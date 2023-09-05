Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
Песков прокомментировал решение Путина и Си Цзиньпина не ехать на G20
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не договаривались между собой при принятии решений не лететь на саммит G20 в Нью-Дели, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля на вопрос, договаривались ли Путин и Си Цзиньпин не ехать на G20, ответил, что оба лидера исходили из собственных графиков, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что Путин поручил Лаврову возглавить делегацию страны на саммите Группы двадцати (G20) в Индии. СМИ сообщили, что председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии, вместо него Китай, как ожидается, будет представлять премьер Госсовета Ли Цян.