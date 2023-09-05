Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
Россиянка привезла из Турции 5 кг незадекларированных украшений
У 57-летней российской гражданки при себе нашли 5 кг украшений в багаже при прилете из Турции, сообщило Сибирское таможенное управление.
Жительница Барнаула взяла с собой в багаж большую партию незадекларированного товара, при приземлении в Новосибирске в ее сумке нашли 429 браслетов, колец, сережек, цепей, брошей, заколок и зажимов для волос из «белого и желтого металла», сообщили в управлении, передает РИА «Новости».
Женщина сказала, что все украшения она закупила в Турции, она везла их для себя и своей родни. Документов, подтверждающих цену товара, у нее с собой не было.
Административное дело завели по статье «Недекларирование товаров», украшение изъяли и направили на экспертизу для определения реальной стоимости.