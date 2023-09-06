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    ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.

    16 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Провал контрнаступления заставляет Украину искать рекрутов за рубежом

    Газета Rzeczpospolita сообщила, что Польша начала выдавать Украине «мужчин, которые выехали из страны». Потом уточнила, что пока не всех, а только организаторов незаконной миграции. Но лиха беда начало.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Зеля «арестовал» Беню

    В таких криптореспубликах, которые принято называть «банановыми», люди, вырвавшиеся из клоунов при геях, ощущают, что они таки геи у клоунов, и сделают все, чтобы уничтожить всех, кто помог им прийти к власти.

    6 комментариев
    6 сентября 2023, 17:19

    Три страны НАТО и Швеция решили создать новый танк

    Три страны НАТО и Швеция решили создать новый танк
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкое руководство вместе с испанскими, итальянскими и шведскими партнерами якобы намерено разрабатывать танк нового поколения, утверждает германское издание Handelsblatt.

    Со стороны ФРГ в разработке планируют принять участие военные концерны Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall, передает ТАСС со ссылкой на Handelsblatt.

    Отмечается, что средства участники намерены получать из европейского фонда European Defence Fund. Сроки разработки и характеристики нового танка в материале не указываются.

    В 2020 году Париж и Берлин подписали соглашение о создании нового перспективного танка Main Ground Combat System – MGCS. По данным издания, проект* якобы находится на грани провала.

    Напомним, британский танк Challenger 2 был уничтожен российскими войсками в районе Работина.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    4 сентября 2023, 12:08
    Эксперт объяснил начало использования Су-34 для ударов «Кинжалом»

    Эксперт Бартош: Су-34 позволит наносить больше ударов гиперзвуковым «Кинжалом» по ВСУ

    Эксперт объяснил начало использования Су-34 для ударов «Кинжалом»
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    МиГ-31К – это достаточно редкая машина, что ограничивает возможности ее применения в качестве носителя «Кинжалов». А Су-34 более распространены, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее российский Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО. До этого основным носителем этого типа оружия был МиГ-31К.

    «МиГ-31 – это скоростной перехватчик, основной целью которого является борьба с самолетами противника. Позднее машина была модифицирована для выполнения других типов задач, в том числе для ударов ракетами «Кинжал», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Использование Миг-31К для запуска «Кинжалов» ограничивается малым количеством этих машин на службе у российской армии. В то же время Су-34 – это более распространенный самолет. Более того, этот самолет изначально предназначался для ударов по наземным целям», – отмечает собеседник.

    «Все это делает Су-34 перспективной платформой для использования «Кинжалов». Теперь можно спрогнозировать более частые удары гиперзвуковым оружием по объектам ВСУ в зоне СВО», – резюмировал Бартош.

    Ранее российский Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО. До этого момента носителями этого типа оружия были специально оборудованные для этой задачи перехватчики МиГ-31К и стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

    Отметим, что ранее первый замгендиректора Ростеха Владимир Артяков отмечал, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» сейчас выпускается серийно и в необходимых Минобороны России объемах.

    По словам Артякова, пропагандистские заявления Украины насчет якобы перехвата «Кинжалов» не выдерживают никакой критики и являются одним из элементов пропагандистской работы со стороны противника.

    По официальным данным Минобороны РФ, в мае «Кинжал» смог полностью уничтожить РЛС и пять пусковых установок ЗРК Patriot. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как российская ракета смогла нанести такой ущерб западному зенитному комплексу.

    Напомним, официально первое боевое применение ракет «Кинжал» состоялось 18 марта 2022 года в ходе спецоперации на Украине. Тогда российские ВКС уничтожили крупный подземный склад авиационных боеприпасов ВСУ в поселке Делятин Ивано-Франковской области.

    Коментарии (35)
    4 сентября 2023, 16:23
    Правительство ФРГ продало трубы для «Северного потока – 2»
    Правительство ФРГ продало трубы для «Северного потока – 2»
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкое правительство избавилось от предназначавшихся для «Северного потока – 2» труб, заявила представитель министерства экономики страны.

    Трубы компании, причастной к строительству газопровода между терминалом СПГ у острова Рюген и населенным пунктом Лубмин, проданы, сказала представитель ведомства, передает РИА «Новости».

    Согласно данным немецкой прессы, после строительства «Северного потока – 2» на складах хранилось около 3 тыс. труб, их планировалось использовать на газопроводе OAL от Рюгена до Лубмина. В мае правительство Германии купило эти трубы у обанкротившегося оператора Nord Stream 2 AG за 70 млн евро.

