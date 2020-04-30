Германия и Франция договорились о создании «танка будущего»

Франция и Германия подписали соглашение о создании нового перспективного танка Main Ground Combat System – MGCS.

Соглашение подписано министрами Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Франции Флоранс Парли, передает «Российская газета».

Новый танк должен заменить немецкие основные боевые танки Leopard 2 и французские Leclerc, заявили в минобороны ФРГ. Проект планируется завершить к середине 2030-х годов.

Страны намерены разделить поровну финансовые вложения в танк, и получить права интеллектуальной собственности, чтобы использовать наработки.

Французское издание La Tribune ранее называло проект MGCS «танком будущего».

Длительное время проект не могли запустить, поскольку сделку не одобрял немецкий Бундестаг. Поводом для разногласий были вопросы процента производства, который возьмет на себя каждая из сторон, а также противоречия относительно экспорта технологий в страны, находящиеся в состоянии войны. Политика Германии значительно жестче позиции Франции в последнем вопросе, и трения в этой области приводили к заморозке французских поставок на Ближний Восток.

Напомним, военный эксперт Алексей Хлопотов ранее сообщал, что французский производитель сухопутных вооружений установил в танк Leclerc 140-миллиметровое орудие, которое планируется затем устанавливать в новые танки MGCS.