Путин почтил память выдающегося физика-ядерщика, академика Юлия Харитона. Он возложил к его памятнику букет алых роз, передает ТАСС.

    Город атомщиков Саров, более известный как Арзамас-16, имеет статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО). На его территории расположен Российский федеральный ядерный центр и Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики ВНИИ ЭФ. Здесь над созданием ядерного щита страны работали выдающиеся физики Игорь Курчатов, Юлий Харитон и Анатолий Александров.

    В ходе визита в Нижегородскую область Путин принял участие в запуске участка трассы М-12 Москва – Арзамас, а также посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь.

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      Президент Молдавии Майя Санду заявила, что аудиторы опровергли наличие у ее страны многомиллионных долгов перед Газпромом. Более того, она обвинила Газпром в шантаже: якобы он добился аудита долга, угрожая оставить Молдавию без газа перед зимой. Санду лжет. Но скоро придет новая зима.

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