    Ранее премьер немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявлял, что ФРГ следует отремонтировать «Северные потоки».

    Коментарии (19)
    4 сентября 2023, 03:59
    Российский Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО

    ТАСС: Российский Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО

    Российский Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО
    @ кадр из видео Минобороны

    Tекст: Ольга Никитина

    Истребитель-бомбардировщик Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине, сообщил источник в военном ведомстве.

    Источник ТАСС сообщил, что первый экипаж, успешно выполнивший эту задачу, представлен к государственным наградам.

    Носителем ракет «Кинжал» является специально оборудованный для этого перехватчик МиГ-31К. Также под эти комплексы оборудованы стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и истребители-бомбардировщики Су-34.

    Официально первое боевое применение ракет «Кинжал» состоялось 18 марта 2022 года в ходе спецоперации на Украине. В середине мая во время массированного удара по Киеву российская сторона применила ракеты «Кинжал» и «Калибр».

    Коментарии (25)
    5 сентября 2023, 00:58
    В США оценили последствия интеграции «Кинжалов» в Су-34

    MWM: Использование «Кинжалов» на Су-34 расширит возможности России на Украине

    В США оценили последствия интеграции «Кинжалов» в Су-34
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение президента Владимира Путина вооружить ракетами «Кинжал» ударные истребители Су-34 расширит возможности России и повлияет на все театры военных действий, включая Украину и Сирию, пишут американские СМИ.

    В статье журнала Military Watch говорится, что Су-34 обладает самым большим из всех существующих в мире самолетов боевым радиусом. Также отмечается, что истребитель способен нести тяжелые грузы на дальние расстояния, передает РИА «Новости».

    «Кинжалы», продолжает автор материала, активно применяются на украинском театре военных действий. Одним из наиболее значимых достижений, по оценке эксперта, является уничтожение в мае этого года ракетных батарей Patriot («Пэтриот») в Киеве.

    Накануне стало известно, что истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала о значимости использования Су-34 в качестве платформы для пуска «Кинжалов».

    Коментарии (15)
    6 сентября 2023, 09:05
    Запад испугался нового союзника России в лице Словакии

    Guardian: Словакия сможет стать союзником России после парламентских выборов

    Tекст: Александра Юдина

    Словакия может принять решение стать союзником России после парламентских выборов в сентябре, сообщил обозреватель Guardian Джон Кэмпфнер.

    По его словам, таким образом, «одним махом» Словакия может стать новым союзником России, судя по опросам общественного мнения. Так, высока вероятность возвращения Роберта Фицо, который расточает похвалы Москве и подражает Виктору Орбану, передает РИА «Новости».

    «Скоро внутри Е и НАТО может появиться новый нарушитель спокойствия», – подчеркнул Кэмпфнер.

    Также обозреватель отметил, что если Фицо изберут, то есть «опасность разворота на 180 градусов» в политике Словакии, которая пока еще поддерживает Киев. Однако после победы Фицо Братислава начнет оказывать помощь Москве.

    Ранее Фицо заявил, что в рядах ВСУ до сих пор есть настоящие фашисты. Заявление сделано в преддверии досрочных парламентских выборов в Словакии, которые состоятся 30 сентября.

    Коментарии (6)
    4 сентября 2023, 15:37
    В Польше предрекли трудную зиму для Западной Европы
    В Польше предрекли трудную зиму для Западной Европы
    @ Виктор Лисицын/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Западная Европа может перенести сложную зиму из-за недостатка электроэнергии, заявила уполномоченная польского правительства по стратегической инфраструктуре Анна Лукашевская-Тшечаковская.

    Польские власти тщательно подготовились к отопительному сезону, они заполнили газохранилища, запасли уголь, потому в 2023 году с топливом проблем не ожидается, заявила Лукашевская-Тшечаковская в интервью Польскому агентству печати, передает ТАСС.

    По ее мнению, западные страны Европы может ожидать трудная зима, но Варшава готова оказать поддержку.

    У Германии после отказа от атомной энергии есть дефицит мощности в 5 ГВт, ежедневно наблюдается отрицательный баланс немецкого энергетического рынка. Берлин закупает атомную энергию у Парижа, покупает возобновляемую энергию у Нидерландов, Бельгии, Польши, Швеции. Ноябрь может стать трудным месяцем для немецкого энергорынка, уверена она.

