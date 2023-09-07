История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли российские аналитические центры на свое государство или же скорее обслуживают интересы конкурентов и противников России.6 комментариев
В США заявили об уязвимости НАТО на фоне успехов России в конфликте на Украине
Старший научный сотрудник Центра политики безопасности США Браен: Успехи России на Украине показали уязвимость НАТО
Успехи России в конфликте на Украине показали уязвимость НАТО, написал старший научный сотрудник базирующейся в Вашингтоне ультраправой американской общественной организации «Центр политики безопасности» Стивен Браен в статье для Asia Times.
Как считает Браен, один из итогов конфликта на Украине – доказательство того, что НАТО не готово защищать даже собственные территории, передает RT.
Накануне секретарь СНБО Украины Алексей Данилов объявил о начале третьей мировой войны. В прошлую субботу Москва предупредила о риске прямого конфликта между НАТО и Россией из-за прокси-столкновения на Украине.