Россиянка привезла из Турции 5 кг незадекларированных украшений

Tекст: Алексей Дегтярев

Жительница Барнаула взяла с собой в багаж большую партию незадекларированного товара, при приземлении в Новосибирске в ее сумке нашли 429 браслетов, колец, сережек, цепей, брошей, заколок и зажимов для волос из «белого и желтого металла», сообщили в управлении, передает РИА «Новости».

Женщина сказала, что все украшения она закупила в Турции, она везла их для себя и своей родни. Документов, подтверждающих цену товара, у нее с собой не было.

Административное дело завели по статье «Недекларирование товаров», украшение изъяли и направили на экспертизу для определения реальной стоимости.