    Решение о закрытии АЭС западными соседями Польши было скорее политическим и идеологическим, чем практическим, потому в ФРГ и наблюдается нехватка электричества, заключила собеседница.

    Коментарии (6)
    5 сентября 2023, 00:39
    В ВСУ рассказали о подрыве солдат на минах времен Второй мировой

    Handelsblatt: Военные ВСУ подрываются на минах времен Второй мировой войны

    В ВСУ рассказали о подрыве солдат на минах времен Второй мировой
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские военнослужащие подрываются на минах, оставшихся в полях со времен Второй мировой войны, что вызывает недовольство со стороны генералов ВСУ, рассказали украинские солдаты немецким СМИ.

    Рядовой ВСУ с позывным «Лютый» рассказал газете Handelsblatt, что когда украинские военные захватывают траншеи, взрываются мины-ловушки. Пройдя открытую местность, солдаты ВСУ бросаются в окопы, где их поджидают мины еще советских времен, передает РИА «Новости» содержание публикации немецкого издания.

    Лютый сказал газете, что солдаты ВСУ, едва осознав ошибку, «разлетаются в клочья». После обнаружения заминированного участка к месту вызывают саперов, но ждать их очень долго, рассказал военнослужащий.

    В статье говорится, что вся эта ситуация вызывает недовольство у украинских генералов, которые, пренебрегая безопасностью, заставляют бойцов двигаться дальше.

    Однако выполнять такие приказы готовы далеко не все военнослужащие, пишет издание. Газета приводит слова одного из украинских солдат по имени Владимир, который заявил, что относятся к ним, как к пушечному мясу. Жизнь украинских военных он назвал кошмаром.

    Американские СМИ со ссылкой на украинских морпехов сообщали ранее о новой российской тактике поджигания минных полей.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мины остановили «контрнаступ» Украины.

    Коментарии (11)
    4 сентября 2023, 13:14
    Шольц показал, как выглядит после травмы глаза

    Канцлер Германии Шольц опубликовал фото с глазной повязкой после травмирования во время спорта

    Tекст: Александра Юдина

    В своем аккаунте в Х (Twitter, запрещен в России) канцлер Германии Олаф Шольц показал первое фото после полученной им в субботу травмы во время занятий спортом.

    Политик опубликовал фото с глазной повязкой и царапинами на правой стороне лица, отметив, что «с нетерпением ждет мемов», передает РИА «Новости».

    Также Шольц поблагодарил за пожелания выздоровления и заверил, что на фото все выглядит хуже, чем есть на самом деле.

    Двумя днями ранее стало известно об отмене поездки Шольца в Херинген из-за «небольшого несчастного случая» – он упал во время пробежки.

    Коментарии (12)
    4 сентября 2023, 18:28
    Шойгу не исключил проведения совместных учений с КНДР

    Глава Минобороны Шойгу: Россия и КНДР могут провести совместные учения

    Шойгу не исключил проведения совместных учений с КНДР
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и КНДР обсуждают возможность проведения совместных военных учений, сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

    Министр обороны России отметил, что проведение военных учений обсуждается со всеми, в том числе с соседней КНДР. В пример он привел совместное патрулирование стратегических бомбардировщиков, совместное патрулирование морских ракетоносцев с Китаем, передает ТАСС.

    «И если раньше у нас это были такие разовые случаи, то сейчас у нас по два – по три раза в год, и мы продолжаем это делать», – добавил Шойгу.

    Ранее Владимир Путин заявил о готовности России к военно-техническому сотрудничеству.

    Коментарии (9)
    5 сентября 2023, 15:52
    СМИ сообщили о решении НАТО послать России «четкий сигнал бдительности»

    Tекст: Кристина Цыцура

    На фоне конфликта на Украине НАТО хочет пригрозить России учениями в Балтийском море, пишет Suddeutsche Zeitung.

    Этот сигнал направит Германия вместе с партнерами по альянсу, заявил главнокомандующий немецких ВМС вице-адмирал Ян Кристиан Каак, передает РИА «Новости».  

    Отмечается, что обеспечение безопасности морских путей становится сейчас важной задачей. Сухопутное сообщение между Польшей и Литвой может быть легко разорвано из-за узкого коридора, пишет СМИ.

    Напомним, учения «Северное побережье – 2023» стартуют 8 сентября у берегов Латвии и Эстонии. Будут отработаны операции по защите портов и морских путей.

