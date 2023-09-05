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    Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.

    0 комментариев
    Аббас Джума Аббас Джума Любой, кто против США – на стороне правды

    Большинство паломников, участвующих в самом массовом шествии в мире – Арбаин, с которыми мне удалось обсудить политику, в российско-украинском конфликте безоговорочно поддерживают Россию. Хотя бы просто из-за расклада сил.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Страны СНГ оказались между молотом и наковальней

    Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.

    16 комментариев
    5 сентября 2023, 18:07

    Университеты по всей России запускают программу «Обучение служением»

    Более 50 российских университетов 5 сентября участвуют во всероссийском запуске программы «Обучение служением». День ее старта приурочен к Международному дню благотворительности.

    В университетах проходят диалоги и лекции с участием лидеров общественных движений и организаций, представителей общественных палат, благотворительных фондов, социальных предпринимателей, правительств регионов. Студенты встречаются с потенциальными социальными партнерами вузов, эксперты объясняют специфику методики «Обучение служением», которая является разновидностью проектной деятельности студенческих команд: в отличие от волонтерских проектов, курс «Обучение служением» становится частью образовательной программы, и его результат сможет быть защищен в качестве курсовой или дипломной работы.

    «Мы специально пригласили на старт программы людей, выбравших путь служения в своей жизни: лидеров НКО, социальных предпринимателей, госслужащих. Встречаясь со студентами, они как раз вдохновят их миссией своих организаций. Для этого в пилотных вузах проходят открытые встречи, ярмарки социальных проектов, визионерские лекции, - сказал председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель Ассоциации волонтерских центров и платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев.

    «Обучение служением» – это новая история российского образования, новый уровень общественного партнерства и развития социальных навыков студентов. Опыт работы над реальными социальными проблемами и задачами позволит студентам сразу окунуться в будущую профессию, солидаризироваться с идеей помощи людям и обрести партнеров, с которыми в дальнейшем, возможно, будет связана их жизнь», – добавил он.

    Начиная с 5 сентября запуск программы состоится во всех 126 пилотных университетах программы. Это позволит вовлечь в тематику «Обучение служением» широкую целевую аудиторию и познакомить ее с особенностями существующих форматов работы вузов с социальными заказчиками, объединить формирующееся сообщество программы «Обучение служением» в регионах и на федеральном уровне.

    4 сентября 2023, 19:15
    Опубликовано свежее фото генерала Суровикина
    Опубликовано свежее фото генерала Суровикина
    @ t.me/bloodysx

    Tекст: Валентина Григоренко

    В сети появилась фотография генерала армии Сергея Суровикина в темных очках с супругой Анной.

    Соответствующий снимок опубликовала журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале, и подписала, что генерал Сергей Суровикин вышел, жив, здоров, дома, с семьей, в Москве, передает Lenta.Ru.

    На кадре видно идущего вдоль зеленого ограждения Суровикина в кепке, рубашке, джинсах и черных очках под руку со своей супругой.

    Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников опроверг сообщения о том, что Суровикин якобы находится в «Матросской тишине». До этого Мельников опровергал сообщения о том, что Суровикин якобы находится в СИЗО «Лефортово».

    Ранее источники РБК сообщали, что Суровикин освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, но сейчас он находится в отпуске. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что сообщения СМИ о том, что генерал якобы мог заранее знать о вооруженном мятеже, являются спекуляциями и пересудами.

    Коментарии (46)
    4 сентября 2023, 19:07
    Бербок назвала украинское зерно «кокаиновым»

    Бербок оговорилась, назвав украинское зерно «кокаиновым»

    Бербок назвала украинское зерно «кокаиновым»
    @ Alexander Flocke/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время совместной пресс-конференции с румынской коллегой Луминицей Одобеску оговорилась, назвав украинское зерно «кокаиновым».

    Бербок поблагодарила Румынию за расширение ее инфраструктуру для европейских коридоров солидарности, «дабы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до 4 млн тонн ежемесячно», передает РИА «Новости».

    Речь министра транслировалась на странице германского МИД в соцсети X (ранее Twitter, запрещен в России).

    Напомним, что Бербок уже называла Восточную Украину «Восточной Кокаиной». В июне на конференции в ЮАР политик назвала путь страны к свободе «беконом надежды».

    Коментарии (36)
    5 сентября 2023, 14:12
    Россия предприняла демарш в адрес Германии и Швеции

    МИД предостерег власти Германии и Швеции от планов производить оружие для Киева

    Россия предприняла демарш в адрес Германии и Швеции
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Российские посольства в Германии и Швеции предприняли демарши в связи с планами компаний из этих стран производить оружие для Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, в случае реализации этих планов Москва примет необходимые меры по купированию угроз своей безопасности, передает ТАСС.

