На портале «Работа России» открылся сервис «Стажировки и практики»

«В единой базе объединяются предложения о стажировках со всей страны. Первые учебные заведения уже подключены», – сказал министр.

По его словам, на портале «Работа России» образовательные организации, а также сами студенты смогут выбрать место для прохождения практики, заключить договор в электронном виде, а также оформить все необходимые документы – от индивидуального задания до отчета по практической подготовке.

Как отметил министр, сервис значительно упростит процесс поиска и прохождения практики для студентов, а также облегчит работу учебных заведений и работодателей.

Теперь, чтобы найти компанию для производственной практики, не нужно тратить много времени на ее поиск. Достаточно войти в личный кабинет через аккаунт Госуслуг и перейти в раздел «Мое образование». Здесь студент может найти организацию, в которой он учится, и подтвердить факт обучения. Затем нужно выбрать наиболее интересное предложение от работодателя и откликнуться на него.

Уведомления о выборе студента приходят в личный кабинет работодателей и учебного заведения. На платформе «Работа России» образовательная организация заключает договор о прохождении практики и отслеживает весь процесс. Отчеты о практике также направляются через личный кабинет, где учебное заведение выставит оценку по итогам прохождения практики.

Тестирование сервиса началось в начале этого года при участии 31 образовательной организации. В качестве экспертов привлекались такие крупные работодатели как ОАО «РЖД», Сибагро и Сбербанк. Подключение образовательных программ к сервису будет проходить поэтапно с учетом тестирования функционала сервиса. Следующий этап подключения – середина октября.