    Коментарии (7)
    4 сентября 2023, 12:53
    В Бундестаге обвинили Шольца в блокировке поставок крылатых ракет Taurus Украине

    Председатель комитета Бундестага Циммерман заявила, что Шольц блокирует поставки крылатых ракет Taurus Украине

    В Бундестаге обвинили Шольца в блокировке поставок крылатых ракет Taurus Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) обвинила канцлера ФРГ Олафа Шольца в нежелании поставлять крылатые ракеты Taurus Украине.

    «Ради Бога, чего ждет канцлер? Он один блокирует решение в правящей коалиции. Это безответственно», – цитирует ТАСС ее сообщение в соцсети X (ранее Twitter, запрещен в России).

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о возможных поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, отметив, что для Берлина приоритетом является обеспечение Украины артиллерийскими боеприпасами и ПВО.

    Коментарии (4)
    5 сентября 2023, 16:59
    Путин напомнил о попытках переписать историю Второй мировой в Европе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В нескольких европейских странах пытаются переделать историю Второй мировой войны, им «напрочь отшибло память и совесть», заявил президент Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».

    «Открытый показ архивных материалов – это достойный ответ тем, кто сегодня воюет с прошлым, осознанно, в угоду политической конъюнктуре сегодняшнего дня, личным амбициям часто, перевирает историю. Сейчас, как известно, таких не мало», – цитирует Путина ТАСС.

    По его словам, в Европе есть такие люди, которым «напрочь отшибло и память, и совесть».

    Напомним, Путин предложил организовать выставку редких документов времен Великой Отечественной войны.

    Коментарии (0)
    5 сентября 2023, 12:08
    Шойгу заявил о планах ВС России получить четыре Ту-160М до конца года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В 2023 году российские Вооруженные силы должны получить четыре стратегических сверхзвуковых ракетоносца Ту-160М, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    Глава ведомства на совещании с руководящим составом ВС России предложил обсудить то, как Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) реализует план поставки тяжелых военно-транспортных самолетов и ракетоносцев в войска, передает ТАСС.

    Он пояснил, что в 2023 году российская армия должна получить четыре Ту-160М и шесть самолетов Ил-76МД-90А.

    В июле Ростех сообщал, что первый опытный модернизированный Ту-160М приступил к государственным совместным испытаниям.

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    6 сентября 2023, 14:46
    Глава МИД Австрии счел ошибкой попытки «отменить» Россию

    Глава МИД Австрии Шалленберг назвал ошибкой попытки «отменить» Россию

    Tекст: Кристина Цыцура

    Все попытки западных стран «отменить» Россию являются ошибкой, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

    В ходе интервью газете Heute он сказал, что Россия не исчезнет с карты мира, оставшись крупнейшим географическим соседом Европы, передает RT.

    По его словам, в отношениях с Москвой необходимо сохранять дальновидность и прагматизм. Он назвал ошибкой желание подогнать мир под себя, выдавая желаемое за действительное, а также попытку превратить в «призрак» и «отменить» такие страны, как Китай и Россия.

    «Это может сработать в Twitter, но не в реальном мире», – заявил дипломат.

    Ранее сообщалось, что Международная федерация киберспорта разрешила России выступать с флагом и гимном.

    Коментарии (0)
    6 сентября 2023, 10:55
    В Германии сотрудника разведки обвинили в госизмене

    В Германии сотрудника разведки обвинили в шпионаже в пользу России

    Tекст: Александра Юдина

    Генпрокуратура Германии обвинила экс-главу подразделения немецкой разведывательной службы BND Карстена Л., а также его посредника Артура Е., которые были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу России, пишет немецкой издание Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    Согласно его данным, Карстен Л. якобы состоял в сотрудничестве с работниками ФСБ, передавая им данные GPS о позициях реактивных систем HIMARS и систем ПВО IRIS-T на территории Украины, передает «Коммерсант».

    Уточняется, что разведчик имел доступ к данным прослушки немецкой разведки и добывал секретную информацию, которую затем Артур Е. передавал российским спецслужбам.

    Как уточняет издание, обвиняемые не признали вины, они могут получить пожизненное лишение свободы по делу о госизмене.

    Другие детали дела остаются неизвестными в связи с тем, что дело представляет собой гостайну. Судебный процесс в свою очередь будет проходить в закрытом порядке.

    Напомним, в январе этого года немецкие правоохранители заподозрили местного жителя Артура Е. в государственной измене, его задержали в мюнхенском аэропорту. В 2022 году Карстен был задержан в Берлине, он якобы передавал России секретные сведения об Украине.

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