    «Посольствами России в Берлине и Стокгольме предприняты соответствующие демарши во внешнеполитических ведомствах ФРГ и Швеции, и мы исходим из того, что в обеих столицах будут сделаны нужные выводы», – добавила Захарова.

    Ранее сообщалось, что Германия поставила Киеву боеприпасы нового производства для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard.

    Коментарии (33)
    5 сентября 2023, 02:43
    Власти Эстонии призвали молодежь не уезжать в Россию

    Власти Эстонии попросили молодежь не уезжать в Россию на учебу

    Власти Эстонии призвали молодежь не уезжать в Россию
    @ Zach Chase/1067/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Полиция безопасности Эстонии заявила, что не рекомендует гражданам выезжать в Россию и ряд других государств, в том числе для учебы.

    В заявлении ПБ Эстонии говорится о стремлении Москвы привлечь к обучению в России русскоязычную молодежь, которая проживает за рубежом. Эстонская сторона утверждает, что российские власти рассматривают их в качестве «будущих носителей и проводников идеи русского мира у себя на родине», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение эстонских СМИ.

    Авторы заявления также выражают недовольство тем, что в свете событий на Украине российское руководство рассматривает лиц с двойным эстонско-российским гражданством в качестве граждан России, которым оказывается ограниченная консульская помощь, в том числе в вопросах мобилизации.

    Иностранцы, обучающиеся в России, по мнению полиции безопасности Эстонии, «представляют интерес для специальных служб РФ». Их призвали информировать эстонскую спецслужбу «о любых подобных контактах».

    Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала планы Эстонии начать подготовку в стране «организованной партизанской или подпольной деятельности».

    Коментарии (15)
    4 сентября 2023, 23:59
    Киев отверг предложение Эрдогана по зерновой сделке

    Министр Кулеба: Киев не намерен смягчать позицию по зерновой сделке, несмотря на призыв Эрдогана

    Киев отверг предложение Эрдогана по зерновой сделке
    @ President Of Russia/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские власти не намерены менять позицию по зерновой сделке, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, комментируя заявление президента Турции Тайипа Эрдогана, прозвучавшее по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

    Кулеба в эфире национального телемарафона сказал, что киевский режим намерен отстаивать «все принципиальные позиции», включая «санкционное давление на Россию», передает ТАСС.

    Эрдоган ранее заявлял, что, «конечно, Украине нужно смягчить свой подход, чтобы делать совместные шаги с Россией».

    Также украинский министр заявил, что Киев надеется получить от турецкой стороны подробности состоявшихся в Сочи переговоров лидеров России и Турции.

    Президент Путин после переговоров с Эрдоганом заявил, что Запад продолжает блокировать выполнение требований России по зерновой сделке. Российский лидер отмечал, что Москва готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.

    Кроме того, президент России подчеркивал, что зерновая сделка использовалась в качестве коридоров для террористических атак.

    Коментарии (25)
    4 сентября 2023, 21:37
    Нидерланды собрались отправить скифское золото Украине

    В Университете Амстердама указали на подготовку к транспортировке скифского золота на Украину

    Нидерланды собрались отправить скифское золото Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Скифское золото пока находится в Нидерландах, однако ведется подготовка к его транспортировке на Украину, заявил официальный представитель Амстердамского университета Яша Ланге.

    Как указал Ланге, коллекция пока не передана. По его словам, сейчас ведется работа по подготовке к ее транспортировке, передает ТАСС.

    Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу музеев Крыма в деле о скифском золоте и постановил, что коллекция должна быть передана Украине. Археолог Айбабин рассказал газете ВЗГЛЯД, что Украине некуда забрать скифское золото из музея Нидерландов.

    Напомним, в сентябре 2019 года Крым предоставил Апелляционному суду Амстердама неоспоримые доказательства по скифскому золоту. Был передан полный пакет документов, которые подтверждают право собственности крымских музеев на коллекцию скифского золота.

    В 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности. В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию. В ходе принятия решения украинская сторона не раз требовала отвод судей, которые занимаются рассмотрением дела о скифском золоте.

    Коментарии (27)
    4 сентября 2023, 20:02
    Вассерман дал совет школьникам с низким рейтингом

    Депутат Вассерман назвал положительные стороны введение рейтинга учащегося

    Вассерман дал совет школьникам с низким рейтингом
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Низкий рейтинг школьника по сравнению с его одноклассниками станет стимулом отстающему ученику, чтобы развиваться, сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман, комментируя введение рейтинга учащегося в электронных дневниках.

    «Человеку свойственно, помимо всего прочего, еще и соревноваться с другими. И если это соревнование оценивается более-менее объективно, мне это кажется полезным. Так что саму идею рейтинга я одобряю, ну вот насколько хороша будет формула расчета рейтинга – это надо уже смотреть, анализировать», – говорит Вассерман.

    Депутат рассказывает, что и сам на протяжении уже 40 лет участвует в интеллектуальном спорте и считает, что соревнования – это естественный путь к развитию.

    «А если у какого-то ученика низкий рейтинг, относительно одноклассников, это будет стимул для того, чтобы ему как-то развиваться», – считает собеседник.

    В электронных дневниках учеников 2–11 классов появился рейтинг учащегося, который основан на данных об успеваемости ребенка в классе за учебный год. С помощью него родители могут регулярно следить за успехами школьника и контролировать появление проблем в успеваемости школьника.

    В рейтинге приводится место учащегося в общем рейтинге класса (исходя из средних баллов по всем предметам), рейтинг по всему классу, рейтинг учащегося по конкретным предметам (исходя из средневзвешенного балла по каждому предмету). По мнению создателей, благодаря этому инструменту учащиеся получают «стимул для повышения мотивации к обучению, уровня своих знаний и навыков».

    Коментарии (26)
    5 сентября 2023, 00:58
    В США оценили последствия интеграции «Кинжалов» в Су-34

    MWM: Использование «Кинжалов» на Су-34 расширит возможности России на Украине

    В США оценили последствия интеграции «Кинжалов» в Су-34
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение президента Владимира Путина вооружить ракетами «Кинжал» ударные истребители Су-34 расширит возможности России и повлияет на все театры военных действий, включая Украину и Сирию, пишут американские СМИ.

    В статье журнала Military Watch говорится, что Су-34 обладает самым большим из всех существующих в мире самолетов боевым радиусом. Также отмечается, что истребитель способен нести тяжелые грузы на дальние расстояния, передает РИА «Новости».

    «Кинжалы», продолжает автор материала, активно применяются на украинском театре военных действий. Одним из наиболее значимых достижений, по оценке эксперта, является уничтожение в мае этого года ракетных батарей Patriot («Пэтриот») в Киеве.

    Накануне стало известно, что истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала о значимости использования Су-34 в качестве платформы для пуска «Кинжалов».

    Коментарии (15)
    5 сентября 2023, 09:59
    Военкоры показали горящий под Работино танк Challenger 2

    Военные корреспонденты сняли на видео горящий в поле под Работино британский танк Challenger 2

    Военкоры показали горящий под Работино танк Challenger 2
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Военные корреспонденты обнародовали кадры горящего после боев в поле под Работино танка Challenger 2, поставленного для Киева Британией.

    Военкоры в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» показали кадры первого горящего танка Challenger 2.

    Уточняется, что подобные танки стоят на вооружении 82-й бригады ВСУ, которая, по задумке Киева, должна была дойти до Крыма, однако потерпела поражение на первой линии обороны ВС России.


    Примечательно, что ранее Минобороны Великобритании утилизировало 43 танка Challenger 2, потратив на это миллионы фунтов стерлингов, хотя могло передать технику ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российская спецоперация на Украине изменила мнение Британии, которая еще несколько лет назад хотела отказаться от тяжелой бронетехники, о танках.

    Коментарии (21)
    5 сентября 2023, 03:28
    Школьницы в советской форме вызвали скандал на Украине
    Школьницы в советской форме вызвали скандал на Украине
    @ Lapin Oleksandr/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские интернет-пользователи разместили в Сети фотографию из парка в городе Черновцы на юго-западе страны, куда две школьницы пришли в советской школьной форме. Кадры вызвали скандал в обществе и негодование со стороны местных властей.

    Снимок размещен в одной из местных групп в социальных сетях. Украинские СМИ уточняют, что фото сделали в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко.

    Автор публикации заявила, что все школьницы одного из классов местной школы оделись в кружевную форму. Она призналась, что испытывает «грусть и стыд» по этому поводу, и задалась вопросом о том, «где вышиванки или хотя бы что-то стильное».

    Сообщается также, что школьниц в парке заметила чиновница городского совета Ирина Ткачук, которая потребовала от них сменить фартуки на вышиванки. К требованию женщины присоединились прохожие, они пригрозили школьницам обращением в правоохранительные органы и обвинениями в адрес родителей, передает РИА «Новости».

    В разъяснении юристов, между тем, говорится, что на Украине нет документа, который предписывал бы определенный вид одежды для посещения школы.

