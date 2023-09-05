Президент РАН Красников: Города трудовой доблести сыграли важнейшую роль в годы войны

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов,

Андрей Резчиков

«Присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» – это очень важный вклад в увековечение памяти о героях Великой Отечественной войны», – считает президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников, который во вторник участвовал в заседании оргкомитета «Победа».

В этом году на экспертизу в РАН поступило 28 заявок о присвоении городам почетного звания «Город трудовой доблести». «В этих городах находились предприятия, которые производили ключевую для страны и фронта продукцию, где рекордными темпами строились и восстанавливались заводы, добывалось сырье. Их жители оказали стране колоссальную помощь», – подчеркнул собеседник.

«Особо отмечу, что города-претенденты, о которых шла речь на сегодняшнем заседании – в целом сравнительно небольшие, но все они сыграли важнейшую роль в годы войны. И пример жителей этих городов, проявленное ими трудолюбие напоминают нам о том, как ценен труд каждого человека и его вклад в общее дело», – добавил президент РАН.

Одним из претендентов на звание «Город трудовой доблести» стал Владимир. «Поздравляю всех владимирцев с новой важной датой городской истории! Жители города внесли огромный вклад в общую победу СССР над Третьим рейхом и в оснащение нашей армии-победительницы. Кроме того, во Владимире во время войны действовало огромное количество госпиталей. Медики, пожилые мужчины и совсем молоденькие девушки трудились над тем, чтобы поставить на ноги наших защитников», – пояснил председатель владимирского Совета народных депутатов Николай Толбухин.

«Сами жители сдали несколько десятков тысяч литров крови для помощи раненым, а на предприятиях трудились в три смены все от мала до велика – и опытные рабочие, и подростки. Естественно, их потомки и весь Владимир в целом более чем заслуживает такого высокого звания как «Город трудовой доблести». Собственно, трудовые традиции помощи фронту у нас передаются по наследству – город и сейчас активно помогает проведению спецоперации», – подчеркнул собеседник.



На звание «Города трудовой доблести» выдвинута и Рязань. «В честь такого события – когда будет подписан указ президента – в Рязани будет установлена стела. Место выберут на заседании рабочей группы с участием властей, архитекторов, дизайнеров, кураторов патриотического воспитания. Сейчас прорабатываем несколько вариантов: Бульвар Победы при въезде в Рязань со стороны Москвы, железнодорожный вокзал – чтобы стелу было видно из проезжающих поездов. Рассматривается еще ряд знаковых мест в центре города», – рассказал Евгений Баранцев, член рязанского отделения Российского военно-исторического общества.

«Кроме того, наша областная дума приняла региональный закон о присвоении почетных званий отдельным населенным пунктам. Когда президент подпишет указ о присвоении Рязани звания «Город трудовой доблести», несколько населенных пунктов на уровне региона также будут отмечены, но с немного другой формулировкой – «Город трудовой славы», чтобы не пересекаться с федеральным законом», – отметил собеседник.

«В первую очередь будет отмечена железнодорожная станция «Рыбное» – важнейший транспортный узел, через который шли эшелоны на Москву и из Москвы. Он много раз подвергался немецкой бомбардировке. Также звание «Город трудовой славы» получит поселок Октябрьский. Там расположен цементный завод, который во время войны, среди прочего, изготавливал болванки мин для тренировки артиллерийских расчетов. Это делалось с целью экономии средств, материалов и разгрузки предприятий ВПК», – пояснил эксперт.

Во вторник президент России Владимир Путин одобрил идею присвоить звание «Город трудовой доблести» еще 10 городам. Инициативу на заседании оргкомитета «Победа» озвучил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Предложения, которые были сегодня сформулированы, принимаются. Будем работать над их реализацией», – сказал президент по итогам заседания».

Среди этих населенных пунктов Владимир, Воткинск (Удмуртия), Находка (Приморье), Новомосковск (Тульская область), Подольск (Подмосковье), Прокопьевск (Кузбасс), Рязань, Рубцовск (Алтайский край), Улан-Удэ и Ханты-Мансийск. Ходатайства о присвоении звания «Город трудовой доблести» рассматриваются оргкомитетом «Победа» после экспертного заключения Российской академии наук. На основе заключений оргкомитета глава государства издает указ о присвоении званий.

Как отметил Турчак, партия вела работу по подготовке и продвижению новых заявок на получение городами почетного звания: «Собрано без малого миллион подписей от жителей. Были ходатайства ветеранских, общественных организаций». Как пояснил секретарь генсовета, среди представленных 10 городов – как крупные региональные центры, так и небольшие города. «Но всех их объединяет огромный вклад их жителей в Победу, в обеспечение работы эвакуированных предприятий и бесперебойного снабжения фронта», – сказал Турчак.

Звание «Город трудовой доблести» присваивается с 2020 года тем городам, которые внесли значительный вклад в обеспечение военных действий для достижения победы в Великой Отечественной войне и отметились трудовыми подвигами в тылу. Ранее его были удостоены 53 населенных пункта. В ноябре прошлого года стелу «Город трудовой доблести» открыли в Воркуте. А до этого стелу «Город трудовой доблести» открыли в Чите.

В городах трудовой доблести устанавливают стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства, а также проводят публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

В ходе заседания Красников напомнил, что в Подольске во время Великой Отечественной войны производилось минометы и боеприпасы, на средства горожан был построен бронепоезд «Подольский рабочий». Во Владимире выпускались авиационные приборы, спецавтомобили, мотоциклы, было произведено 15 млн боеприпасов, солдатские медальоны. За несколько месяцев 1943 года в городе был построен новый тракторный завод. Владимирцы строили оборонительный обвод Суздаль – Небылое – Владимир – Судогда осенью 1941 года.

В городе Воткинске Удмуртской АССР была изготовлена каждая девятая пушка войны и более 160 тыс. тонн стали. Кузбасский город Прокопьевск дал 31 млн тонн угля. В Улан-Удэ были выпущены 283 истребителя Ла-5, этот город стал центром заготовки мясных консервов. В городе Новомосковске (тогда Сталиногорск) Тульской области взорванный при отступлении 1941 года химкомбинат был восстановлен за год.

В алтайском городе Рубцовске за три года было произведено 1,5 млн корпусов мин и сотни тысяч саперных лопат. Рязань выпускала более миллиона мин в месяц, 20% от потребности фронта, а также за войну произвела более 15 млн комплектов белья и обмундирования, свыше миллиона пар обуви. Ханты-Мансийск и Находка стали центрами добычи и переработки рыбы, основными поставщиками рыбных консервов.