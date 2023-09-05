Университеты по всей России запускают программу «Обучение служением»

В университетах проходят диалоги и лекции с участием лидеров общественных движений и организаций, представителей общественных палат, благотворительных фондов, социальных предпринимателей, правительств регионов. Студенты встречаются с потенциальными социальными партнерами вузов, эксперты объясняют специфику методики «Обучение служением», которая является разновидностью проектной деятельности студенческих команд: в отличие от волонтерских проектов, курс «Обучение служением» становится частью образовательной программы, и его результат сможет быть защищен в качестве курсовой или дипломной работы.

«Мы специально пригласили на старт программы людей, выбравших путь служения в своей жизни: лидеров НКО, социальных предпринимателей, госслужащих. Встречаясь со студентами, они как раз вдохновят их миссией своих организаций. Для этого в пилотных вузах проходят открытые встречи, ярмарки социальных проектов, визионерские лекции, - сказал председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель Ассоциации волонтерских центров и платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев.

«Обучение служением» – это новая история российского образования, новый уровень общественного партнерства и развития социальных навыков студентов. Опыт работы над реальными социальными проблемами и задачами позволит студентам сразу окунуться в будущую профессию, солидаризироваться с идеей помощи людям и обрести партнеров, с которыми в дальнейшем, возможно, будет связана их жизнь», – добавил он.

Начиная с 5 сентября запуск программы состоится во всех 126 пилотных университетах программы. Это позволит вовлечь в тематику «Обучение служением» широкую целевую аудиторию и познакомить ее с особенностями существующих форматов работы вузов с социальными заказчиками, объединить формирующееся сообщество программы «Обучение служением» в регионах и на федеральном уровне.