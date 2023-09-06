ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.16 комментариев
Три страны НАТО и Швеция решили создать новый танк
Немецкое руководство вместе с испанскими, итальянскими и шведскими партнерами якобы намерено разрабатывать танк нового поколения, утверждает германское издание Handelsblatt.
Со стороны ФРГ в разработке планируют принять участие военные концерны Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall, передает ТАСС со ссылкой на Handelsblatt.
Отмечается, что средства участники намерены получать из европейского фонда European Defence Fund. Сроки разработки и характеристики нового танка в материале не указываются.
В 2020 году Париж и Берлин подписали соглашение о создании нового перспективного танка Main Ground Combat System – MGCS. По данным издания, проект* якобы находится на грани провала.
Напомним, британский танк Challenger 2 был уничтожен российскими войсками в районе Работина.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом