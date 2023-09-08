Рар объяснил желание Бербок поделиться беженцами с другими странами

Германский политолог Рар указал на раскол ЕС из-за проблемы беженцев

Tекст: Евгений Поздняков

«Миграционный кризис в Европе нарастает. Летом тысячи новых беженцев, преимущественно из Африки, вновь пересекли границы Европы. В основном через Средиземное море. Беженцы знают: попав в Германию, их отсюда не выдворят. Они получают громадные пособия, могут не работать», – рассказал германский политолог Александр Рар.

«Однако в стране из-за растущих проблем с «новопришельцами» растет рейтинг партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая хочет резко ограничить поток мигрантов. Бербок боится роста их популярности и бьет в набат. Но что еще делать? Либеральная Европа не может закрыть свои границы для страждущих. Нет такой кнопки, которая может остановить миграцию», – отмечает собеседник.

«Из-за того, что ФРГ прокламирует вместе с ЕС политику либеральных ценностей и защиту меньшинств, а беженцы попадают под эту категорию, появляется все побольше проблем. Единственный выход из ситуации – заставить другие страны Евросоюза проявить тот же уровень «гуманизма», который проявляет Германия», – пояснил эксперт.

«Западные страны, конечно, слушают Берлин. Но восточноевропейские страны, где почти повсюду правят правые, посылают немцев подальше. В результате ЕС придется откупаться и платить деньги Турции, Ливии, Марокко, Алжиру и Тунису, чтобы они или не пропускали беженцев, или забирали их обратно», – добавил политолог.

«Кроме того, Европа не отказывается от военного вмешательства в конфликты в Африке. Ведь в Берлине, Париже и других столицах твердо уверены в необходимости насадить там демократию и тогда якобы получится убрать предпосылки для массовой миграции в Европу», – заключил Рар.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сочла необходимым скорейшим образом провести реформу предоставления убежища в Европейском союзе. По ее словам, Европа не может «положить конец кризисам в мире одним нажатием кнопки». Поэтому, считает она, нужно приступить к европейской реформе предоставления убежища, в результате которой распределение беженцев станет «более справедливым», а репатриация будет происходить быстрее в случаях, когда нет права на убежище.

Кроме того, реформа, по мнению главы немецкого внешнеполитического ведомства, должна затронуть вопрос выдачи разрешений на работу. Также министр поддержала решение кабмина Германии о включении Грузии и Молдавии в список безопасных стран происхождения. Она отметила, что обе республики находятся на пути евроинтеграции и проводят обширные реформы.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что серия кризисов вокруг ЕС и конфликт на Украине привели к тому, что немцы меняют свои политические предпочтения. На это указывают и недавние рейтинги политиков, которые преподнесли два сюрприза.

Во-первых, первые лица правящей коалиции (Олаф Шольц и Анналена Бербок) оказались в хвосте рейтинга, а в числе его лидеров значатся сразу два политика, невраждебных Москве. Среди них – известная в России Сара Вагенкнехт.