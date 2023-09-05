Путин одобрил присвоение звания «Город трудовой доблести» 10 городам

Опубликовано свежее фото генерала Суровикина

Tекст: Валентина Григоренко

Соответствующий снимок опубликовала журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале, и подписала, что генерал Сергей Суровикин вышел, жив, здоров, дома, с семьей, в Москве, передает Lenta.Ru.

На кадре видно идущего вдоль зеленого ограждения Суровикина в кепке, рубашке, джинсах и черных очках под руку со своей супругой.

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников опроверг сообщения о том, что Суровикин якобы находится в «Матросской тишине». До этого Мельников опровергал сообщения о том, что Суровикин якобы находится в СИЗО «Лефортово».

Ранее источники РБК сообщали, что Суровикин освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, но сейчас он находится в отпуске. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что сообщения СМИ о том, что генерал якобы мог заранее знать о вооруженном мятеже, являются спекуляциями и пересудами.