    Напомним, в мае 2021 года на Украине разгорелся скандал после того, как президент страны Владимир Зеленский в День украинской вышиванки по ошибке надел русскую косоворотку.

    Коментарии (27)
    5 сентября 2023, 11:35
    Times: Обученная в Германии бригада ВСУ с оружием НАТО несет большие потери

    Times: Обученная в Германии и снабженная оружием НАТО бригада ВСУ несет большие потери

    Times: Обученная в Германии бригада ВСУ с оружием НАТО несет большие потери
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Прошедшая военную подготовку в Германии элитная 47-я механизированная бригада ВСУ, возглавляющая контрнаступление на южном направлении, несет огромные потери личного состава, сообщила газета The Times.

    По информации издания, несмотря на «украинские и западные воспевания» 47-й бригады в связи с ее подготовкой в Германии и оснащения американскими боевыми машинами пехоты Bradley и германскими танками Leopard, бригада потерпела поражение на южном направлении, передает ТАСС.

    Уточняется, что бригада ВСУ понесла большие потери – за 15 недель человеческие жертвы «выражаются четырехзначными числами».

    Как отмечает Times, причиной может быть отсутствие поддержки с воздуха и инженерной техники для разминирования.

    «Западная бронетехника часто оказывалась обездвиженной на российских минных полях, а затем подвергалась артиллерийскому обстрелу», – указано в материале.

    Ранее стало известно, что ВСУ после интенсивных артобстрелов смогли вплотную подойти к российским позициям у Новодонецкого, где теперь идет ожесточенный бой, одновременно противник пытается двигаться на Новомайорское.

    Коментарии (4)
    5 сентября 2023, 12:40
    Военный эксперт объяснил ожесточенные бои в районе Новодонецкого

    Военный эксперт Рожин: ВСУ пытаются зайти с флангов на важный логистический центр Старомлыновку

    Военный эксперт объяснил ожесточенные бои в районе Новодонецкого
    @ REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

    Tекст: Илья Абрамов

    Перед ВСУ поставлена задача – взять под контроль Старомлыновку. Для достижения этой цели противник и начал давление на Новодонецкое, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее украинские военные после мощных артобстрелов смогли подойти к позициям России у Новодонецкого.

    ВСУ пытаются достичь хоть каких-то заметных результатов в части контрнаступления. В связи с этим, видимо, и было принято решение о переброске дополнительных резервов в район Новодонецкого. Примечательно, что вблизи населенного пункта замечены и танки Challenger, которые ранее противник старался беречь», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    «Я бы не стал говорить о стратегических целях этого давления со стороны ВСУ. О прорыве к Мариуполю или Волновахе речь не идет. Вместо этого украинские военные, скорее всего, попытаются зайти с флангов в районе Времевского выступа, чтобы в дальнейшем атаковать село Старомлыновку. Населенный пункт является важным логистическим центром», – рассуждает собеседник.

    «Однако на концентрацию сил на участке Украине потребовалось время. Российские войска видели эти передвижения и полностью подготовили оборонительные рубежи. Так что у нас достаточно сил для отражения удара», – заключил Рожин.

    Ранее вооруженные силы Украины после интенсивных артобстрелов смогли подойти к позициям России у поселка Новодонецкое. Об этом в своем Telegram-канале сообщает командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. По его словам, противник предпринимает попытку прорыва с использованием большого числа бронетехники.

    Он отмечает, что ВСУ «несколько дней выпускали по нашим позициям значительное количество снарядов». Однако потери со стороны России «оказались значительно меньше, чем можно было бы ожидать». Он также отметил, что помимо психологического воздействия на бойцов такая интенсивная артиллерийская работа привела к тому, что минные заграждения утратили свою эффективность, а непрерывность артобстрелов не дала возможности саперам выполнить постановку мин и восстановить разрушенное.

    «В результате противник смог подойти к нашим позициям вплотную, практически не понеся потерь, высадил десант, и после работы прямой наводкой по нашим укреплениям оттянул технику назад, опасаясь реакции нашей артиллерии. Сейчас идет ожесточенный бой на подступах к Новодонецкому. Одновременно противник пытается двигаться и на Новомайорское, применяя похожую тактику», – добавил Ходаковский.

    Напомним, в районе шахты Южнодонбасской в Углесборочной ВС России удалось уничтожить ангар с тяжелой техникой ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны. Кроме того, авиацией были нанесены удары по местам скопления живой силы и техники противника в районах Угледара, Пречистовки, Урожайного и Старомайорского Донецкой народной республики.

