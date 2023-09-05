Памятные медали «Рожденному в России» вручили мамам новорожденных в Херсонской области

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо посетил родильное отделение Генической центральной районной больницы для вручения наград.

«Медали «Рожденному в России» станут для наших малышей трепетным напоминанием о том, что они родились на земле Херсонщины в героическое время её возвращения на историческую Родину. Мы всегда должны помнить свои корни и бороться за историческую справедливость», – заявил Сальдо.

Кроме того, глава региона подарил матерям новорожденных букеты цветов, вручил буклеты с полезной информацией для молодых родителей и расспросил об уровне оказанных медицинских услуг. В родильное отделение больницы Геническа идут поставки нового оборудования, которое позволяет выявлять проблемы у новорожденных на ранних стадиях.

Врио губернатора добавил, что план развития области предусматривает увеличение количества медицинских работников. Уже в этом году на работу приняты 39 новых врачей, их количество будет расти.

Мама новорожденной девочки, которую наградили памятной гравированной медалью искренне заявила, что им очень повезло оказаться среди первых награжденных матерей. «Сегодня у нас должна быть выписка. И так нам повезло, что нас приехали и поздравили. Необычно, конечно, первая награда», – поделилась женщина.

Сальдо подчеркнул важность рождения детей на территории Херсонской области в составе России и отметил, что российская семья пополняется новыми, рожденными в регионе, гражданами.