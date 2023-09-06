ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.20 комментариев
Антикоррупционный суд Украины велел открыть уголовное дело против Умерова
Высший антикоррупционный суд Украины велел возбудить уголовное дело против нового министра обороны страны Умерова
В конце августа украинский Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное дело против нового министра обороны Рустема Умерова в связи с превышением им должностных полномочий на посту главы Фонда госимущества, сообщают СМИ.
Украинские СМИ пишут, что Умеров и его заместители продавали компаниям, связанным с «Центрэнерго», электроэнергию по цене ниже рыночной. Чтобы хищение госимущества не вскрылось, он мешал собрать наблюдательный совет компании, который мог вынести вопрос на рассмотрение кабмина Украины. Член совета «Центрэнерго», который вскрыл преступление, был уволен Умеровым. В ВАКС считают, что эта информация «требует проверки средствами уголовного процесса», передает ТАСС.
Напомним министр обороны Украины Алексей Резников был отправлен в отставку. Комитет Верховной рады по вопросам обороны одобрил кандидатуру Рустема Умерова на пост главы Минобороны.