    Коментарии (6)
    5 сентября 2023, 05:54
    Герой России рассказал об уязвимости немецких танков Leopard

    Герой России: Немецкий Leopard на минах прекрасно разлетается во все стороны

    Герой России рассказал об уязвимости немецких танков Leopard
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Танки Leopard немецкого производства, которые западные страны поставили украинским националистам, прекрасно разлетаются во все стороны на российских минах, рассказал заместитель руководителя Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.

    Сайфуллин в комментарии РИА «Новости» напомнил, что прежде заявлялось о том, что танки Leopard – это «такая машина чудесная», которая в составе ВСУ «раздавит» российские войска. Однако теперь Россия видит, что «Леопарды» «прекрасно горят и прекрасно разлетаются во все стороны», сказал полковник, добавив, что мин у российских саперов предостаточно – хватит на каждый «Леопард» и на каждую «Брэдли» (БМП Bradley американского производства).

    Полковник Сайфуллин получил два ранения в ходе СВО, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что иностранная военная техника «горит за милую душу». По его словам, за тем, как уничтожается якобы неуязвимая техника, наблюдает сейчас весь мир.

    Коментарии (6)
    5 сентября 2023, 14:54
    Эрдоган заявил об отсутствии перспектив для мира на Украине
    Эрдоган заявил об отсутствии перспектив для мира на Украине
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Перспектив для начала диалога по конфликту на Украине пока нет, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    «К сожалению, продолжающаяся уже полтора год война все еще идет», – сказал турецкий лидер, добавив, что перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается.

    Эрдоган также выразил надежду на скорое окончание конфликта и заявил от готовности Турции участвовать в организации мирных переговоров, передает РИА «Новости».

    Ранее Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать пытаться содействовать процессу обмена пленными между Россией и Украиной.

    Коментарии (23)
    5 сентября 2023, 12:12
    Шойгу заявил о колоссальных потерях Киева при контрнаступлении

    Шойгу: ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения

    Шойгу заявил о колоссальных потерях Киева при контрнаступлении
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    ВСУ несут колоссальные потери в ходе контрнаступления, но ни на одном направлении они так и не достигли своих целей, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

    Министр указал, что российские вооруженные силы продолжают активно действовать на всей линии боевого соприкосновения, в то время как киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести контрнаступление.

    Шойгу отметил, что украинское руководство хочет продемонстрировать Западу хоть какой-то успех наступательных действий для дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт.

    Глава Минобороны добавил, что наиболее напряженная обстановка наблюдается на Запорожском направлении, где противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов. По словам министра, ВСУ здесь был нанесен значительный ущерб.

    Шойгу, слова которого приводит Минобороны в Telegram, добавил, что Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения. При этом Киев пытается скрыть провал своего «наступления», атакуя гражданские объекты.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что продвижение украинского контрнаступления провалилось.

    Коментарии (31)
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    Су-34 расширят способы применения «Кинжалов»

    ВКС России получают новые возможности для применения гиперзвуковой ракеты «Кинжал». В качестве носителя боеприпаса впервые использован истребитель-бомбардировщик Су-34. Почему выбор пал именно на эту машину и к каким результатам подобные новшества могут привести в будущем? Подробности

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    Учения у берегов России показывают настоящие цели Германии

    В ближайшие дни на Балтийском море начинаются учения НАТО с участием десятков кораблей и тысяч военнослужащих. Примечательно в этих учениях вовсе не участие американского десантного вертолетоносца, а ряд совсем других обстоятельств. В частности, обращение к исторической памяти между Германией и Россией и немецкому реваншизму. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Новый министр обороны Украины: главное

      Новым министром обороны станет Рустем Умеров, его предшественник Алексей Резников уже подал в отставку. Умеров — личность интересная. В том числе и своей ролью в переговорах между Москвой и Киевом после начала СВО. Особенно сильно его назначению обрадуется Турция.

    • На арену Германии выходит анти-Бербок

      Депутат ФРГ от партии «Левые» Сара Вагенкнехт вошла в тройку самых популярных политиков Германии с рейтингом одобрения в 42%. Хотя она политик довольно опытный, ее «звездный час» настал только после начала СВО: за протестами немцев против поддержки Украины и антироссийских санкций стояла именно она. А теперь Вагенкехт готова претендовать на власть.

    • В США предложили России сделку по Украине

      Стремительно набирающий популярность кандидат в президенты США и вероятный напарник Дональда Трампа Вивек Рамасвами предложил заключить с Россией сделку. Вашингтон признает новые территории России и снимет санкции. Россия же в ответ должна разорвать союз с Китаем. Это бред? Или это прорыв?

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